- الجيش الإسرائيلي يعلن قتل فلسطينيين بزعم محاولتهما تنفيذ عملية دهس قرب الخليل، حيث أطلقت القوات النار عليهما عند حاجز شوتير دون وقوع إصابات في صفوف الجنود. - وكالة "وفا" الفلسطينية تشير إلى إطلاق النار على مركبة في منطقة باب الزاوية ومنع سيارات الإسعاف من الوصول، مما يعكس تصاعد التوترات في الضفة الغربية. - منذ بدء حرب الإبادة على غزة في أكتوبر 2023، شهدت الضفة الغربية تصاعداً في الاعتداءات، مما أدى إلى استشهاد 1088 فلسطينياً وإصابة واعتقال الآلاف.

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، السبت، قتل فلسطينيين اثنين بزعم محاولتهما تنفيذ عملية دهس قرب مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة. وزعم الجيش، في بيان، أنّ "فلسطينيين حاولا قبل وقت قصير تنفيذ عملية دهس بعد أن انطلقا بمركبتهما بسرعة نحو قوات من لواء المظليين عند حاجز شوتير في منطقة لواء يهودا (قرب الخليل)". وأضاف البيان أن "القوات أطلقت النار باتجاه المهاجمين، ما أدى إلى مقتلهما". ولم يشر بيان الجيش إلى وقوع إصابات في صفوف جنوده.

الجيش الإسرائيلي يستهدف فلسطينيين اثنين في الخليل بزعم محاولتهما تنفيذ عملية دهس.. التفاصيل مع مراسل التلفزيون العربي أحمد دراوشة @AhDarawsha pic.twitter.com/gfuDSIWOm3 — التلفزيون العربي (@AlarabyTV) December 6, 2025

من جانبها، ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أنّ "قوات الاحتلال المنتشرة وسط الخليل أطلقت الرصاص على مركبة يستقلها مواطنون بمنطقة باب الزاوية، ومنعت مركبات إسعاف الهلال الأحمر من الوصول إليها". كما قال الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان، إنّ "جيش الاحتلال منع طواقمه من الوصول إلى سيارة أطلق عليها النار في منطقة باب الزاوية بمدينة الخليل".

ومنذ بدء إسرائيل حرب الإبادة على غزة في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، والتي استمرت عامين، تشهد الضفة الغربية بما فيها مدينة القدس المحتلة تصاعداً في اعتداءات الجيش والمستوطنين، أسفر عن استشهاد 1088 فلسطينياً وإصابة نحو 11 ألفاً، واعتقال ما يزيد على 21 ألفاً آخرين.

(الأناضول، العربي الجديد)