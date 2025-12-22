الاحتلال يهدم بناية ويشرد 13 عائلة في سلوان جنوبي القدس

- قامت آليات بلدية الاحتلال الإسرائيلي بهدم عمارة سكنية في حي رأس العامود ببلدة سلوان في القدس المحتلة، مما أدى إلى تشريد 13 عائلة، وسط انتشار مكثف لقوات الاحتلال. - اقتحم مستوطنون مواقع مختلفة في الضفة الغربية، بما في ذلك مستوطنة ترسلة المخلاة وخربة الطريقة في حلحول، تحت حماية قوات الاحتلال، مما أدى إلى اعتداءات على الفلسطينيين وممتلكاتهم. - تعامل الهلال الأحمر الفلسطيني مع إصابات متعددة جراء اعتداءات المستوطنين وإطلاق النار من قبل قوات الاحتلال في مناطق مختلفة من الضفة الغربية، بما في ذلك طولكرم وقلقيلية والرام.

هدمت آليات بلدية الاحتلال الإسرائيلي في القدس المحتلة، صباح اليوم الاثنين، عمارة سكنية كبيرة في منطقة واد قدوم بحي رأس العامود في بلدة سلوان جنوبي المدينة، وسط استنفار عسكري واسع وانتشار مكثف لقوات الاحتلال. وقالت مصادر محلية إنّ قوات الاحتلال اقتحمت بلدة سلوان وحاصرت البناية السكنية في حي واد قدوم، وشرعت بتنفيذ عملية الهدم، ما تسبب بتشريد 13 عائلة.

قوات الاحتلال تشرع بهدم بناية في بلدة سلوان بالقدس المحتلة pic.twitter.com/N3EP6krFR0 — التلفزيون العربي (@AlarabyTV) December 22, 2025

وفي سياق آخر، أفادت مصادر محلية بأنّ مستوطنين اقتحموا، مساء أمس الأحد، موقع مستوطنة ترسلة المخلاة جنوب جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة، بحماية مشددة من قوات الاحتلال، لإحياء عيد الحانوكا اليهودي. كما اقتحم مستوطنون، مساء الأحد، خربة الطريقة (الطبيقة الأثرية) في بلدة حلحول شمال الخليل جنوبي الضفة، بحماية قوات الاحتلال. وفي بيت لحم جنوبي الضفة، هاجم مستوطنون بالحجارة مركبات الفلسطينيين، مساء الأحد، قرب قرية المنيا جنوب شرق المدينة، ما أدى إلى تضرر عدد منها.

من جهته، أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بأنّ طواقمه تعاملت مساء الأحد، مع ثلاث إصابات بجروح متوسطة جراء اعتداء مستوطنين بالضرب على مواطنين في بلدة بيت ليد شرق طولكرم شنالي الضفة الغربية المحتلة. وفي سياق آخر، أُصيب شاب فلسطيني بجروح في قدمه برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامها مساء الأحد مدينة قلقيلية، شمال غربي الضفة.

كما أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني أنّ طواقمه تعاملت مع إصابة مواطن (42 عاماً) بالرصاص الحي في قدمه قرب جدار الفصل والتوسع العنصري المقام على أراضي بلدة الرام شمال القدس المحتلة، قبل نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.