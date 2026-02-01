- اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي تجمع خلة السدرة البدوي قرب مخماس، مطالبة بإخلائه كونه "منطقة عسكرية مغلقة"، مما يهدد بتهجير قسري جديد ويزيد من معاناة السكان بسبب الاعتداءات المستمرة. - شهدت مناطق القدس والضفة الغربية اعتداءات من المستوطنين، شملت اقتحام تجمعات بدوية وباحات المسجد الأقصى، وإجبار المقدسيين على هدم منازلهم ذاتياً، مما أدى إلى تهجير العائلات وتكبدهم خسائر مادية. - تواصلت اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية، حيث هاجموا منازل وأحرقوا أشجاراً، واعتدوا على ممتلكات الفلسطينيين، بينما نفذت قوات الاحتلال مداهمات واعتقالات، مما أدى إلى إصابة طفلين فلسطينيين.

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأحد، تجمع خلة السدرة البدوي قرب بلدة مخماس شمال القدس المحتلة، وأبلغت المواطنين بضرورة إخلاء التجمع بالكامل، بذريعة وجود قرار بإعلان المنطقة "منطقة عسكرية مغلقة"، دون أن تقوم بتسليم السكان أو إبراز أي قرار رسمي يثبت ذلك، في خطوة أثارت حالة من القلق والخوف بين الأهالي، وتهدد بتهجير قسري جديد للتجمع.

وبحسب إعلام محافظة القدس، فإنّ هذا الاقتحام يأتي في سياق اعتداءات متواصلة يتعرض لها تجمع خلة السدرة من المستوطنين، إذ سبق لقوات الاحتلال أن طردت، قبل نحو أسبوع، متضامنين أجانب من المنطقة بذات الذريعة، في محاولة لتفريغ التجمع من أي وجود داعم أو شاهد على الانتهاكات. وأشارت محافظة القدس إلى أنّ الاحتلال يواصل منع المواطنين من إعادة بناء أو ترميم مساكنهم التي أُحرقت سابقاً على يد المستوطنين، في وقت أقدم فيه مستوطنون على هدم أحد البيوت التي أعاد المواطنون إعمارها بعد إحراقه، ما فاقم معاناة السكان في ظل إجراءات مشددة واعتداءات مكثفة.

وفي سياق متصل، اقتحم مستوطنون صباح اليوم الأحد، تجمع أبو النوار البدوي قرب بلدة العيزرية جنوب شرقي القدس المحتلة، فيما نفّذ مستوطنون اقتحاماً جديداً لباحات المسجد الأقصى المبارك، وأقاموا طقوس "مباركة زفاف" لإحدى المستوطنات، في مشهد وُصف بالاستفزازي، ويمس بحرمة المكان وقدسيته، وفق إعلام محافظة القدس.

على صعيد آخر، شرع المقدسي ياسر ماهر دعنا، اليوم الأحد، بتفريغ منزله في حي الصلعة ببلدة جبل المكبر، تمهيداً لهدمه قسراً، علماً أن المنزل يؤوي أربعة أفراد، كما سلّمت بلدية الاحتلال عائلة الطويل في بلدة سلوان قراراً بهدم غرفة سكنية خلال مهلة لا تتجاوز عشرة أيام. فيما أجبرت سلطات الاحتلال، أمس السبت، مواطناً من عائلة الرازم في سلوان جنوب القدس على هدم منزله ذاتياً بحجة البناء دون ترخيص، رغم أن المنزل قائم منذ 26 عاماً وتبلغ مساحته نحو 160 متراً مربعاً.

وامتدت سياسة الهدم الذاتي إلى محافظة قلقيلية، فقد أفادت مصادر محلية بأنّ قوات الاحتلال أجبرت مواطناً من عائلة شواهنة من بلدة كفر ثلث جنوب المحافظة على هدم منشأته الصناعية، وهي مصنع للرخام مقام على مساحة تقدر بنحو 300 متر مربع، ما ألحق به خسائر مادية تتجاوز 80 ألف شيكل، مع تهديده بفرض غرامات مالية باهظة في حال عدم تنفيذ الهدم.

وفي إطار سياسة الملاحقة، سلّمت قوات الاحتلال الأسير المحرّر مفيد العباسي من بلدة سلوان أمر استدعاء للتحقيق في مركز شرطة القشلة بالبلدة القديمة من القدس يوم الأربعاء المقبل، كما سلّمت الأسير المحرر مؤيد أبو ميالة من حي العباسية في سلوان أمر استدعاء للتحقيق يوم الجمعة المقبل.

وتواصلت اعتداءات المستوطنين في مناطق عدّة من الضفة الغربية، إذ هاجم مستوطنون منزلاً في الأطراف الشرقية لقرية فرعتا شرق قلقيلية دون الإبلاغ عن إصابات، كما أحرق مستوطنون، مساء السبت، أشجاراً بعد تحطيمها في بلدة ترمسعيا شمال شرق رام الله، وهاجم مستوطنون آخرون منزلاً في بلدة قصرة جنوب نابلس، إذ تصدى لهم المواطنون دون وقوع إصابات. كذلك رشق مستوطنون مركبات الفلسطينيين بالحجارة قرب بلدة المزرعة الشرقية شمال شرق رام الله، دون تسجيل أضرار.

وفي الأغوار الشمالية الفلسطينية، هاجم مستوطنون أمس، خيام الفلسطينيين في حمامات المالح، وحاولوا سرقة مواشيهم من الحظائر. في حين، أفاد المشرف العام لمنظمة البيدر الحقوقية حسن مليحات لـ"العربي الجديد"، بأن مجموعات من المستوطنين شنّت صباح اليوم، هجوماً على مدرسة خربة المالح بالأغوار الشمالية، ما عرّض الطلبة والطواقم التعليمية للخطر، وأثار حالة من القلق الشديد بين الأهالي، كما نصب مستوطنون خيمة قرب خيام المواطنين في خطوة استفزازية تهدف إلى التضييق على السكان وتهديد وجودهم، وفق مليحات.

وأشار مليحات إلى اعتداءات طاولت البركسات وحظائر الأغنام في خربة المالح، ومحاولات اعتداء على سيدة، ما تسبب بحالة من الهلع بين الأهالي، كما قال إن مستوطنين اقتحموا تجمع شكارة شرق دوما جنوب نابلس واعتدوا على متضامنين أجانب.

وفي تطور آخر، اقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال صباح اليوم، تجمع أبو ناجح البدوي في منطقة الخلايل التابعة لبلدة المغير شرق رام الله، وأعلنت المنطقة عسكرية مغلقة لمدة 24 ساعة، مطالبة السكان والمتضامنين بإخلائها فوراً، رغم أن التجمع يقع في منطقة مصنفة غالبها (ب)، وفق مليحات.

على صعيد آخر، أصيب طفلان فلسطينيان بشظايا رصاص الاحتلال في الكتف خلال اقتحام مخيم الجلزون شمال رام الله، مساء السبت، في حين نفذت قوات الاحتلال فجر اليوم الأحد والليلة الماضية، عمليات مداهمة واعتقال في مناطق متفرقة من الضفة الغربية.