الاحتلال ينذر بإخلاء مبانٍ في بلدات جنوبي لبنان بعد سقوط شهيد

- أصدرت إسرائيل إنذارات إخلاء في جنوب لبنان، وشنّت غارات على مناطق سكنية، مما أدى إلى استشهاد لبناني وإصابة آخرين، وسط تصاعد التوترات مع حزب الله. - الجيش الإسرائيلي يزعم استهداف بنية تحتية عسكرية لحزب الله، ويعتبر ذلك خرقاً للتفاهمات مع لبنان، متوعداً بمواصلة العمليات لإزالة التهديدات. - تستعد إسرائيل لعدوان واسع على لبنان، مع خطط جاهزة لإضعاف حزب الله، وسط تصعيد عسكري أدى إلى استشهاد 25 شخصاً وجرح العشرات في أقل من أسبوعين.

أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، إنذاراً بالإخلاء لسكان مبانٍ في بلدتي الطيبة وطيردبا، وسكان مبنى في قرية عيتا الجبل جنوبي لبنان. كما تحدثت وسائل إعلام تابعة لحزب الله عن تمشيط كثيف بالأسلحة الرشاشة من قبل الاحتلال الإسرائيلي باتجاه وادي هونين لجهة بلدة مركبا. يأتي ذلك بعدما أفادت وزارة الصحة اللبنانية، في وقت سابق اليوم، باستشهاد لبناني وإصابة ثلاثة آخرين في حصيلة أولية لغارات إسرائيلية على بلدة طورا في قضاء صور، جنوبي لبنان. وشنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي، غارات على منطقة الشرافيات عند أطراف العباسية في قضاء صور، جنوبي لبنان. وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية بأنّ سيارات الإسعاف هرعت إلى المكان عقب الهجوم.

بدوره، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، أنه شنّ هجوماً في منطقة صور في لبنان، بزعم استهداف عناصر من حزب الله عملوا داخل بنية تحتية عسكرية، تابعة لوحدة البناء في الحزب. وبحسب مزاعم الجيش التي أوردها في بيان، "استُخدمت البنية التحتية لإنتاج معدات لصالح إعادة تأهيل بنى تحتية" عسكرية، "تم استهدافها وتدميرها خلال الحرب". واعتبر الجيش ذلك "خرقاً للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان"، متوعّداً بأنه "سيواصل العمل لإزالة أي تهديد على الأراضي الإسرائيلية".

وتستعد دولة الاحتلال الإسرائيلي لاحتمال شن عدوان جديد واسع على لبنان، بحجة سلاح حزب الله، فيما نقلت القناة 12 العبرية اليوم الخميس، عن مسؤولين إسرائيليين، أن الخطط لذلك جاهزة. وكانت القناة نفسها قد ذكرت، الليلة الماضية، أن الجيش الإسرائيلي يستعد لاحتمال القيام بعملية عسكرية قريبة في لبنان تهدف إلى إضعاف تنظيم حزب الله ودفعه، هو والحكومة اللبنانية، إلى توقيع اتفاق مستقر مع إسرائيل. وقال مسؤولون إسرائيليون كبار، لم تسمّهم، قبل انعقاد المجلس الوزاري للشؤون السياسية والأمنية (الكابينت) في السادسة من مساء اليوم: "هناك بالفعل خطط جاهزة".

يأتي ذلك على وقع تصعيد إسرائيل عملياتها العسكرية على الأراضي اللبنانية، وتغييرها بعض المعادلات، خصوصاً منها تنفيذ غاراتها في أماكن سكنية ومكتظة بالسكان وقريبة من المدارس والمؤسسات والمحال التجارية، وقد أسفرت الاعتداءات التي طاولت البقاع والجنوب، في أقلّ من أسبوعين، عن استشهاد نحو 25 شخصاً وأكثر من عشرين جريحاً. وأفاد مصدر في حزب الله "العربي الجديد"، اليوم الخميس، بأنّ عدد الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2024 تجاوز 6 آلاف خرق، وأسفر عن استشهاد أكثر من 320 شخصاً وجرح ما يزيد عن 630 آخرين.