- اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة قباطية بعد عملية دعس وطعن في بيسان والعفولة، حيث زعمت أن منفذ العملية من البلدة، وعززت وجودها العسكري هناك. - قامت القوات بدهم منزل عائلة الشاب أحمد أبو الرب، المتهم بتنفيذ العملية، واعتقلت والده، مع تعزيزات عسكرية إضافية شملت جرافة وطائرات مروحية. - أغلقت قوات الاحتلال الطرق في قباطية واعتقلت عدداً من الشبان، بينما دعا وزير الأمن الإسرائيلي لاستهداف البنى التحتية للإرهاب في البلدة.

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الجمعة، بلدة قباطية جنوب جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة، في أعقاب عملية دعس وطعن في منطقتَي بيسان والعفولة شمالي الأراضي الفلسطينية المحتلة، بعدما زعمت قوات الاحتلال أن منفذ العملية المزدوجة من قباطية. وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة من محاور عدّة، ودفعت بتعزيزات عسكرية إضافية، قبل أن تنتشر في شوارعها.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان، بدء عملية عسكرية في بلدة قباطية شمالي الضفة بدعوى انتماء منفذ عملية الدس والطعن في بيسان إلى البلدة. وأضاف: "من خلال التحقيق الأولي في الهجوم بالدعس والطعن الذي نفذ في منطقة بيت شان، ولاحقاً في العفولة، تبيّن أن المنفذ مقيم غير نظامي تسلل إلى داخل أراضي إسرائيل قبل عدة أيام". وأردف: "تقوم قوات إضافية بتعزيز منطقة التماس (بين الضفة الغربية وإسرائيل)، وتستعد القوات للدخول في نشاط ميداني داخل قباطية".

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال دفعت بتعزيزات عسكرية إضافية إلى بلدة قباطية، وجرافة عسكرية، وبإسناد من طائرة مروحية وطائرات استطلاع. وأكدت المصادر نفسها أن قوات الاحتلال دهمت منزل عائلة الشاب أحمد أبو الرب، المتهم بتنفيذ عملية الدعس والطعن ثم اعتقلت والده، واقتادته إلى جهة مجهولة.

وفي وقت سابق اليوم الجمعة، أفادت فرق الإسعاف الإسرائيلية، بمقتل شخصين بين العفولة وبيسان، في عملية تخللها دهس وطعن. وبحسب التفاصيل الأولية، قُتلت امرأة تبلغ من العمر نحو 20 عاماً طعناً قرب كيبوتس عين حرود في مرج ابن عامر، فيما قُتل رجل يبلغ 68 عاماً دهساً في بيسان. وتشتبه الشرطة، بأن الشخص نفسه يقف وراء الحادثين.

مقاطع مصورة تُظهر اعتقال جنود من جيش الاحتلال والد منفذ عملية العفولة من منزله في بلدة قباطية جنوبي جنين pic.twitter.com/q7iKdn4ZjG — التلفزيون العربي (@AlarabyTV) December 26, 2025

إلى ذلك، أكدت مصادر محلية أن قوات الاحتلال الإسرائيلي شرعت، مساء اليوم الجمعة، بإغلاق الطرق في بلدة قباطية جنوب جنين باستخدام السواتر الترابية، في ظل العدوان المتواصل على البلدة منذ أكثر من ثلاث ساعات. وأشارت المصادر إلى أن قوات الاحتلال دهمت عدداً من المنازل وفتشتها، وأجرت تحقيقات ميدانية مع المواطنين في بلدة قباطية، واعتقلت عدداً من الشبان، من بينهم أحد أشقاء منفذ العملية. وأكدت إلى أن مروحيات الاحتلال أطلقت الرصاص في بلدة قباطية، من دون أن يُبلّغ عن وقوع إصابات.

وأفادت وسائل إعلام عبرية نقلاً عن وزير الأمن الإسرائيلي يسرائيل كاتس، بأنه أوعز بالعمل بقوة وفوراً ضد بلدة قباطية التي خرج منها منفّذ العملية، وأضاف كاتس: "يجب تحديد موقع كل مخرب (على حد وصفه) وإحباطه، واستهداف البنى التحتية للإرهاب في البلدة. من يساعد الإرهاب أو يمنحه الحماية والدعم سيدفع الثمن كاملاً". وعبّر كاتس عن دعمه "لقوات الأمن التي عملت بسرعة، وبحزم، وبمهنية"، وتمكّنت من تحييد المنفذ، إذ جرى اعتقاله بعد إصابته.

ونقلت وسائل إعلام عبرية عن مسؤول أمني قوله إنّ منفّذ الهجوم تسلل إلى إسرائيل قبل عدة أيام، فيما جاء في بيان صادر عن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أنه "من التحقيق الأولي لعملية الدعس والطعن التي نُفذت في منطقة بيسان ولاحقاً في عين حرود والعفولة، يتبيّن أن المنفّذ هو مقيم غير قانوني تسلّل قبل عدة أيام إلى داخل إسرائيل".

وأضاف أن قوات الاحتلال هرعت إلى موقع العملية في بيسان، إذ تُجري تقييماً للوضع في مختلف المناطق، "كما تعزّز قوات إضافية منطقة التماس، وتستعد لنشاط عملياتي داخل قباطية".