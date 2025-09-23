الاحتلال يواصل إغلاق الحرم الإبراهيمي

- أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي الحرم الإبراهيمي في الخليل خلال رأس السنة العبرية، مما منع الفلسطينيين من أداء الصلاة، بينما سمح للمستوطنين بإقامة طقوس دينية، في خطوة تهدف لفرض واقع تهويدي. - أشار مدير الحرم إلى زيادة الانتهاكات، مثل منع المصلين والعاملين من الدخول، مع مخاوف من تكرار زيادة أيام الإغلاق كما في العام الماضي، وسط إجراءات أمنية مشددة تعيق وصول السكان. - استنكرت وزارة الأوقاف إغلاق الحرم واعتبرته انتهاكاً لحرية العبادة، داعية المجتمع الدولي للتحرك لوقف الانتهاكات وحماية المقدسات.

تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، منذ أمس الاثنين، إغلاق الحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية؛ بحجة الاحتفال برأس السنة العبرية، على أن يستمر الإغلاق حتى مساء اليوم الثلاثاء، وسط انتشار عسكري واسع وحماية مشدّدة للمستوطنين الذين احتشدوا بالمئات داخل باحات الحرم.

وشهدت الليلة الماضية إقامة حفلات غنائية ورقصات وطقوس تلمودية في أرجاء الحرم، بعدما سمحت سلطات الاحتلال بإدخال الآلات الموسيقية ومكبرات الصوت والأضواء، في حين مُنع الفلسطينيون من الدخول لأداء الصلاة.

وقال مدير الحرم الإبراهيمي معتز أبو سنينة، في حديث مع "العربي الجديد"، إنّ "هذا الإغلاق يعدّ حلقة جديدة في سلسلة طويلة من الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى فرض واقع تهويدي على الحرم الإبراهيمي، إذ اعتادت سلطات الاحتلال إغلاقه خلال الأعياد اليهودية بالكامل أمام المصلين المسلمين، ومنع رفع الأذان فيه، لتمكين المستوطنين من ممارسة طقوسهم الدينية والاحتفالية".

ولفت أبو سنينة إلى أنّه "مع نهاية الشهر الجاي، ستُرصد زيادة في عدد الانتهاكات بحقّ الحرم الإبراهيمي، مثل منع المصلّين من الدخول إليه، وكذلك العاملين في الأوقاف من سدنة الحرم والموظفين"، وأشار إلى وجود مخاوف من زيادة أيام إغلاق الحرم الإبراهيمي كما جرى العام الماضي، إذ إنّ الأعياد اليهودية التي بدأت أمس تستمر حتى مساء الغدّ، وتتجدّد الأحد القادم، و"كلّها يرافقها اقتحامات للحرم دورياً، خاصّة بعد إعلان الاستيلاء على سقف الحرم في الأسبوع الماضي، وذلك يعكس توجّهاً لزيادة مدة السيطرة الكاملة على المسجد خلال المناسبات الدينية، وخلال الأيام العادية".

وترافق هذه الأعياد اليهودية إجراءات، تتمثل بالتشديد الأمني في محيط الحرم وداخل البلدة القديمة، إذ نُصبت عشرات الحواجز العسكرية، وأُغلقت مداخل تؤدي إلى المسجد، الأمر الذي حال دون وصول آلاف السكان الذين يقطنون على مقربة من الحرم.

ويأتي هذا التصعيد في وقت يشهد فيه الحرم الإبراهيمي محاولات إسرائيلية متسارعة لتكريس السيطرة الكاملة عليه، بعد سنوات من التقسيم الذي فُرض في أعقاب مجزرة 1994، إذ قُسّم المسجد بين المسلمين واليهود، مع استحواذ المستوطنين على المساحة الأكبر وتحويلها إلى ما يشبه الكنيس على 63% من الحرم. غير أن ما يجري حالياً يُنذر، وفق أبو سنينة، بـ"محاولة فرض واقع جديد يُفضي إلى حرمان الفلسطينيين تدريجياً من الوصول إلى مقدساتهم في الخليل".

ويواجه الحرم الإبراهيمي منذ السابع من أكتوبر/ تشرين أول 2023 واقعاً تهويدياً متسارعاً، إضافة إلى فرض إجراءات على محيطه، إذ ينشر الاحتلال أكثر من 100 عائق حركي على شكل حاجزٍ أو نقطة عسكرية، أو مكعب إسمنتي، في مناطق البلدة القديمة، المجاورة إلى الحرم، بالإضافة إلى تشديد الحصار عبر استخدام الحواجز التي تؤدي إلى الحرم مباشرةً، فيغلق الاحتلال منها اثنين، ما يعني منع نحو 3 آلاف ممن يقطنون قرب المسجد من الصلاة فيه وزيارته.

واستنكرت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية قرار سلطات الاحتلال إغلاق الحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل، معتبرةً ما جرى أنه يعدّ "انتهاكاً صارخاً لحرية العبادة ومساساً واضحاً بمشاعر المسلمين"، وشددت وزارة الأوقاف على أن الحرم الإبراهيمي "مسجد إسلامي خالص بكامل مساحاته وساحاته وأروقته، وأي مساس به يُعد اعتداءً سافراً على المقدسات الإسلامية". وطالبت الوزارة المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان بـ"التحرك العاجل لوقف هذه الانتهاكات، وحماية المقدسات من سياسات الاحتلال التهويدية".