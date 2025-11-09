الاحتلال يُخلي منازل في القدس لصالح جمعيات استيطانية

- تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي تنفيذ عمليات إخلاء قسرية في حي بطن الهوى بسلوان لصالح جمعيات استيطانية، مما يهدد 750 فلسطينيًا من 87 عائلة ضمن مخطط تهويدي لتعزيز الاستيطان. - شهدت القدس اقتحامات للمسجد الأقصى من قبل مئات المستوطنين تحت حماية قوات الاحتلال، بينما تعرض تجمع العراعرة البدوي لهجوم عنيف من المستوطنين، مما أدى إلى إصابة سبعة فلسطينيين. - في تطور آخر، شيّع الفلسطينيون جثمان الشهيد عبد الرحمن دراوشة، الذي استشهد برصاص الاحتلال خلال اقتحام مخيم الفارعة، مع استمرار المداهمات والاعتقالات في الضفة الغربية.

تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأحد، إفراغ ثلاثة منازل لعائلتي شويكي وعودة في حيّ بطن الهوى ببلدة سلوان، جنوب المسجد الأقصى في القدس المحتلة، تنفيذًا لقرارات إخلاء لصالح جمعيات استيطانية. وأكدت محافظة القدس في بيان أن قوات الاحتلال أغلقت الطريق المؤدي إلى حيّ بطن الهوى، وانتشرت بكثافة لتأمين تنفيذ الإخلاء الذي يشمل منزل المقدسية أم زهري الشويكي، ومنزل نجلها، ومنزل المقدسي جمعة عودة، رغم صدور قرار سابق من محكمة الاحتلال يقضي بتأجيل الإخلاء حتى الـ12 من الشهر الجاري، وبأن التنفيذ القسري سيجري حال عدم الإخلاء الطوعي.

ووفق محافظة القدس، تأتي عمليات الإخلاء لصالح جمعية "عطيرت كوهنيم" الاستيطانية التي تزعم ملكية نحو خمس دونمات و200 متر مربع في المنطقة منذ عام 1881، فيما يواجه نحو 750 فلسطينيًا من 87 عائلة في الحيّ أوامر إخلاء ضمن مخطط تهويدي يستهدف تعزيز الاستيطان في قلب سلوان. واقتحم مئات المستوطنين المسجد الأقصى اليوم الأحد، بحماية قوات الاحتلال، وأدّوا طقوسًا تلمودية وجولات استفزازية في باحاته.

وفي سياق آخر، أفادت محافظة القدس بإصابة سبعة فلسطينيين جراء هجوم شنه مستوطنون على تجمع العراعرة البدوي بمنطقة معازي في بلدة جبع شمال شرق القدس. وأشارت إلى أن المستوطنين هاجموا التجمع بالحجارة وأضرموا النيران في ممتلكات الأهالي، قبل أن يعودوا بأعداد أكبر لتنفيذ هجوم آخر.

من جانبه، قال المشرف العام لمنظمة البيدر الحقوقية حسن مليحات لـ"العربي الجديد"، إن مستوطنين اقتحموا تجمع عرب العراعرة في منطقة معازي بحماية قوات الاحتلال، واعتدوا على الأهالي بالحجارة والعصي، ما أدى إلى إصابة سبعة مواطنين، وإحراق بركسات، فيما منعت قوات الاحتلال وصول فرق الإسعاف والدفاع المدني الفلسطيني.

وأكد مليحات أن مستوطنين أغلقوا صباح اليوم طرقًا زراعية في قرية البرج جنوب الخليل جنوب الضفة، ما أعاق وصول المزارعين إلى أراضيهم، كذلك اعترض مستوطن مركبة تقل طلابًا في تجمع شكارة شرق دوما جنوب نابلس شمال الضفة، في محاولة لمنعهم من الوصول إلى المدرسة. وأشار مليحات إلى مطاردة مستوطنين قطيع أغنام يعود للمواطن شحادة مخامرة في خربة مغاير العبيد بمسافر يطا جنوب الخليل جنوب الضفة، ما ألحق أضرارًا بالمواشي والأراضي الزراعية.

وفي تطور آخر، شيّع الفلسطينيون جثمان الشهيد الشاب عبد الرحمن أحمد عباس دراوشة (26 عاماً)، الذي استشهد برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحام مخيم الفارعة جنوب طوباس شمال الضفة الغربية الليلة الماضية. كذلك نفذت قوات الاحتلال عمليات مداهمات واعتقالات بحق عدد من الفلسطينيين في عدة مناطق بالضفة الغربية.