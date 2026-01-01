الاستخبارات الأميركية تنفي استهداف أوكرانيا لمقر إقامة بوتين

- نفت وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية تورط أوكرانيا في هجوم بالطائرات المسيّرة على الرئيس الروسي، مما يتعارض مع الاتهامات الروسية التي تعتبر الهجوم ذريعة لمواصلة الحرب. - تتهم مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي موسكو بتقديم "مزاعم لا أساس لها" لتشتيت جهود السلام، مما يعكس توتر العلاقات في ظل تقدم المفاوضات الدبلوماسية. - أعلنت السلطات الروسية والجيش الأوكراني عن هجمات بطائرات مسيّرة استهدفت منشآت للطاقة في روسيا، حيث يسعى الجيش الأوكراني لقطع مصادر تمويل موسكو لحملتها العسكرية.

ذكرت وسائل إعلام أميركية أن وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إيه) خلَصت إلى أن أوكرانيا لم تستهدف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أو أحد مقراته في هجوم أخير بالطائرات المسيّرة عكس ما تدعيه موسكو. ونقلت الكثير من وسائل الإعلام بما في ذلك "وول ستريت جورنال" وكذلك شبكتا "بي.بي.إس" و"سي.أن.أن" عن مسؤولين حكوميين أميركيين لم تذكر أسماءهم في تقاريرها التي نشرت مساء أمس الأربعاء نفيهم تورط أوكرانيا في الهجوم، وهو ما يتناقض مع الاتهامات الجادة التي ذكرتها موسكو مطلع الأسبوع.

وفي البداية انتقد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أوكرانيا على الهجوم المزعوم بعد حديث مع بوتين. ونفت أوكرانيا قطعاً مهاجمة أحد مقرات بوتين، قائلة إنه كان ذريعة روسية لمواصلة الحرب على أوكرانيا رغم مفاوضات السلام الجارية ولاستهداف المباني الحكومية في كييف مجدداً بالصواريخ.

وقدمت موسكو أمس الأربعاء، دليلاً محتملاً على الهجوم للمرة الأولى، بما في ذلك حطام ما يعتقد أنها مسيّرة أوكرانية. ويشكك الكثير من الخبراء في أن الهجوم الذي تحدثت عنه روسيا وقع كما تزعم. وأظهر الفيديو، الذي صُوّر ليلاً، طائرة مسيّرة متضررة سقطت على الثلج في منطقة حرجية. وقالت الدفاع الروسية إن الهجوم كان "محدداً ومخططاً له بدقة، ونُفّذ على مراحل".

وأضافت الوزارة أن الهجوم بدأ قرابة الساعة السابعة مساءً في 28 ديسمبر/ كانون الأول الفائت، عبر إطلاق عدد "كبير" من المسيّرات على الدارة، التي لم تتعرض لأضرار. كذلك نشرت مقطع فيديو لرجل من منطقة روشينو قالت إنه شاهد على الحادثة. ولم تحدد السلطات الروسية مكان وجود بوتين وقت الهجوم، الذي قالت إنه استهدف مقر إقامة للرئيس الروسي في منطقة نوفغورود، علماً أن مقار إقامة بوتين تُحاط عادة بسرية مشددة.

ويأتي هذا التصعيد المفاجئ بعد تصريحات أميركية وأوكرانية أشارت إلى إحراز تقدم في المفاوضات الدبلوماسية التي انطلقت في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، في محاولة لإنهاء النزاع الأكثر دموية في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية.

واتهمت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، أمس الأربعاء، موسكو بسوق "مزاعم لا أساس لها" عبر الادعاء أن أوكرانيا شنت هجوماً بطائرات مسيّرة على مقر لبوتين، ووصفت هذه الادعاءات بأنها "تشتيت متعمّد" لجهود السلام. وكتبت كايا كالاس، في منشور على منصة إكس، أن "موسكو تسعى إلى تقويض التقدم المحرز نحو السلام بدفع من أوكرانيا وشركائها الغربيين".

هجوم أوكراني يستهدف منشآت للطاقة الروسية

قالت السلطات الروسية والجيش الأوكراني اليوم الخميس إن طائرات مسيّرة أوكرانية استهدفت مصفاة لتكرير النفط في منطقة كراسنودار جنوب روسيا، إضافة إلى منشأة لتخزين الطاقة في منطقة نهر الفولغا الغنية بالنفط في تتارستان. وقالت السلطات المحلية إن حطام طائرة مسيّرة أصاب مصفاة إيلسكي لتكرير النفط في كراسنودار، ولم يسفر ذلك عن وقوع إصابات، ولكنه سبَّب اندلاع حريق تم إخماده لاحقاً.

ونقلت وسائل الإعلام الروسية في تتارستان عن المكتب الصحافي لحاكم المنطقة قوله إن منشأة لتخزين الطاقة في مدينة ألميتيفسك أصيبت، مما سبَّب اندلاع حريق تم إخماده لاحقاً. وتقع ألميتييفسك على بعد حوالي 1400 كيلومتر من أوكرانيا. وقال الجيش الأوكراني في بيان إنه قصف المنشأتين. وكثفت كييف ضرباتها ضد البنية التحتية للطاقة الروسية في الأشهر القليلة الماضية بهدف قطع مصادر تمويل موسكو لحملتها العسكرية في أوكرانيا.

(أسوشييتد برس، رويترز، العربي الجديد)