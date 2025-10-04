الاحتلال يوقف تقدمه العسكري بغزة والتحضير لمفاوضات في العريش

- أوقف الجيش الإسرائيلي تقدمه في غزة بناءً على توجيهات سياسية، استعدادًا لتطبيق المرحلة الأولى من خطة ترامب للإفراج عن المختطفين بعد رد حماس الإيجابي. - دعم رئيس المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد، موقف ترامب، مشيرًا إلى فرصة لتحرير المختطفين وإنهاء الحرب، بينما دعت عائلات الأسرى إلى وقف القصف وبدء مفاوضات فعالة. - تُجرى التحضيرات لمفاوضات في العريش المصرية بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني، مع مشاركة مبعوثي ترامب، وسط توقعات إما بالتوصل إلى اتفاق أو العودة للقتال.

ذكرت صحيفة "معاريف"، اليوم السبت، أن جيش الاحتلال أوقف تقدّمه العسكري في غزة، بينما يستمر في إطلاق النار تحت ذريعة الاستجابة لـ"أغراض دفاعية فقط"، موضحةً أن الجيش ينفذ حالياً "عمليات دفاعية" بإطلاق النار بهدف حماية قواته عند رصد أي هدف في منطقة مصنفة منطقةَ عملياتٍ، وذلك إنفاذاً لقرار المستوى السياسي وتوجيهات رئيس الأركان إيال زامير.

وفي وقتٍ سابق خلال ساعات ليل أمس، أصدر مكتب رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو

، بياناً قال فيه إنه "في ضوء رد حماس ، تستعد إسرائيل لتطبيق فوري للمرحلة الأولى من خطة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، للإفراج الفوري عن جميع المختطفين"، مشيراً إلى أنه "سنواصل العمل بتعاون كامل مع الرئيس وفريقه من أجل إنهاء الحرب وفقاً للمبادئ التي وضعتها إسرائيل والتي تتماشى مع رؤية الرئيس الأميركي". وأتى البيان بعدما أمر الأخير إسرائيل "بإيقاف القصف فوراً"، عقب رد حركة حماس الإيجابي على مقترحه.

في غضون ذلك، أفاد المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي بأن رئيس الأركان عقد خلال الليل تقييماً خاصاً للوضع في ضوء التطورات الأخيرة، مشيراً إلى أن زامير أوعز لجيشه بالاستعداد لتطبيق المرحلة الأولى من خطة ترامب للإفراج عن الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في غزة، إنفاذاً لتعليمات المستوى السياسي الإسرائيلي. وعقب تقييم الوضع، لفت رئيس الأركان إلى أنه "في ضوء الحساسية العملياتية، يجب على جميع القوات التحلي بأقصى درجات اليقظة والانتباه"، مشدداً "على ضرورة الرد السريع لإزالة أي تهديد". وعلى الرغم مما سبق، لا تتوقف الغارات على مدينة غزة، منذ صباح اليوم.

بموازاة ما سبق، أفاد موقع أكسيوس الأميركي بأن جيش الاحتلال سيتحول إلى "النشاط الدفاعي" ويوقف عملية احتلال مدينة غزة، بتوجيه من المستوى السياسي، على ما نُقل عن مسؤول إسرائيلي رفيع. وأضاف الموقع نقلاً عن مصدر إسرائيلي أن نتنياهو فوجئ من رد فعل ترامب بعد بيان حماس، ووفقاً للموقع فإنه في المشاورات، التي أعقبت رد حماس وقبل تصريح ترامب، أوضح نتنياهو أنه يرى في الرد الفلسطيني تأجيلاً لمخطط ترامب.

لابيد: فرصة لم يسبق لها مثيل

من جهة أخرى، أعلن رئيس المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد، أن موقفه قريب من موقف الرئيس الأميركي، مشيراً إلى أن "الرئيس ترامب محق بأن هناك فرصة لم يسبق لها مثيل لتحرير المختطفين وإنهاء الحرب. على إسرائيل إعلان انضمامها إلى المداولات التي يقودها الرئيس ترامب لإغلاق التفاصيل الأخيرة المتعلقة بالصفقة. أخبرت الإدارة الأمريكية أن لنتنياهو دعماً سياسياً لمواصلة المسار". كذلك أعلن "أيباك"، اللوبي الإسرائيلي في واشنطن، أن "هذا هو الوقت للضغط على حماس لإطلاق سراح المختطفين".

في غضون ذلك، أعرب رونين ناوترا، والد الأسير عومر ناوترا الذي تُحتجز جثته في غزة، عن دعمه لموقف ترامب. وقال: "ندعم الرئيس ترامب، الذي فهم أنه يجب وضع حد للحرب من أجل إطلاق سراح المختطفين. هذه خطوة قيادية شجاعة، ونأمل أن تؤدي إلى الإفراج السريع عن ابننا وعن بقية الـ47 مختطفاً. نتوقع من حكومة إسرائيل وقيادة حماس ألا تُفشلا المسار".

أما روبي حان، والد الأسير إيتاي حان المحتجزة جثته في غزة، فقال إن "على إسرائيل وقف القصف في غزة لكي تسمح بعودة المختطفين". واعتبر مقر عائلات الأسرى المحتجزين في غزة أن "مطلب الرئيس الأميركي بوقف الحرب ضروري الآن، لأن ذلك سيمنع وقوع أذى جسيم ولا رجعة فيه بخصوص مصير المختطفين"، داعياً الرئيس الأميركي إلى "إصدار أمر فوري ببدء مفاوضات فعالة وسريعة لإعادة جميع المختطفين".

التحضير لمفاوضات في العريش المصرية

في سياق متصل، نقل موقع "واينت" عن غِرشون باسكين، أحد مهندسي صفقة شاليط والمشارك أيضاً في الاتصالات بشأن صفقة تبادل الأسرى الثالثة مع حماس، قوله إنه "تحدث مع (المبعوث الأميركي) ستيف ويتكوف بعد تلقي رد الحركة. وخلال ذلك أوضح الأخير أن لدى الأميركيين خططاً لنشر القوات الإسرائيلية من أجل تمكين حماس من جمع الأسرى وإعادتهم".

أمّا في ما يخص المفاوضات المتوقع استئنافها قريباً، فذكرت القناة 13 أن البعثة الإسرائيلية لن تتوجه إلى قطر بسبب التوتر الواضح، ومن المرجح أن تُعقد المحادثات في القاهرة. ولفتت إلى أن الجهات المعنية الإسرائيلية تعكف في هذه الساعات على صوغ التحضيرات اللازمة للمحادثات، من بينها خرائط الانسحاب التي يجب التوصل إلى تفاهمات بشأنها.

ونقلت القناة عن مسؤولين إسرائيليين مطلعين على المحادثات التي عقدها نتنياهو الليلة أن إسرائيل لم تفسّر بيان حماس بالطريقة التي فسّرها ترامب، ولم تعتبر ردها موافقة على الخطوة. وبحسب هؤلاء، فإن ترامب "لم يترك لإسرائيل خياراً" سوى التعامل مع بيان حماس بوصفه تصريحاً يتيح الحوار. ورجح مسؤولون كبار حسم المسألة خلال الأيام القريبة: إما التوصل إلى اتفاق وبدء إطلاق سراح الأسرى، وإما العودة إلى قتال عنيف ومكثّف، وفقاً لما نقلته عنهم القناة.

ويتقاطع ما سبق مع ما نقلته القناة 12 التي أشارت إلى أن المفاوضات ستعقد في مدينة العريش المصرية، حيث سيمثل الجانب الإسرائيلي وزير الشؤون الاستراتيجية، رون ديرمر، إلى جانب مبعوث ترامب ستيف ويتكوف، وصهره جاريد كوشنر، عن الجانب الأميركي.