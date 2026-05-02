- اتهمت إسرائيل الناشط سيف أبو كشك بالارتباط بحماس وتحويل أموال لصالحها بعد اختطافه من أسطول الصمود العالمي المتجه لكسر الحصار عن غزة، مما أثار إدانة إسبانيا والبرازيل واعتبار الخطوة "غير قانونية بشكل صارخ". - زعمت إسرائيل أن أبو كشك عضو في منظمة "بي سي بي إيه" المرتبطة بحماس، وسبق اعتقاله في مصر وتونس بتهم مالية، مما يعكس التضييق على ناشطي أساطيل كسر الحصار. - اختطفت البحرية الإسرائيلية أيضاً الناشط تياغو أبيلا، وسط دعوات لتدخل البرلمان الأوروبي بعد اختفاء الناشطين في المياه الإقليمية اليونانية.

لفّقت وزارة الخارجية الإسرائيلية تهم الارتباط بحركة حماس للناشط من أصول فلسطينية سيف أبو كشك، إضافة إلى تهمة المساعدة في تحويل أموال لصالحها. وأتى هذا الادعاء الإسرائيلي، اليوم السبت، عقب ضرب واختطاف سلاح البحرية الإسرائيلي أبو كشك من على متن أسطول الصمود العالمي الذي كان في مهمة كسر الحصار الإسرائيلي المفروض على غزة. وقد أدانت كلّ من إسبانيا والبرازيل اختطاف مواطنيهما، ووصفتا الخطوة بأنها "غير قانونية بشكل صارخ".

وزعمت وزارة الخارجية الإسرائيلية أن أبو كشك عضو بارز في منظمة "بي سي بي إيه" التي وصفتها بأنها "واجهة لحماس"، ومصنفة "منظمة إرهابية" وفرضت عليها الولايات المتحدة عقوبات. وبحسب المزاعم الإسرائيلية، فإن أبو كشك يعمل حلقةَ وصل بين قيادات حماس وجهات دولية، ويساعد في تحويل الأموال لصالح المنظمة. وذكرت وزارة الخارجية أن إسرائيل ليست الأولى التي "اعتقلت" أبو كشك؛ إذ أوقف في مصر ورُحّل في يونيو/ حزيران الماضي، كما واجه "أمر اعتقال للتحقيق في تونس على خلفية قضايا تبيض أموال ومخالفات مالية". وتأتي تلك الاختطافات في إطار التضييق على ناشطي أساطيل كسر الحصار عن غزّة.

وطبقاً لبيان صادر عن الأسطول أمس الجمعة، فإن أبو كشك "كان على متن قارب مراقبة لم يكن معداً أصلاً للوصول إلى غزة". وإلى جانب أبو كشك، اختطفت البحرية الإسرائيلية الناشط تياغو أبيلا، عضو اللجنة الإدارية للأسطول، إذ تدعي الخارجية الإسرائيلية أنه "يُشتبه أيضاً بارتباطه بمنظمة إرهابية والقيام بنشاط غير قانوني".

تقارير دولية ناشطون في أسطول الصمود: إسرائيل عاملتنا بطريقة لا تليق بالحيوانات

وكان الاثنان، بحسب المعلومات التي أوردها موقع "والاه" اليوم السبت، على متن سفينة إيطالية. ووفقاً لمنظمي الأسطول، فقد "تعرض أبو كشك للضرب الشديد قبل أن يُعزل عن بقية المشاركين ويُقتاد وتنقطع أخباره مذّاك". وطبقاً للأسطول، فإن "هناك سبباً وجيهاً للاعتقاد بأن سيف أبو كشك وتياغو أبيلا لا يزالان داخل المياه الإقليمية اليونانية أو بالقرب منها"، وعليه، دعا إلى "تدخل فوري من أعضاء البرلمان الأوروبي على خلفية اختفاء مشاركين مدنيين في مهمة إنسانية إلى غزة".

وعلى خلفية ما سبق، دانت إسبانيا والبرازيل، مساء أمس، "بأشد العبارات"، ما وصفتاه بـ"اختطاف اثنين من مواطنيهما في المياه الدولية على يد الحكومة الإسرائيلية". ووصفتا الخطوة بأنها "غير قانونية بشكل صارخ"، وطالبتا الأخيرة بـ"إعادة مواطنيهما فوراً مع ضمانات أمنية كاملة، وتسهيل الوصول القنصلي الفوري لتقديم المساعدة والحماية". وأضيف بيان الدولتان إلى الإدانة العامة لاعتراض إسرائيل سفن الأسطول، والتي جاءت ضمن بيان أوسع وقّعت عليه 11 دولة يوم الخميس الماضي.

إلى ذلك، قال منظمو الأسطول إن "35 من الناشطين أُصيبوا خلال المواجهة مع قوات البحرية الإسرائيلية". وأضافوا أن "أبو كشك وأبيلا، اللذين اختطفا، نُقلا إلى سفينة البحرية نحشون"، وهي سفينة إنزال دخلت الخدمة عام 2023، وتُعد من أكبر سفن سلاح البحرية الإسرائيلي، وقادرة على نقل معدات ثقيلة وإنزالها مباشرة إلى الشاطئ دون الحاجة إلى ميناء.