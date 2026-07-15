الاحتلال يقتل زوجين فلسطينيين وطفلتهما بشقتهما في دير البلح

- استشهد ثلاثة فلسطينيين من عائلة واحدة، بينهم زوجان وطفلتهما، في قصف إسرائيلي على دير البلح بقطاع غزة، وأصيب طفلان آخران بجروح متفاوتة. - في شمال غزة، أصيب طفل بجراح طفيفة في غارة إسرائيلية استهدفت مركز أنصار للتأهيل، بينما ألقت مسيّرات إسرائيلية قنابل في خان يونس دون تسجيل إصابات. - منذ 11 أكتوبر 2025، أسفرت الخروق الإسرائيلية عن استشهاد 1110 فلسطينيين وإصابة 3599 آخرين، وفق وزارة الصحة في غزة.

استشهد 3 فلسطينيين من أسرة واحدة، هم زوجان وطفلتهما، وأصيب طفلان، فجر الأربعاء، في قصف إسرائيلي على مدينة دير البلح وسط قطاع غزة. وأفادت وكالة الأناضول نقلاً عن مصدر طبي في مستشفى شهداء الأقصى، بوصول جثامين عمر أبو قاسم (33 عاماً)، وزوجته أسماء أبو قاسم (32 عاماً)، وطفلتهما حبيبة (6 سنوات)، من جراء قصف إسرائيلي استهدف منزلهم.

وقال شهود عيان ومصادر محلية، إن مروحية إسرائيلية أطلقت صاروخين على شقة سكنية تعود لعائلة أبو قاسم قرب دوار البركة في مدينة دير البلح، ما أوقع ثلاثة شهداء من العائلة وإصابة طفلهم سامي (4 سنوات) بجروح وحروق متوسطة.

وفي شمال قطاع غزة، أصيب طفل بجراح طفيفة، في غارة من طائرة مسيّرة إسرائيلية استهدفت مركز أنصار للتأهيل المعروف بـ"سجن الكتيبة" غربي المدينة، وأطلقت آليات الجيش الإسرائيلي نيرانها بكثافة شرقي مخيم جباليا. وفي مدينة خان يونس، ألقت مسيّرات إسرائيلية قنابل متفجرة قرب دوار بني سهيلا شرقي المدينة، دون تسجيل إصابات.

ويوم أمس الثلاثاء، استشهد ثمانية فلسطينيين في قصف إسرائيلي استهدف نقطة للشرطة غربي مخيم جباليا للاجئين، شمالي قطاع غزة. وقالت وزارة الداخلية في غزة، إن "الاحتلال استهدف بغارة جوية مركزاً للشرطة في منطقة الفالوجا بمخيم جباليا، ما أدى إلى استشهاد ثمانية أشخاص، من بينهم مدير المركز، العقيد محمد مروان سالم، وعدد من الضباط والأفراد".

يأتي ذلك فيما تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي اختراق وقف إطلاق النار، بما في ذلك شنّ غارات يومية على مختلف أنحاء قطاع غزة، موقعة شهداء وجرحى. وبحسب وزارة الصحة في قطاع غزة، أدت الخروق الإسرائيلية منذ 11 أكتوبر/ تشرين الأول 2025 وحتى الثلاثاء، إلى استشهاد 1110 فلسطينيين وإصابة 3599 آخرين. وأشارت الوزارة إلى أن الإحصائية التراكمية لعدد الشهداء منذ بداية العدوان في 7 أكتوبر 2023، بلغ 73 ألفاً و233، فيما بلغ عدد الإصابات 173 ألفاً و707 إصابات.