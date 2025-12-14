الاحتلال يقرر هدم 25 بناية جديدة في مخيم نور شمس

- قرار هدم 25 بناية في مخيم نور شمس: أعلن محافظ طولكرم عن قرار عسكري إسرائيلي جديد لهدم 25 بناية في المخيم، مما يزيد من معاناة السكان المهجرين ويعزز عمليات التدمير الممنهجة. - دعوات للتدخل الدولي: دعا المحافظ المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية للتدخل الفوري لوقف القرار الذي يفاقم النزوح القسري للسكان ويستهدف ممتلكاتهم. - صدمة للسكان المهجرين: عبرت رئيسة جمعية نور شمس عن صدمتها من القرار الذي يهدد آمال النازحين في العودة، مشيرة إلى أن الهدم يهدف لربط الشوارع التي أقامها جيش الاحتلال.

أعلن محافظ طولكرم عبد الله كميل مساء اليوم الأحد، قراراً عسكرياً إسرائيلياً جديداً، يقضي بهدم 25 بناية جديدة في مخيم نور شمس شرق المدينة الواقعة شمالي الضفة الغربية المحتلة، وذلك مع تواصل العدوان الإسرائيلي على المخيم منذ أكثر من عشرة شهور وتهجير سكانه وهدم عدد كبير من منازله.

ودعا كميل في بيان صحافي، المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية والبعثات الدبلوماسية والسفارات بالتدخل الفوري والعاجل لوقف القرار. وقال إن القرار "يأتي ضمن عمليات التدمير والتخريب الممنهجة التي تستهدف المدنيين وممتلكاتهم، وما نتج عنها من نزوح قسري لأهلنا من المخيمين".

بدورها، قالت رئيسة جمعية نور شمس لتأهيل المعاقين نهاية الجندي وهي من بين السكان المهجرين من المخيم إن القرار شكل صدمة كبيرة لها وللأهالي، وبدد آمال النازحين في العودة إلى ما تبقى من منازل داخل المخيم المدمر. وأضافت الجندي لـ"العربي الجديد"، أن البنايات الـ25 موزعة على أحياء المسلخ والمنشية وحارة الجبل، التي تعتبر خارج الحدود الرسمية للمخيم، ضمن الامتداد العمراني الطبيعي.

وأشارت الجندي إلى أن شكل الخريطة المعلنة للمنازل المستهدفة توحي بأن الهدم يهدف إلى ربط الشوارع التي أقامها جيش الاحتلال داخل المخيم، حيث اختيرت أضيق الأماكن في حارتي المسلخ والمنشية للهدم، مضيفة أن أحد المنازل يجاور منزلها في حي المسلخ، وهي متخوفة من أن يطاول الضرر منزلها، إذ اعتاد الأهالي على أن الهدم لا يقتصر على المعلن بل يمتد إلى أكثر من ذلك.

وبحسب الجندي، فإن جيش الاحتلال قام خلال الأسبوع الماضي بتعبيد شارع واحد داخل المخيم بالإسفلت لكن من دون بنية تحتية، فيما سويت شوارع أخرى من دون تعبيد، في ظل أنباء عن قرب بدء العودة، لكن القرار الذي صدر اليوم صدم النازحين.

وبدأت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على مخيمات جنين وطولكرم ونور شمس منذ أكثر من عشرة أشهر، ما سبَّب تهجير أكثر من 40 ألفاً من سكانها، وتدمير مئات المنازل إضافة إلى البنى التحتية في تلك المخيمات، علاوة على استشهاد وإصابة العشرات واعتقال المئات.