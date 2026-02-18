الاحتلال يوسّع ساعات اقتحام مستوطنيه للمسجد الأقصى خلال شهر رمضان

- قرر المفتش العام لشرطة الاحتلال توسيع ساعات اقتحام اليهود للحرم القدسي خلال رمضان، مما أثار قلقاً من تحول الإجراء المؤقت إلى سياسة دائمة، وسط تصاعد اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى. - شهدت الضفة الغربية والقدس توترات متزايدة، حيث أجبرت سلطات الاحتلال عائلة فلسطينية على هدم منزلها واعتقلت مواطنين، وتعرضت تجمعات بدوية لهجمات المستوطنين. - استمرت عمليات الهدم والاستيلاء على الأراضي من قبل قوات الاحتلال، مما أدى إلى إصابات بين الفلسطينيين وزيادة التوتر في المنطقة.

قرر المفتش العام لشرطة الاحتلال أفشالوم بيلد توسيع ساعات اقتحام المستوطنين للحرم القدسي الشريف خلال شهر رمضان، الذي بدأ اليوم الأربعاء. وأتى قرار المفتش، الذي عُيّن في منصبه لتنفيذ سياسة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، بحسب ما يقوله كبار مسؤولي الجهاز، ليضيف ساعة أخرى إلى ساعات الاقتحام القائم أساساً ورسخه المستوطنون في السنوات الأخيرة وخصوصاً منذ اندلاع الحرب على القطاع.

وطبقاً لموقع "واينت"، فقد أبلغت شرطة الاحتلال بمدينة القدس الهيئات المعنية بالمسجد الأقصى والحرم القدسي بأنه بعد مداولات أمنية عقدت في المنطقة، تقرر فتح الحرم "لصعود اليهود" (للاقتحامات) قبل نصف ساعة من المعتاد، وكذلك تمديد مدة البقاء في المكان لنصف ساعة. أي أن الحرم سيكون مفتوحاً لاقتحامات المستوطنين خمس ساعات بدلاً من أربع، تبدأ من السادسة والنصف صباحاً وتنتهي في الحادية عشرة ظهراً. ويُنتظر من المفتش العام اتخاذ قرار آخر يتعلق بما إذا كان سيسمح بالاقتحامات في الأيام العشرة الأخيرة من شهر رمضان؛ إذ من المتوقع أن يُبنى قراره على تقييم استخباري وأمني للوضع.

يأتي ذلك بينما شهد اليوم الأول من شهر رمضان المبارك تصعيداً لافتاً في اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى المبارك، حيث أدوا طقوساً تلمودية وممارسات استفزازية، في وقت عبّرت فيه محافظة القدس عن قلقها من تمديد سلطات الاحتلال فترة الاقتحامات ساعة إضافية خلال شهر رمضان.

وأبدت محافظة القدس، في بيان، تخوفها من أن يتحول "الإجراء المؤقت" إلى سياسة دائمة تمتد لما بعد الشهر الفضيل. واعتبرت أن القرار يمثل تصعيداً خطيراً يمسّ الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى، ويشكّل استفزازاً صارخاً لمشاعر المسلمين في القدس وفلسطين والعالم. وبيّنت أن القرار ترافق مع حملات تحريضية تقودها جمعيات استيطانية متطرفة، شملت نشر فيديوهات تدعو إلى إغلاق المسجد الأقصى والترويج لروايات دينية تزعم أن المكان مقدّس لليهود، في محاولة لفرض واقع جديد بالقوة وتكريس التقسيم الزماني والمكاني للمسجد.

يأتي ذلك فيما أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان، أنه سيسمح لعشرة آلاف فلسطيني من الضفة الغربية المحتلة، بالدخول إلى المسجد الأقصى لأداء الصلاة يوم الجمعة. ولفت البيان الذي نشرته صحيفة هآرتس إلى أن جيش الاحتلال سيسمح بدخول الرجال الذين تزيد أعمارهم عن 55 عاماً، والنساء اللواتي تزيد أعمارهن عن 50 عاماً، والأطفال حتّى سن 12 بمرافقة قريب من الدرجة الأولى يستوفي الشروط.

وفي سياق آخر، أفادت محافظة القدس بأن سلطات الاحتلال أجبرت عائلة أحمد خضر نمر على هدم منزلها قسراً في بلدة صور باهر جنوب القدس المحتلة، تزامناً مع شهر رمضان، في حين أكد المشرف العام لمنظمة البيدر الحقوقية، حسن مليحات، لـ"العربي الجديد"، أن قوات الاحتلال اعتقلت صباح الأربعاء، المواطن عمار مثقال محمد فقها أثناء وجوده مع أغنامه قرب خيامه في منطقة الحمة في الأغوار الشمالية الفلسطينية. كما أكد أن مستوطنين، بحراسة قوات الاحتلال، اقتحموا صباح الأربعاء، تجمع جبل البابا البدوي شرقي بلدة العيزرية جنوب شرق القدس، ما أثار حالة من التوتر والخوف في صفوف الأهالي، خصوصاً الأطفال والنساء.

كما شنّ مستوطنون هجوماً، مساء الثلاثاء، على سكان التجمعات البدوية بين بلدتي رمون ودير دبوان شرق رام الله، مستهدفين عائلات من عرب العراعرة جنوب رمون، قرب منطقة جسر الخلة. وأسفر الهجوم، وفق مليحات، عن سرقة نحو 30 رأساً من الأغنام تعود لعائلات من العراعرة، إضافة إلى تعرض منازل للنهب والتخريب، مع ورود أنباء عن إصابات بين السكان شملت نساء وأطفالاً وسط حالة من الفزع.

وفي السياق ذاته، أفادت مصادر محلية بأن مستوطنين اختطفوا الشاب راشد فايز عرارة من قرية رمون قبل تسليمه لقوات الاحتلال، كما سرقوا مواشي تعود للمواطن سعيد عرارة. إلى ذلك، أكد مليحات أن عشر عائلات بدوية اضطرت إلى مغادرة تجمع الصوانة البدوي بين بلدتي الظاهرية والرماضين جنوب الخليل، نتيجة مضايقات مستمرة من المستوطنين شملت الضغط المباشر وتهديد الممتلكات ومنع الوصول إلى الأراضي والمراعي، ما دفع العائلات إلى الرحيل حفاظاً على أمنها واستقرارها.

وفي سياق آخر، هدمت قوات الاحتلال، الأربعاء، عمارة سكنية مأهولة في منطقة الحرايق المحاذية لمستوطنة حاجاي جنوب الخليل، تعود لعائلة سلهب.

على صعيد آخر، أكد الهلال الأحمر الفلسطيني أن شاباً أصيب برصاص قوات الاحتلال الليلة الماضية، قرب حاجز قلنديا شمال القدس، حيث أصيب بالرصاص الحي في قدمه. كما أفادت مصادر محلية بإصابة شاب بالرصاص الحي خلال اقتحام بلدة دورا جنوب الخليل، ووصفت إصابته بالمتوسطة، كما أصيب الطفل وليد جبريل مطور بالرصاص المطاطي خلال اقتحام قوات الاحتلال بلدة عناتا ومخيم شعفاط شمال القدس.

وفي بيت لحم، أصيب فلسطيني برصاص مستوطنين في قرية الرشايدة شرق بيت لحم، بعد رعيهم أغنامهم في أراضي القرية، حيث أصيب سلامة محمد رشايدة برصاصة في القدم، فيما أصيب نجله أيوب برضوض وجروح من جراء تعرضه للضرب.

على صعيد آخر، أكدت محافظة القدس أن جيش الاحتلال أعلن بموجب "أمر وضع يد" الاستيلاء على نحو 286 متراً مربعاً من أراضي بلدة بيت حنينا في القدس بذريعة أغراض عسكرية، وتقع الأرض داخل جدار الضم والتوسع في منطقة ضاحية البريد مقابل بوابة الرام. كما أخطرت سلطات الاحتلال، وفق مصادر محلية، بالاستيلاء على أراضٍ في بيت لحم تمهيداً لشق طريق استيطاني يربط البؤرة الاستيطانية "جفعات عيتام" بمستوطنة "تكواع" مروراً بأراضي خلة النحلة وخلة القطن وخلايل اللوز وبمحاذاة المستشفى العسكري شمال بيت لحم.