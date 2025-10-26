الاحتلال يواصل سرقة أراضي الفلسطينيين لربط المستوطنات ببعضها

- تتواصل مصادرة الأراضي الفلسطينية في جنوب الضفة الغربية من قبل السلطات الإسرائيلية تحت ذرائع مثل "وضع اليد" و"دواعٍ أمنية"، بهدف توسيع المستوطنات وربطها، مما يهدد بتهجير الفلسطينيين وتحويل تجمعاتهم إلى جزر معزولة. - المخطط الإسرائيلي يهدد أكثر من 400 دونم من الأراضي الفلسطينية عبر شق طريق استيطاني، مما يعرض المناطق المصنفة "ب" و"أ" لخطر الضم أو السيطرة الأمنية الكاملة. - يواجه الفلسطينيون اعتداءات متزايدة من المستوطنين، بما في ذلك تخريب الممتلكات ومنع الزراعة، بينما تواصل السلطات الإسرائيلية الاستيلاء على الأراضي بشكل ممنهج.

تتوالى القرارات الإسرائيلية بمصادرة الأراضي الفلسطينية في جنوب الضفة الغربية تحت مزاعم متعدّدة، من قبيل "وضع اليد، أو دواعٍ أمنية، أو أراضي دولة، أو أملاك غائبين، أو أراضٍ غير مستغلة"، لكن جوهرها هو الاستيلاء المنهجي على الأرض تمهيدًا لتهجير الفلسطينيين. وتتكشّف الأهداف الحقيقية وراء هذه الأوامر بشكل أوضح في خرائط ملحقة تُظهر ربط المستوطنات بعضها ببعض، وتوسيع البؤر الجديدة، وفرض وقائع لا يمكن التراجع عنها لاحقًا، كما يجري في بلدتي سعير والشيوخ شمال الخليل وشرقها.

وكانت سلطات الاحتلال قد استولت مطلع يوليو/ تموز الماضي على مئات الدونمات من أراضي البلدتين من خلال أمر "وضع يد لأغراض عسكرية وأمنية". ويُظهر تحليل الوثائق الاستيطانية أن الهدف من المصادرة يتمثل في شق طريق استيطاني يخترق أراضي سعير والشيوخ، ليربط فعليًا بين مستوطنتي "أصفر" و"بني كيدم" المقامتين على أراضٍ مصنّفة ضمن المنطقة الفلسطينية "ج" والخاضعة للسيطرة الأمنية الإسرائيلية.

ووفق بيانات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية، فإن الاحتلال خصّص لهذه الغاية مساحة معلنة سابقًا "أراضي دولة". وأكد رئيس بلدية الشيوخ محمد عويضات، لـ"العربي الجديد"، أن المنطقة المستهدفة بالأمر العسكري الإسرائيلي يستخدمها الأهالي منذ عقود للرعي والزراعة والتنقل، وتشكل امتدادًا حيويًا لنمط حياتهم في المنطقة. وأوضح أن "المخطط الإسرائيلي يُمهّد لشق طريق استيطاني بعرض يقارب 200 متر وطول يُقدّر بنحو 900 متر، وهو ما يعني أن المنطقة ستخضع لأعمال حفر، واقتطاعات جانبية، وارتدادات أمنية واسعة، بالإضافة إلى مخططات استيطانية مستقبلية قد تُنفذ لاحقًا ضمن الشريط المصادَر نفسه، وبالتالي، فإن المخطط يهدد فعليًا ما يزيد عن 400 دونم من الأراضي الفلسطينية الممتدة بين مستوطنتي أصفر وبني كيدم".

وقال عويضات: "منذ أن وصل إلينا القرار، بدأنا التنسيق مع هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، وأصحاب الأراضي في منطقتي سعير والشيوخ، من أجل تقديم وثائق الملكية وإخراجات القيد التي بحوزتهم، لأن أصحاب الأراضي بغالبيتهم يملكون أوراقًا قانونية فلسطينية، وأخرى معتمدة من سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مثل وثائق إخراج القيد التي تثبت ملكيتهم للأرض بشكل واضح". وحذّر من أن خطورة التوسع الاستيطاني الجديد "لا تكمن فقط في السيطرة على أراضٍ مصنفة "ج"، بل في اقترابه المباشر من المناطق المصنفة "ب" الخاضعة للسيطرة المدنية الفلسطينية والأمنية المشتركة". وبحسب عويضات، فإن ذلك أدى إلى تزايد اعتداءات المستوطنين على أراضي الفلسطينيين، بما في ذلك إغلاق منازل، وتخريب آبار مياه، ومنع المزارعين من فلاحة أراضيهم.

وأشار عويضات إلى أن هذا التوسع يجعل المناطق "ب" محاذية بالكامل للأراضي التي باتت تحت سيطرة الاحتلال، بدل أن تكون ملاصقة لمناطق فلسطينية تصنف "ج"، ما يعرضها فعليًا لخطر الضم أو السيطرة الأمنية الكاملة بعد أن تمّ الاستيلاء على مناطق "ج". ولا يتوقف الزحف الاستيطاني عند حدود مناطق "ب"، بل بات يقترب بشكل مقلق من المناطق المصنفة "أ"، وفق عويضات.

وأردف: "بين المناطق الفلسطينية كاملة السيادة، والمناطق المستولى عليها والتي ينتشر فيها الاستيطان، مئات الأمتار فقط. هذا التمدد يُفسَّر بأنه جزء من سياسة تطويق التجمعات الفلسطينية، وتحويلها إلى جزر معزولة مفصولة عن محيطها الجغرافي والاجتماعي لصالح مشاريع استيطانية مترابطة"، مؤكداً أن "ما يجري على الأرض تجاوز مرحلة الاعتداءات المتفرقة، ليتحول إلى استيلاء منظم مغطى بأوامر عسكرية ومخططات هندسية جاهزة". وختم بالقول: "نعيش اليوم بداية مرحلة جديدة أخطر من كل ما سبق، فالمسألة لم تعد مجرد مصادرة، بل أصبحت طردًا منظمًا للفلسطيني من أرضه تحت غطاء قانوني وعسكري، وهذا يتطلب تحركًا فوريًا وجادًا على المستويين الفلسطيني والدولي لوقف هذا التهديد الوجودي".

من جهته، قال محمد الشلالدة، أحد أصحاب الأراضي الواقعة بين مستوطنتي "أصفر" و"بني كيدم"، في حديث مع "العربي الجديد"، إن سلطات الاحتلال صادرت من عائلته ما لا يقل عن 30 دونمًا من الأراضي الزراعية في تلك المنطقة، رغم امتلاكهم أوراقًا رسمية ووثائق ملكية معتمدة من الجانب الإسرائيلي، بما في ذلك إخراج قيد يثبت حقهم القانوني في الأرض. وأكد أن عمليات الاستيلاء لا تزال مستمرة بشكل متدرج وممنهج، ضمن سياسة تهدف إلى توسيع المستوطنات الإسرائيلية في المنطقة.

وكشف الشلالدة أن منطقة جورة الخيل شهدت خلال الشهرين الماضيين إقامة بؤرة استيطانية جديدة على مساحة تُقدّر بـ35 دونمًا من أراضي عائلته، موضحاً أن الاحتلال بدأ بتثبيت وجوده عبر نصب كرفانات للمستوطنين بدلًا من الكرفانات الفلسطينية التي كانت تُستخدم للسكن، ثم طرد الرعاة الفلسطينيين من المراعي، ليقيم في المكان بؤرة رعوية استيطانية لصالح المستوطنين. وأكد أن البؤرة الجديدة تبعد نحو كيلومتر ونصف كيلومتر فقط عن مستوطنة "أصفر"، وتضم خيامًا ومراعي للأغنام، مشيرًا إلى أن جنود الاحتلال يمنعون أصحاب الأراضي من الاقتراب منها.

وقال الشلالدة: "كلما نحاول الوصول إلى أراضينا، يطلقون الكلاب نحونا ويهددوننا بالسلاح، وكأننا غرباء عن أرضنا"، موضحاً أنه قبل عدة أشهر، وبواسطة محامٍ وكلّته العائلة، حصلوا على قرار من المحكمة الإسرائيلية يخص أراضيهم في جورة الخيل، إلا أن جيش الاحتلال يرفض تنفيذ القرار ويمنعهم من دخول الأرض. وبحسب الشلالدة، "حين نتمكّن من الوصول وننصب خيامًا، يقتحم المستوطنون المكان ويهدمون الخيام أمام أعين الجيش، وعندما نقدم شكوى يتجاهلها الجيش بالكامل، بل ويوفر الحماية للمستوطنين الذين يحملون السلاح".

وأكد الشلالدة أن اقتحامات المستوطنين تحدث بشكل شبه يومي، وغالبًا بأعداد كبيرة، إذ لا يقل عددهم عن عشرة مستوطنين، وقد يصل أحيانًا إلى خمسين، موضحاً أن هؤلاء المستوطنين هم أنفسهم الذين يهاجمون يوميًا وادي سعير المجاور، ويمنعون المزارعين من الوصول إلى أراضيهم، ويطلقون النار عليهم، ويعمدون إلى تكسير أشجار الزيتون وإشعال الحرائق فيها بشكل متكرر.

وكشف الشلالدة عن أن العائلة تتواصل باستمرار مع الشرطة الإسرائيلية خلال هذه الاعتداءات، فتحضر إلى المكان، لكنها لا تتدخل. وقال: "حين نبلغهم بما يجري، يردون علينا بأن ما يحدث مجرد عربدة مستوطنين، ولا يفعلون شيئًا لحمايتنا". وبذلك، تُترك العائلات الفلسطينية في المنطقة لمصيرها وحدها، بعدما توقفت المؤسسات الحقوقية عن مرافقتها إلى الأراضي منذ بدء الحرب الإسرائيلية على غزة. وأكد الشلالدة أن عائلته لم تتمكن منذ منتصف العام الجاري من الوصول إلى أراضيها نهائيًا، بسبب استمرار تهديدات المستوطنين ومنع الجيش الإسرائيلي.