الاحتلال يقيّد زيارات الصليب الأحمر للأسرى الفلسطينيين في سجونه

- قواعد جديدة لزيارات الأسرى الفلسطينيين: وضع مفوض مصلحة السجون الإسرائيلية قواعد تُقيّد زيارات الصليب الأحمر للأسرى الفلسطينيين، تشمل زيارات محدودة من حيث النطاق والمدة، مع اشتراط موافقة مسبقة وفحص أمني، دون استشارة المستشارة القضائية للحكومة. - تفاصيل القيود: تقتصر الزيارات على مرة كل ثلاثة أشهر لخمسة أسرى فقط، ومدة اللقاء نصف ساعة من خلف حاجز فاصل. يخضع ممثلو اللجنة لتفتيش صارم ولا يُسمح لهم بإدخال أجهزة إلكترونية. - ردود الفعل: انتقد المستشار القانوني لجمعية حقوق المواطن القيود، واصفاً إياها بمحاولة لإخفاء الفظائع. رغم قبول المحكمة العليا الالتماسات، تستمر إسرائيل في تقييد الزيارات، مبررة ذلك بعدم حصول الأسرى الإسرائيليين في غزة على زيارات مماثلة.

حدّد مفوض مصلحة السجون الإسرائيلية، كوبي يعكوفي، قواعد جديدة تصعّب على اللجنة الدولية للصليب الأحمر زيارة الأسرى الفلسطينيين المحتجزين في مرافق مصلحة السجون ومنشآت جيش الاحتلال الإسرائيلي. وذلك خلافاً لحكم المحكمة العليا الإسرائيلية، التي قضت الشهر الماضي بعدم قانونية هذه السياسة التي منعت الزيارات منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وطبقاً لما أوردته صحيفة "هآرتس"، اليوم الأحد، فقد وُضعت القواعد الجديدة لمدة ستة أشهر، وتتضمن آلية محدودة لزيارات مقيّدة من حيث النطاق والمدة، كما تخضع لعملية فرز وموافقة مسبقتين، فضلاً عن الفحص الاستخباراتي والأمني وفرض قيود إضافية. وقد اتُّخذت هذه الخطوة من دون التشاور مع المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف-ميارا، رغم حساسية هذه القواعد لتعلقها بحقوق الأسرى وكيفية تنفيذ حكم المحكمة العليا، فضلاً عن أن مخالفتها قد تترتب عليها تداعيات على الصعيد الدولي، وفقاً للصحيفة.

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي الآلية المحددة التي وضعتها مصلحة السجون الإسرائيلية لتصعيب زيارات الصليب الأحمر؟ ما هي التداعيات الدولية المحتملة لمخالفة مصلحة السجون الإسرائيلية لحكم المحكمة العليا؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

أخبار مطالبة الصليب الأحمر بالتحرك لاستئناف زيارات الأسرى الفلسطينيين

زيارة كل ثلاثة أشهر ولخمسة أسرى فقط

وبحسب التفاصيل التي أوردتها "هآرتس"، قيّدت مصلحة السجون الإسرائيلية عدد زيارات اللجنة الدولية للصليب الأحمر، لتصبح زيارة واحدة فقط كل ثلاثة أشهر، مشترطةً تقديم قائمة، قبل كل زيارة، تضم خمسة أسرى فقط يمكن زيارتهم. وبموازاة ذلك، قررت مصلحة السجون حرمان فئات من الأسرى من زيارات اللجنة الدولية للصليب الأحمر بشكل كامل، من بينهم الأسرى المصنفون "شديدي الخطورة"، وفق تعريف مصلحة السجون، إضافة إلى الأسرى المعزولين في الزنازين الانفرادية أو الخاضعين للتحقيق، وفضلاً عن ذلك تقرر ألا تتجاوز مدة أي لقاء مع أسير نصف ساعة، فيما مُنح قائد منشأة الاعتقال صلاحية تقليص هذه المدة.

ولا تتضمن القواعد الجديدة عقد لقاءات شخصية وخاصة بين ممثلي اللجنة الدولية للصليب الأحمر والمحتجزين، كما كان متبعاً سابقاً، كما أنها لا تسمح بإجراء فحوصات طبية للأسرى. ففي السابق، كان يحق لممثل اللجنة الدولية للصليب الأحمر طلب إجراء فحص طبي لأسير أو معتقل بواسطة طبيب، إلا أن هذا البند لم يعد وارداً في التعليمات الجديدة، كذلك تقرر أن يزور ممثلان للجنة الدولية للصليب الأحمر كل أسير من خلف حاجز فاصل، وعن طريق جهاز اتصال داخلي (إنتركوم)، على ألا يُسمح لهما بلقاء أكثر من أسير واحد في كل مرة.

كل ما سبق يخالف السياسة التي اتُّبعت قبل اندلاع حرب الإبادة على قطاع غزة، حين كانت الزيارات تُجرى بصورة شخصية داخل زنازين الأسرى، وخلف أبواب مغلقة ومن دون حضور السجانين، كما كان بإمكان الممثلين لقاء عدة أسرى يقيمون في الزنزانة نفسها. ولا تتعلق القيود فقط بآلية ما يُسمح به خلال الزيارة، وإنما تمتد لتطاول كل ممثل للجنة الدولية للصليب الأحمر لأنه سيخضع بموجبها للتفتيش عند دخول السجون ومنشآت الاعتقال، ولن يُسمح له بإدخال أي أجهزة تسجيل، أو هاتف محمول، أو ساعة ذكية، أو حاسوب، أو جهاز لوحي، أو كاميرا، أو أي معدات اتصال، وفق الصحيفة.

الهدف إخفاء الفظائع

وتعليقاً على القيود الجديدة، أوضح المستشار القانوني لجمعية حقوق المواطن الإسرائيلي، المحامي عوديد فلير، أن "التوجيه المؤقت الجديد الصادر عن مصلحة السجون الإسرائيلية يلغي الترتيب السابق الخاص بزيارات اللجنة الدولية للصليب الأحمر"، موضحاً، بحسب ما نقلت عنه الصحيفة، أنه "يستبدله بآلية أكثر تقييداً، ويحوّل الزيارات من حق وواجب قانوني إلى إجراء محدود يخضع لموافقة مصلحة السجون". وأضاف: "هذا ليس إنفاذاً لحكم المحكمة، بل هو ازدراء"، معتبراً أن الهدف من هذه القيود هو "الاستمرار في إخفاء الفظائع التي ترتكبها مصلحة السجون".

ومنذ اندلاع الحرب على قطاع غزة، انتهجت إسرائيل سياسة شاملة حظرت للمرة الأولى زيارات اللجنة الدولية للصليب الأحمر للأسرى المحتجزين في مرافق مصلحة السجون والجيش الإسرائيليين، وذلك بذريعة أن الأسرى الإسرائيليين الذين احتجزتهم حركة حماس في قطاع غزة لم يحظوا بزيارات من الصليب الأحمر. ورغم الظروف التي لا يمكن مقارنتها في الحالتين، فقد استمرت هذه السياسة حتى بعد استعادة إسرائيل جميع أسراها. وبالتوازي مع ذلك، وبأمر من وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، شُددت ظروف احتجاز الأسرى الفلسطينيين بشكل غير مسبوق، ووفقاً للشهادات المنقولة من داخل المعتقلات الإسرائيلية فقد عانى الأسرى التجويع، والتعطيش، والضرب، والتنكيل، والإهانات، والتعذيب الوحشي جسدياً ونفسياً، فضلاً عن الاعتداءات الجنسية، وغيرها من صنوف القهر.

وفي هذا السياق، قبلت المحكمة العليا الإسرائيلية الشهر الماضي الالتماسات التي تقدمت بها الجمعية ومؤسسات حقوقية أخرى، وأمرت السلطات الإسرائيلية باستئناف زيارات اللجنة الدولية للصليب الأحمر للأسرى. وكتب رئيس المحكمة العليا يتسحاق عميت، ونائب الرئيس نوعام سولبرغ، والقاضية دفنا باراك-إيرز، في حكمهم، أن قرار الحكومة لم يستند إلى أساس في التشريع الإسرائيلي أو في القانون الدولي، ولذلك تقرر أن هذه السياسة تتعارض مع القانون الساري وينبغي إلغاؤها.