الاحتلال يهدم بناية ويشرد 13 عائلة في سلوان جنوبي القدس

أخبار
رام الله

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
مباشر
22 ديسمبر 2025   |  آخر تحديث: 09:24 (توقيت القدس)
قوات الاحتلال تهدم بناية سكنية في سلوان جنوبي القدس 22/12/2025 (لقطة شاشة)
قوات الاحتلال تهدم بناية سكنية في سلوان جنوبي القدس، 22 ديسمبر 2025 (لقطة شاشة)
+ الخط -

استمع إلى الملخص

اظهر الملخص
- قامت آليات بلدية الاحتلال الإسرائيلي بهدم عمارة سكنية في حي رأس العامود ببلدة سلوان في القدس المحتلة، مما أدى إلى تشريد 13 عائلة، وسط انتشار مكثف لقوات الاحتلال.
- اقتحم مستوطنون مواقع مختلفة في الضفة الغربية، بما في ذلك مستوطنة ترسلة المخلاة وخربة الطريقة في حلحول، تحت حماية قوات الاحتلال، مما أدى إلى اعتداءات على الفلسطينيين وممتلكاتهم.
- تعامل الهلال الأحمر الفلسطيني مع إصابات متعددة جراء اعتداءات المستوطنين وإطلاق النار من قبل قوات الاحتلال في مناطق مختلفة من الضفة الغربية، بما في ذلك طولكرم وقلقيلية والرام.

هدمت آليات بلدية الاحتلال الإسرائيلي في القدس المحتلة، صباح اليوم الاثنين، عمارة سكنية كبيرة في منطقة واد قدوم بحي رأس العامود في بلدة سلوان جنوبي المدينة، وسط استنفار عسكري واسع وانتشار مكثف لقوات الاحتلال. وقالت مصادر محلية إنّ قوات الاحتلال اقتحمت بلدة سلوان وحاصرت البناية السكنية في حي واد قدوم، وشرعت بتنفيذ عملية الهدم، ما تسبب بتشريد 13 عائلة.

وفي سياق آخر، أفادت مصادر محلية بأنّ مستوطنين اقتحموا، مساء أمس الأحد، موقع مستوطنة ترسلة المخلاة جنوب جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة، بحماية مشددة من قوات الاحتلال، لإحياء عيد الحانوكا اليهودي. كما اقتحم مستوطنون، مساء الأحد، خربة الطريقة (الطبيقة الأثرية) في بلدة حلحول شمال الخليل جنوبي الضفة، بحماية قوات الاحتلال. وفي بيت لحم جنوبي الضفة، هاجم مستوطنون بالحجارة مركبات الفلسطينيين، مساء الأحد، قرب قرية المنيا جنوب شرق المدينة، ما أدى إلى تضرر عدد منها.

جرافة إسرائيلية تهدم قاعة إفراح في حي رفعت بالقدس الشرقية، 16 ديسمبر 2025 (Getty)
أخبار
التحديثات الحية

إسرائيل تقرّ إقامة 19 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية

من جهته، أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بأنّ طواقمه تعاملت مساء الأحد، مع ثلاث إصابات بجروح متوسطة جراء اعتداء مستوطنين بالضرب على مواطنين في بلدة بيت ليد شرق طولكرم شنالي الضفة الغربية المحتلة. وفي سياق آخر، أُصيب شاب فلسطيني بجروح في قدمه برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامها مساء الأحد مدينة قلقيلية، شمال غربي الضفة.

كما أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني أنّ طواقمه تعاملت مع إصابة مواطن (42 عاماً) بالرصاص الحي في قدمه قرب جدار الفصل والتوسع العنصري المقام على أراضي بلدة الرام شمال القدس المحتلة، قبل نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

دلالات
المساهمون
المزيد في سياسة
ترامب ومبعوثه إلى العراق مارك سافايا، 28 سبتمبر 2025 (إكس)
التحديثات الحية
أخبار
مباشر

مبعوث ترامب إلى العراق يرحّب بموافقة فصائل على نزع السلاح

ليندسي غراهام يصافح نتنياهو، القدس 21 ديسمبر 2025 (Getty)
التحديثات الحية
أخبار
مباشر

سيناتور أميركي يدعو لتجديد الحرب على غزة لنزع سلاح حماس

صور نشرتها العدل الأميركية تظهر إبستين وترامب، 20 ديسمبر 2025 Getty
التحديثات الحية
أخبار
مباشر

العدل الأميركية تعيد صورة لترامب إلى ملفات إبستين العلنية