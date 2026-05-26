الاحتلال يقرر مصادرة أكثر من 100 دونم في النبي صموئيل وبيت إكسا

- أصدرت سلطات الاحتلال قراراً بمصادرة 109.79 دونمات من الأراضي في محيط بلدة النبي صموئيل وبيت إكسا، بذريعة "المصلحة العامة"، مما يثير مخاوف من المساس بالمعالم الدينية والتاريخية في المنطقة. - شهدت القدس اعتداءات متزايدة من المستوطنين على المقدسيين، بما في ذلك اعتداء في حي الشيخ جراح، مما يعكس تصاعد التوترات تحت حماية قوات الاحتلال. - في الضفة الغربية، هدمت قوات الاحتلال مساكن ومنشآت في الأغوار الشمالية وبيت لحم، واعتقلت خمسة فلسطينيين في نابلس، مما يعكس استمرار السياسات القمعية.

أصدرت سلطات الاحتلال قراراً يقضي بمصادرة نحو 109.79 دونمات من الأراضي الواقعة في محيط بلدة النبي صموئيل وأراضي بلدة بيت إكسا شمال غربي القدس، بذريعة "المصلحة العامة" وضمن مشروع تزعم أنه يهدف إلى تطوير وحفظ موقع أثري في المنطقة، بحسب نص القرار. وأكدت محافظة القدس، في بيان، أن الأراضي المستهدفة تشمل كرومًا زراعية وأراضي مفتوحة، في خطوة تعد امتداداً لسياسات الاستيلاء على الأراضي المحيطة بالقدس.

وبحسب البيان، فإن القرار الإسرائيلي أشار إلى أن إجراءات المصادرة تمتد إلى مسجد النبي صموئيل القائم فوق الموقع الأثري، ما يثير مخاوف من المساس بالمعلم الديني والتاريخي في المنطقة. وشددت محافظة القدس على أن ما يجري يأتي في إطار سياسة ممنهجة للاستيلاء على المواقع الأثرية الفلسطينية تحت غطاء "التطوير والترميم"، بهدف تثبيت رواية أحادية للسيادة الإسرائيلية على القدس وإقصاء الرواية الفلسطينية والإسلامية من الفضاء العام للمدينة. وأشارت إلى أن أعمال "التطوير" تتحول، في هذا السياق، إلى أدوات لفرض السيادة وخلق أمر واقع.

وفي سياق آخر، اعتدى مستوطن، مساء الاثنين، على شبان مقدسيين في حي الشيخ جراح بمدينة القدس، وسط تهديدات وصراخ ومشادات كلامية، قبل أن يشهر السلاح الذي كان بحوزته في وجوههم، في مشهد يعكس تصاعد اعتداءات المستوطنين بحق المقدسيين تحت حماية قوات الاحتلال، وفق ما أفادت به محافظة القدس.

وفي مسافر يطا جنوبي الخليل، أكد المشرف العام لمنظمة البيدر الحقوقية حسن مليحات لـ"العربي الجديد" أن مستوطنين شرعوا، اليوم الثلاثاء، في نصب خيمة على أراضي المواطنين الفلسطينيين في خربة اقواويس، موضحاً أن الخيمة أقيمت على مقربة من مساكن الأهالي. وفي بلدة ترمسعيا شمال شرقي رام الله، أفاد مليحات بأن مستوطنين اقتلعوا فجر اليوم الثلاثاء 70 شجرة زيتون ولوز معمرة يزيد عمرها على 60 عاماً، في محيط منزل عائلة أبو عواد.

وفي الأغوار الشمالية الفلسطينية، هدمت جرافات الاحتلال، مساء الاثنين، مسكن المزارع عادل دراغمة في تجمع عين الحلوة. وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد هدمت، أمس الاثنين، مغسلة سيارات ومحلاً لحدادة المركبات ودهانها في قرية النبي إلياس شرقي قلقيلية، بحجة عدم الترخيص. كذلك هدمت منزلاً في بلدة نحالين غربي بيت لحم للذريعة ذاتها، وفق مصادر محلية.

وفي بيت لحم، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، المدينة وتمركزت في عدد من مناطقها، وأطلقت قنابل الغاز السام، من دون أن يبلغ عن وقوع إصابات، بحسب مصادر محلية. وفي مدينة نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، خمسة فلسطينيين من المدينة.