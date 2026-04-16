أفادت صحيفة هآرتس العبرية، بأنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي، يستعد لوقف إطلاق النار في لبنان ابتداءً من مساء اليوم الخميس. وأوضحت الصحيفة أنه، في الساعات الأخيرة، طُلب من القوات في الميدان الاستعداد لدخول وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ بين الساعة السابعة مساءً والثانية عشرة منتصف الليل.

واليوم الخميس، أكد الرئيس اللبناني جوزاف عون أن وقف إطلاق النار الذي يطالب به لبنان مع إسرائيل يشكل "المدخل الطبيعي" للمفاوضات المباشرة بين الجانبين، وذلك خلال لقائه وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط هاميش نيكولاس فالكونر. وشدد عون، بحسب بيان للرئاسة اللبنانية، على حرص لبنان على وقف التصعيد في الجنوب وفي مختلف المناطق، بما يوقف استهداف المدنيين وتدمير المنازل في القرى والبلدات اللبنانية.

وأوضح أن التفاوض تتولاه السلطات اللبنانية وحدها، باعتباره "مسألة سيادية لا يمكن إشراك أحد بها"، مشيراً إلى أن انسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية يُعد خطوة أساسية لتثبيت وقف إطلاق النار، ولإعادة انتشار الجيش اللبناني حتى الحدود الدولية وبسط سلطة الدولة بشكل كامل وإنهاء أي مظاهر مسلحة. وأضاف أن القرارات التي اتخذتها الحكومة، ولا سيما المتعلقة بحصرية السلاح، ستُنفَّذ بما يخدم مصلحة لبنان، ويضمن حماية جميع اللبنانيين وتعزيز دور الدولة في حفظ الأمن والاستقرار.

إلى ذلك، أفادت مصادر في الرئاسة اللبنانية "العربي الجديد" بأن الاتصال بين الرئيس اللبناني جوزاف عون ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لن يحصل، وأن الاتصالات مستمرة مع الأميركيين لوقف إطلاق النار، مشيرة إلى أن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو اقترح انضمام نتنياهو إلى الاتصال، لكن عون لا يفضّل ذلك حالياً. وأشارت المصادر إلى أن الرئيس اللبناني أجرى سلسلة اتصالات داخلية تطرّق فيها إلى موضوع الاتصال مع نتنياهو، وأنه تلقى نصائح خلال اتصالاته الداخلية بعدم إجراء اتصال مع نتنياهو. وأوضحت المصادر أن رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري لم يؤيّد حصول اتصال بين عون ونتنياهو.