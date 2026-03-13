الاحتلال يمنع أداء صلاة الجمعة الأخيرة من رمضان في الأقصى

منعت قوات الاحتلال الإسرائيلي الفلسطينيين اليوم، من أداء صلاة الجمعة الأخيرة من شهر رمضان المبارك في المسجد الأقصى، للجمعة الثانية على التوالي، في ظل استمرار إغلاقه لليوم الرابع عشر على التوالي بذريعة "حالة الطوارئ" التي أعلنت بعد الحرب على إيران في الثامن والعشرين من الشهر الماضي. وأجبرت الإجراءات العسكرية المشددة والانتشار الواسع لقوات الاحتلال في البلدة القديمة من القدس المصلين على أداء الصلاة في أماكن قريبة من الأقصى أو في مساجد المدينة وأحيائها، وسط قيود واسعة على الوصول إلى المسجد.

وأفادت محافظة القدس بأن عشرات المصلين أدوا صلاة الجمعة في ساحة مدرسة الرشيدية قرب باب الساهرة في مدينة القدس، بعد أن منعتهم قوات الاحتلال من الوصول إلى المسجد الأقصى، في ظل استمرار إغلاقه وفرض قيود وإجراءات مشددة على مداخل البلدة القديمة.

كما أقيمت خطبة الجمعة وصلاتها في منطقة باب العامود في مدينة القدس، بعد أن حالت إجراءات الاحتلال دون وصول المصلين إلى المسجد الأقصى المبارك، في ظل إغلاق البلدة القديمة بذريعة إعلان حالة الطوارئ بسبب الحرب بين إسرائيل وإيران.

وكان مصلون قد أدوا صلاتي العشاء والتراويح مساء أمس الخميس، في ساحة مدرسة الرشيدية في القدس، بعد أن منعتهم قوات الاحتلال من الصلاة أمام باب الساهرة كما جرى في الأيام الماضية.

وكثفت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الجمعة من انتشارها في البلدة القديمة في القدس، وأغلقت مداخلها بالسواتر الحديدية والحواجز العسكرية، لمنع المصلين من الوصول إلى المسجد الأقصى، وذلك في ظل استمرار إغلاقه بحجة "حالة الطوارئ بسبب الحرب"، وبتعليمات من الجبهة الداخلية الإسرائيلية.

ويأتي إغلاق المسجد الأقصى بالتزامن مع استمرار إغلاق الحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية منذ 28 من الشهر الماضي، مع بدء الحرب على إيران، حيث منعت قوات الاحتلال المصلين من أداء الصلاة فيه.

تصاعد اعتداءات قوات الاحتلال

ويحدث ذلك في وقت تتصاعد فيه اعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين في مناطق مختلفة من الضفة الغربية، حيث نفذت قوات الاحتلال اليوم الجمعة والليلة الماضية، اقتحامات وعمليات اعتقال ومداهمات للمنازل في مناطق متعددة.

وفي سياق متصل، أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بأن طواقمه تعاملت ظهر اليوم الجمعة، مع إصابة طفلة تبلغ من العمر ست سنوات بعد أن دعسها مستوطن في مسافر يطا جنوب الخليل جنوب الضفة الغربية، حيث جرى نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وفي محافظة بيت لحم، أفادت مصادر محلية بأن مستوطنين أحرقوا اليوم الجمعة، بركساً لتربية الدواجن في قرية الرشايدة شرق بيت لحم، ما أدى إلى احتراقه بالكامل.

وفي الأغوار الشمالية، أكد مسؤول ملف الأغوار في محافظة طوباس معتز بشارات في تصريح صحافي، أن مستوطنين اقتحموا فجر اليوم الجمعة، تجمع حمصة الفوقا واعتدوا على المواطنين والمتضامنين الأجانب، كما سرقوا 300 رأس من الماشية تعود لعائلة المواطن عبد العزيز أبو الكباش.