الاحتلال يقرصن أسطول الصمود قرب غزة | تظاهرات غاضبة وتنديد دولي

تقارير دولية
لندن

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
التحديثات الحية
02 أكتوبر 2025
+ الخط -

تتوالى ردود الفعل الدولية المنددة بإعلان وزارة خارجية الاحتلال أن إسرائيل اعترضت سفن تابعة لأسطول الصمود العالمي المتّجه إلى غزة، واختطفت نشطاء، من بينهم السويدية غريتا تونبرغ. وجاء في منشور للوزارة على إكس "سفن عدة من... الأسطول تم إيقافها ويتم نقل ركابها إلى ميناء إسرائيلي". ويأتي ذلك في وقت أعلن فيه أسطول الصمود أن زوارق إسرائيلية حاصرت السفن بعد وقت قصير من تجاوزها موقع الهجوم على سفينة مادلين واقترابها من موقع الهجوم على سفينة حنظلة.

من جهتها، قالت اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة إن قوات بحرية الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت سفينتي "ألما" و"سيريس" وهددت طاقميهما، "فكان الرد بالرفض والإصرار على إتمام المهمة". في حين قالت القناة 13 العبرية إن البحرية الإسرائيلية "ٍسيطرت" على ست سفن كبيرة، فيما أفادت مصادر من الأسطول بتعرض 70 ناشطًا للاختطاف.

ومنذ أيام تبحر السفن المشاركة في أسطول الصمود العالمي نحو غزة محملةً بمساعدات إنسانية، لا سيما مستلزمات طبية، في محاولة لكسر الحصار الإسرائيلي. ويضم "أسطول الصمود" اتحاد أسطول الحرية، وحركة غزة العالمية، وقافلة الصمود، ومنظمة "صمود نوسانتارا" الماليزية، وعلى متنه أكثر من 500 ناشط من 40 دولة على متن 50 سفينة. وتُعد هذه المرة الأولى التي تُبحر فيها عشرات السفن مجتمعة نحو غزة التي تحاصرها إسرائيل منذ نحو 18 عاماً.

"العربي الجديد" يتابع أبرز ردود الفعل الدولية على قرصنة إسرائيل أسطول الصمود العالمي..

1:40 AM
حماس: اعتراض أسطول الصمود اعتداء غادر وجريمة قرصنة

قالت حركة حماس إن "اعتراض بحرية الاحتلال الصهيوني لسفن أسطول الصمود في المياه الدولية، واعتقال النشطاء والصحافيين المرافقين لهم، يشكل اعتداء غادرا وجريمة قرصنة وإرهاب بحري على المدنيين؛ تضاف إلى السجل الأسود لجرائم الاحتلال، وهو اعتداء همجي استهدف متضامنين دوليين كانوا في مهمة إنسانية عاجلة لنقل مساعدات طارئة إلى أهلنا المحاصرين في قطاع غزة، الذين يتعرضون منذ عامين لإبادة جماعية وتجويع ممنهج".

ودانت الحركة بأشد العبارات "هذا العدوان الهمجي الذي شنه جيش العدو على أسطول الصمود"، مؤكدة أن "اعتراض البحرية الإسرائيلية لأسطول الصمود عمل إجرامي يجب أن يدان من جميع أحرار العالم".

ودعت الحركة "أحرار العالم إلى تنظيم الفعاليات الشعبية والاحتجاجات المنددة بهذه الجريمة، للتعبير عن الغضب والاستنكار الدولي تجاه اعتداءات الاحتلال، والمطالبة بوقفها فورًا"، مطالبة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي "بتحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية في إدانة الاحتلال وقرصنته، واتخاذ خطوات عاجلة لحماية المتضامنين وسفنهم، والعمل الجاد لوقف جريمة الإبادة والتجويع المفروضة على شعبنا الفلسطيني، ومحاسبة قادة الاحتلال على جرائمهم المستمرة بحق الإنسانية جمعاء".

1:34 AM
الخارجية الأيرلندية: نعلم باعتراض إسرائيل لأسطول الصمود

أصدرت وزارة الخارجية الإيرلندية، بياناً، أكدت فيه أنها على علم باعتراض إسرائيل لأسطول الصمود العالمي، وأنها تتواصل مع رعاياها الموجودين على متن السفن. وقالت الوزارة: "المواطنون الإيرلنديون لا يزالون أولويتنا". وأوضحت أن سفارة إيرلندا لدى تل أبيب، على تواصل مع السلطات المعنية بالتنسيق مع الدول الأعضاء الأخرى في الاتحاد الأوروبي التي لديها مواطنون متضررون من الحادثة، وفق ما نقلت "الأناضول".

1:29 AM
تظاهرات في عواصم غربية تضامناً مع أسطول الصمود

نُظمت تظاهرات حاشدة في عدة عواصم غربية تضامناً مع أسطول الصمود العالمي الذي تعرض لهجوم إسرائيلي.

01:23 am

الأناضول

avata
الأناضول
إيطاليا.. نقابات عمالية تعلن إضرابا شاملا دعما لأسطول الصمود

أعلنت نقابات عمالية في إيطاليا، إضرابا شاملا، الجمعة، احتجاجاً على الهجوم الإسرائيلي على أسطول الصمود العالمي، وللتضامن مع ركابه ممن تحتجزهم إسرائيل. وأعلن "الاتحاد العام للعمل الإيطالي"، في بيان، عن تنظيم إضراب شامل، الجمعة، وذلك "للتضامن مع أسطول الصمود العالمي ومع غزة والقيم الدستورية".

وأضاف بيان أكبر اتحاد عمالي في إيطاليا، أن الهجوم على سفن مدنية يوجد على متنها مواطنون إيطاليون "حادث خطير للغاية". وتابع: هذا ليس مجرد جريمة ضد أشخاص عاجزين، بل جريمة خطيرة ترتكبها أيضا حكومة إيطاليا بحق عمال إيطاليين، إذ تخلي مسؤوليتها عنهم وتتركهم في المياه الدولية بشكل يخالف المبادئ الدستورية. كما أعلنت نقابتا عمال المعادن "FIOM" و"USB" الإيطاليتين، أنهما ستدعمان قرار الإضراب العام الذي أعلن عنه "الاتحاد العام للعمل الإيطالي".

01:20 am

محمد شيخ يوسف

avata
محمد شيخ يوسف
إسطنبول
أنقرة: هجوم إسرائيل على أسطول الصمود عمل إرهابي

وصفت وزارة الخارجية التركية هجوم القوات الإسرائيلية على أسطول الصمود في المياه الدولية بأنه "عمل إرهابي يعرض حياة الأبرياء للخطر"، معتبرة أنه يشكل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي. وأضافت الخارجية أن "هذا الهجوم الذي استهدف مدنيين سلميين، يظهر أن السياسات الفاشية والعسكرية التي تنتهجها حكومة (بنيامين) نتنياهو المجرمة، والتي حكمت على غزة بالمجاعة، لا تقتصر على الفلسطينيين وحسب، بل تستهدف كل من يقاوم القمع الإسرائيلي".

في السياق، أدان مسؤولون أتراك كبار، الهجوم الإسرائيلي على سفن أسطول الصمود العالمي. وفي تدوينة عبر منصة "إن سوسيال" التركية، قال جودت يلماز، نائب الرئيس التركي، إن الهجوم الإسرائيلي غير القانوني والهمجي على أسطول الصمود في المياه الدولية "لا يمكن قبوله". وأعرب يلماز، عن إدانته لهذا الهجوم الذي يستهدف الضمير المشترك للإنسانية. وشدد على ضرورة التوصل إلى وقف لإطلاق النار قبل ارتكاب مزيد من الجرائم ضد الإنسانية في غزة، وضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل مستمر وكافٍ، وفتح الطريق أمام حل دائم يقوم على أساس الدولتين.

بدوره، قال رئيس البرلمان التركي نعمان قورتولموش، في منشور له، إن أي هجوم على سفن أسطول الصمود العالمي يُعد "انتهاكًا صارخا للقانون الدولي وجريمة". وأشار قورتولموش، إلى ورود تقارير تفيد بأن "قوات الإرهاب الإسرائيلية قد طوقت الأسطول قبالة سواحل غزة، ونفذت عملية تدخل واقتحام".

من جهته، أكد رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية برهان الدين دوران، أنه لا يمكن قبول الهجوم الإسرائيلي على أسطول الصمود العالمي المتجه إلى غزة لإيصال مساعدات إنسانية. وأعرب دوران، في تدوينة عبر "إن سوسيال" عن إدانته الشديدة للهجوم، مؤكدا أن التاريخ سيسجله كوصمة عار في التاريخ.

أما المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية التركي الحاكم عمر تشيليك، فقال إن هجوم حكومة (بنيامين) نتنياهو، التي ترتكب إبادة جماعية على أسطول الصمود، "معاداة للبشرية جمعاء". وشدد تشيليك، في تدوينة عبر "إن سوسيال" على أن التدخل الإسرائيلي ضد الأسطول يمثل عملا عدائيا ووحشيا.

01:17 am

الأناضول

avata
الأناضول
مدريد تشكل "وحدة مراقبة" عقب هجوم إسرائيل على أسطول الصمود

أعلنت وزارة الخارجية الإسبانية، مساء الأربعاء، عن تشكيل "وحدة مراقبة دائمة" تابعة لها على خلفية الهجوم الإسرائيلي على أسطول الصمود العالمي، بعد اقترابه من سواحل غزة. ونقلت وكالة الأنباء الإسبانية الرسمية (EFE) عن مصادر دبلوماسية، قولها إن الوحدة التي أنشأتها وزارة الخارجية لمتابعة الأسطول تضم السفير الإسباني لدى تل أبيب، الذي استُدعي قبل أسابيع إلى مدريد للتشاور.

وأوضحت الوكالة أن السفير تواصل مع وزارة الخارجية الإسرائيلية وبعثة الاتحاد الأوروبي في تل أبيب على خلفية الهجوم على الأسطول. وذكرت المصادر، أن الهدف الأساسي من هذا التحرك هو الحصول على معلومات حول المواطنين الإسبان المشاركين في الأسطول وضمان حمايتهم الدبلوماسية والقنصلية بالكامل. ولفتت إلى أن القنصليات الإسبانية في تل أبيب والقدس ونيقوسيا وُضعت في حالة تأهب أيضا. كما أكدت المصادر الدبلوماسية، أن وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، أجرى اتصالات مع نظرائه في دول أخرى لديها مواطنين على متن سفن الأسطول، لا سيما تركيا وأيرلندا.

من جانبها، وصفت نائبة رئيس الوزراء الإسباني ووزيرة العمل والاقتصاد الاجتماعي يولاندا دياث، عبر حسابها في شركة التواصل الاجتماعي "بلو سكاي"، الهجوم الإسرائيلي على أسطول الصمود بأنه "جريمة مخالفة للقانون الدولي". وطالبت دياث، الجانب الإسرائيلي بالإفراج الفوري عن جميع الموقوفين. ودعت الاتحاد الأوروبي إلى قطع علاقاته مع إسرائيل بشكل فوري.

01:06 am

فرانس برس

avata
فرانس برس
الرئيس الكولومبي يطرد بعثة إسرائيل إثر اعتراض أسطول الصمود

أعلن الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو، أنه أمر بطرد كل أفراد البعثة الدبلوماسية الإسرائيلية المتبقين في البلاد، على خلفية اعتراض القوات الإسرائيلية أسطول الصمود العالمي المتّجه إلى غزة. وكان قد بقي في كولومبيا أربعة دبلوماسيين إسرائيليين بعدما قطع الرئيس اليساري العلاقات مع إسرائيل في العام الماضي، وفق ما أفاد مصدر كولومبي. وقال بيترو إن إسرائيل احتجزت امرأتين كولومبيتين في "المياه الدولية"، داعياً إلى "إطلاق سراحهما فوراً".

دلالات
المساهمون
محمد شيخ يوسف
الأناضول
فرانس برس
المزيد في سياسة
سفير الجزائر في بيروت كمال بوشامة خلال المؤتمر الثقافي (فيسبوك)
التحديثات الحية
أخبار
مباشر

الجزائر تنهي مهام سفيرها في بيروت بعد وصفه ترامب بالمختل عقلياً

التحديثات الحية
تقارير عربية
مباشر

حرب الإبادة على غزة | قصف مدفعي في خانيونس ونسف منازل شمالاً

الصين وإسرائيل مندوب الصين فو كونغ، مجلس الأمن، 4 يونيو 2025 (Getty)
التحديثات الحية
تقارير دولية
مباشر

اضطراب لفظي غير مسبوق في العلاقة بين الصين وإسرائيل