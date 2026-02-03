- يطالب ممثلو الادعاء في فرنسا بمنع مارين لوبان من شغل منصب بالانتخاب لمدة خمس سنوات، بسبب اتهامها بإساءة استخدام أموال البرلمان الأوروبي، مما قد يمنعها من الترشح للانتخابات الرئاسية لعام 2027. - تتهم لوبان بقيادة "نظام" لاختلاس أموال الاتحاد الأوروبي لصالح حزبها، مع مطالب بفرض الإقامة الجبرية لمدة عام وغرامة مالية كبيرة. - المحاكمة تشمل لوبان و10 متهمين آخرين، حيث أقرّت بأن بعض المساعدين عملوا لصالح حزبها أثناء تقاضيهم أجورهم من البرلمان الأوروبي.

طالب ممثلو ادعاء في فرنسا، اليوم الثلاثاء، بمنع الزعيمة اليمينية المتطرفة مارين لوبان، من شغل منصب بالانتخاب لمدة خمس سنوات، في محاكمة استئناف حاسمة في باريس، وهي نتيجة قد تمنعها من الترشح في الانتخابات الرئاسية لعام 2027. وتسعى لوبان، 57 عاماً، إلى إلغاء حكم صادر في مارس/آذار 2025 وجدها مذنبة بإساءة استخدام أموال البرلمان الأوروبي في تعيين مساعدين من عام 2004 إلى عام 2016.

واتهم المدعون لوبان بأنها كانت على رأس "نظام" يهدف إلى "اختلاس" أموال عامة من الاتحاد الأوروبي لصالح حزبها. وبالإضافة إلى ذلك، طالبوا بفرض الإقامة الجبرية لمدة عام واحد مع سوار إلكتروني وغرامة قدرها 100 ألف يورو (118 ألف دولار) على لوبان. ومن المتوقع صدور حكم محكمة الاستئناف في تاريخ لاحق، ربما قبل الصيف.

وخلال المحاكمة التي بدأت الشهر الماضي، أقرت لوبان بأن بعض الأشخاص قاموا بأعمال لصالح حزبها، الذي كان يعرف آنذاك باسم "الجبهة الوطنية"، بينما كانوا يتقاضون أجورهم بصفتهم مساعدين برلمانيين في الاتحاد الأوروبي، واصفة ذلك بأنه "خطأ".

وقال أحد المدعين، تييري راموناتشو، اليوم الثلاثاء، إن الاختلاس المزعوم للأموال العامة يمثل "انتهاكاً خطيراً للغاية للنزاهة" منح الحزب "ميزة ملموسة في شكل وفورات مالية كبيرة جرت على حساب البرلمان الأوروبي".

وأوضح راموناتشو أن "بعض المساعدين البرلمانيين عملوا لصالح الحزب ولكن تقاضوا أجورهم من البرلمان الأوروبي، هذه هي الحقيقة المجردة".

بدوره، ندد ستيفان مادوز بلانشيت، وهو مدع آخر، بـ"نظام" تقوده لوبان. وقال: "إن أعمال اختلاس الأموال العامة جرى إخفاؤها عمداً وبعناية". وأشار مادوز بلانشيت إلى "أموال عامة جرى اختلاسها قطرة قطرة حتى شكّلت نهراً".

ومن المقرر أن تستمر محاكمة الاستئناف، التي تشمل لوبان و10 متهمين آخرين وحزب "التجمع الوطني" ككيان قانوني، حتى الأسبوع المقبل.

(أسوشييتد برس)