الاحتلال يقتحم بيت أُمّر جنوبي الضفة الغربية.. اعتقالات وحصار منزل

- شهدت بلدة بيت أُمّر اقتحاماً واسعاً من قوات الاحتلال، حيث اعتقلت ثلاثة مواطنين بعد حصار منزل في منطقة رؤوس الجنون، واستمر الاقتحام ست ساعات مع إطلاق نار كثيف وتهديد بقصف المنزل. - أغلقت قوات الاحتلال مداخل البلدة وشددت القيود على حركة السكان، واحتجزت أربع سيدات وأربعة شبان وطفلاً، مع تعرضهم للضرب، فيما أصيب رجل برصاص الاحتلال. - يأتي الاقتحام في ظل حصار مستمر منذ إبريل، حيث أغلقت جميع مداخل البلدة ومنعت الأجهزة الأمنية الفلسطينية من دخولها.

شهدت بلدة بيت أُمّر شمال الخليل، جنوبي الضفة الغربية المحتلة، اليوم الأربعاء، اقتحاماً واسعاً لقوات الاحتلال، التي اعتقلت ثلاثة مواطنين بعد حصار منزل في منطقة رؤوس الجنون شرقي البلدة، بذريعة ملاحقة شاب فلسطيني. واستمر الاقتحام نحو ست ساعات، وسط إطلاق نار كثيف، وتحليق طائرات مسيّرة تابعة لقوات الجيش الإسرائيلي، التي هددت بقصف المنزل بقذائف "الأنيرغا" الحارقة. وأسفر الاقتحام أيضاً عن إصابة مواطن بالرصاص، في وقت واصلت فيه قوات الاحتلال تشديد الحصار المفروض على البلدة من مداخلها الشمالية والجنوبية.

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي الذريعة التي استخدمتها قوات الاحتلال لتبرير حصار المنزل وإطلاق النار؟ ما هي طبيعة الإصابات التي لحقت بالمواطنين خلال الاقتحام؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

وأغلق عشرات الجنود المدججين بالسلاح برفقة آلياتهم مداخل القرية وشددوا القيود المفروضة على حركة السكان، بالتزامن مع إطلاق النار في عدد من المناطق ومحاصرة أربعة منازل تعود لعائلتي اخليل وعيّاش. وأوضح الناشط الإعلامي من بيت أُمّر محمد عوض، في حديث لـ"العربي الجديد"، أن قوات الاحتلال حاصرت منزلاً في منطقة رؤوس الجنون، فيما وجهت عبر مكبرات الصوت نداءً إلى أحد الشبان لتسليم نفسه. وأضاف أن العملية انتهت باعتقال ثلاثة مواطنين من أقارب الشاب المطلوب والمطارد من قبل قوات الاحتلال، فيما لم تتمكن من اعتقاله لعدم وجوده في المنزل أو المنطقة أثناء الاقتحام.

وتخللت عملية الحصار إطلاق نار باتجاه نوافذ المنزل، إلى جانب الدفع بعدد من الطائرات المسيّرة، سقطت إحداها في أرض مفتوحة مجاورة، محدثة انفجاراً، من دون أن تصيب المنزل بصورة مباشرة.

احتجاز نساء وأطفال في بيت أُمّر

وخلال الاقتحام، احتجزت قوات الاحتلال أربع سيدات وأربعة شبان وطفلًا يبلغ من العمر 11 عاماً، جميعهم من أقارب أصحاب المنزل المحاصر. ووفق عوض، تعرّض المحتجزون للضرب على أيدي الجنود، في وقت انتشرت فيه سبع وحدات عسكرية في مختلف أنحاء البلدة، مدعومة بآليات عسكرية متنوعة. كذلك، أصيب رجل يبلغ من العمر 50 عاماً برصاص الاحتلال خلال الساعات الأولى من الاقتحام، بعدما أطلق الجنود النار بصورة عشوائية لمنع السكان من الحركة داخل البلدة. وأفاد عوض بأن الإصابة طاولت يد وبطن الرجل، وأدت إلى بتر أصابع يده، قبل أن يُنقل إلى المستشفى.

تقارير عربية محاولات استيطانية للاستيلاء على منازل في بيت أمر شمالي الضفة الغربية

ويأتي هذا الاقتحام في ظل استمرار الحصار الذي تفرضه قوات الاحتلال على بلدة بيت أُمّر منذ منتصف إبريل/نيسان الماضي، إذ أغلقت جميع مداخلها الرئيسية والفرعية بذريعة وقوع أحداث إطلاق نار على خلفية شجار عائلي. من جهة أخرى، تواصل السلطات الإسرائيلية منع الأجهزة الأمنية الفلسطينية من دخول البلدة وفرض الأمن فيها، دون اعتقال أي من أطراف الشجار العائلي.