الاستخبارات الأميركية ترجح مواصلة نتنياهو العدوان على لبنان

- تقرير استخباري أميركي يتوقع استمرار نتنياهو في العدوان على لبنان رغم اتفاق وقف إطلاق النار بين إيران والولايات المتحدة، مما يعرقل المفاوضات بين الطرفين. - الغارات الإسرائيلية على جنوب لبنان أسفرت عن سقوط 47 شهيداً وأدت إلى تأجيل محادثات بين طهران وواشنطن، وسط عدم ارتياح إسرائيلي لمذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية. - نتنياهو يسعى لتعزيز العلاقات مع ترامب قبل الانتخابات المقبلة، رغم انتقادات أميركية للحكومة الإسرائيلية بسبب موقفها من الاتفاق مع إيران.

رجح تقرير استخباري أميركي أن يواصل رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو العدوان على لبنان رغم اتفاق وقف إطلاق النار بين إيران والولايات المتحدة والذي تضمن بنداً رئيسياً ينص على تهدئة في الساحة اللبنانية. وقال التقرير الذي أوردت تفاصيله صحيفة "نيوورك تايمز"، اليوم السبت، إن نتنياهو الذي يتعرض لضغوط من ائتلافه الحكومي، من المرجح أن يواصل الضربات على لبنان حتى لو أعاقت المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة.

وشن طيران الاحتلال الإسرائيلي، أمس الجمعة، سلسلة غارات عنيفة على بلدات جنوب لبنان ما أسفر عن سقوط 47 شهيداً بينهم نساء وأطفال، وأدى إلى تأجيل جلسة محادثات كان من المقرّر أن تستضيفها سويسرا بين طهران وواشنطن.

ووفق "نيويورك تايمز" يتقاطع التقرير الاستخباري الحديث مع تقارير صدرت في الآونة الأخيرة، تشير إلى أن نتنياهو ومسؤولين أمنيين إسرائيليين آخرين غير مرتاحين لمذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران.

من جهة أخرى، نقلت الصحيفة عن مسؤولين أن نتنياهو يعوّل على تعزيز العلاقات مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب مجدداً قبل خوض الانتخابات في أكتوبر/تشرين الأول المقبل، وذلك بعدما تراجعت العلاقات بين الطرفين إلى أدنى مستوياتها على خلفية الاتفاق مع إيران وعدم التزام إسرائيل به على الجبهة اللبنانية.

ووجه نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس انتقادات لاذعة للحكومة الإسرائيلية على خلفية مهاجمة وزرائها الاتفاق الأميركي مع إيران. وقال في تصريح صحافي، مساء الخميس، إنه لو كان في هذه الحكومة "لما هاجم الحليف القوي الوحيد المتبقي له في العالم"، وأضاف أن "بعض أعضاء الحكومة الإسرائيلية يهاجمون الاتفاق ويهاجمون الرئيس ترامب شخصياً... دونالد ترامب هو حالياً رئيس الدولة الوحيد في العالم الذي يتعاطف مع إسرائيل". وسبق ذلك انتقادات صريحة وجهها ترامب نفسه إلى نتنياهو على خلفية الضربات الإسرائيلية في لبنان.