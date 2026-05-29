الاحتلال يفرض قيوداً على الحرم الإبراهيمي في عيد الأضحى

- فرضت سلطات الاحتلال الإسرائيلي قيوداً مشددة على الحرم الإبراهيمي خلال عيد الأضحى، مما عرقل دخول المصلين ومنع الموظفين من أداء مهامهم، في محاولة لتكريس واقع تهويدي جديد رغم اتفاق الخليل 1997. - تضمنت القيود إغلاق مداخل الحرم وحصر الدخول عبر "طريق السوق"، ومنع من لا يحمل الهوية أو من هم دون 24 عاماً من الدخول، مع استمرار إغلاق حاجزي أبو الريش و"160"، مما أثر على أعداد الوافدين. - منعت سلطات الاحتلال إحياء الشعائر الدينية بحرية، وأجرت تغييرات على المعالم الأثرية، محولة 63% من الحرم إلى كنيس، مع نشر عوائق حركية متعددة في محيطه.

في انتهاكٍ جديد للواقع المعمول به في الحرم الإبراهيمي بالخليل، جنوبي الضفة الغربية، فرضت سلطات الاحتلال الإسرائيلي قيوداً وإجراءات عسكرية مشددة على الحرم خلال عيد الأضحى؛ شملت عرقلة دخول المصلين ومنع موظفي الحرم وسدنته من ممارسة مهامهم. وتأتي هذه التحركات لتكريس واقعٍ تهويدي جديد داخل الحرم، رغم ما جاء في "اتفاق الخليل - بروتوكول إعادة الانتشار 1997"، الذي يقضي بمنح الجهات الفلسطينية صلاحيات إدارته بشكل كامل، لا سيما خلال الأعياد الإسلامية.

وكانت آخر هذه الإجراءات صباح اليوم الجمعة، حين أغلقت قوات الاحتلال الحرم الإبراهيمي بشكل كامل لساعات، قبل أن تتراجع عن القرار تحت ضغط الاتصالات الرسمية والضجّة الإعلامية، وفق ما أكده القائم بأعمال مدير مديرية الأوقاف والشؤون الدينية في الخليل منجد الجعبري، الذي أوضح لـ"العربي الجديد" أنه كان موجوداً داخل الحرم لحظة تنفيذ الإجراءات.

وبحسب الجعبري، فقد اقتحمت قوات الاحتلال الحرم الإبراهيمي قرابة الساعة التاسعة والنصف صباحاً بالتوقيت المحلي، وأجبرت الموظفين والعاملين داخله على المغادرة بعدما أبلغتهم بأن الحرم "مغلقٌ للجميع".

أخبار الاتحاد الأوروبي يعاقب مستوطنين إسرائيليين بسبب عنف الضفة

وقال الجعبري: "تواصلنا مباشرة مع الارتباط الفلسطيني ووزارة الأوقاف في رام الله ووسائل الإعلام، ما دفع الاحتلال إلى التراجع عن القرار عند الساعة الحادية عشرة والنصف تقريباً، وإعادة فتح الحرم أمام الصلاة، لكن وسط إجراءات وقيود مشددة". ولفت الجعبري إلى أن سلطات الاحتلال تذرّعت عند الإغلاق بأن "عدد الجنود الذين يعسكرون أمام الحرم وعلى الحواجز المؤدية إليه غير كافٍ".

وامتدت القيود، وفق الجعبري، إلى جميع مداخل الحرم والمنطقة المحيطة به، إذ حُصر الدخول عبر طريق واحد يعرف بـ"طريق السوق"، وهو الطريق نفسه الذي نصبت على مدخله بوّابة جديدة في العشرين من الشهر الجاري. وقال الجعبري: "كان الجنود يسمحون بمرور المصلين فرداً فرداً من البوّابات الإلكترونية، مع منع من لا يحمل الهوية الشخصية أو من هم دون عمر الـ24 عاماً من الدخول".

وتأتي هذه الإجراءات في وقت يستمر الاحتلال فيه بإغلاق حاجزي أبو الريش و"160" بشكل كامل منذ بداية الحرب على غزة في أكتوبر/ تشرين الأول 2023، في خطوة وصفها بأنها جزء من سياسة فرض واقع لا يتغير على الحرم. وأشار الجعبري إلى أن هذه الإجراءات انعكست بشكل واضح على أعداد الوافدين إلى الحرم الإبراهيمي، خصوصاً خلال صلاة عيد الأضحى التي اعتاد الفلسطينيون إحياءها بأعداد كبيرة ومن مختلف الفئات.

ولفت الجعبري إلى أن قوات الاحتلال عرقلت عدداً من المسؤولين والشخصيات الرسمية من الوصول إلى الحرم الإبراهيمي، بينهم محافظ الخليل خالد دودين وممثلون عن المؤسسات الرسمية والأمنية، كما شددت الإجراءات عند البوابات وأطلقت قنابل الصوت لتفرقة المصلين والوافدين بحجّة "التكبير خلال المشي في الطريق إلى الحرم"، رغم وجود أطفال ونساء وكبار في السن خلال إطلاق قنابل الصوت.

وأوضح الجعبري أن الاحتلال لم يكتفِ بتقييد حركة الدخول، بل فرض قيوداً على مختلف التفاصيل المرتبطة بإحياء الشعائر الدينية، إذ مُنعت إدارة الحرم الإبراهيمي من إدخال اللافتات الترحيبية بالمصلين في هذه المناسبة الدينية وكذلك المياه والطعام إلى داخل الحرم، بما في ذلك وجبات الإفطار التي كانت مخصصة للعاملين الصائمين في يوم عرفة الذي يسبق يوم العيد.

وفي السياق نفسه، تحدث الجعبري عن قيود الاحتلال في منع علو صيحات تكبيرات العيد من داخل الحرم الإبراهيمي؛ من جرّاء السيطرة على غرفة الصوت داخل الحرم في القسم الذي يستولي عليه الاحتلال، والتي يدّعي أنها مكبرات صوت معطّلة. وأكد الجعبري أن التكبيرات رُفعت خلال صلاة العيد، لكن تعطل مكبرات الصوت أثّر على الأجواء المعتادة التي يتميز بها الحرم الإبراهيمي مقارنة ببقية المساجد، حيث يشهد عادة حضوراً واسعاً وتفاعلاً دينياً خاصاً خلال المناسبات الدينية.

وأشار الجعبري إلى وجود تغييرات طاولت بعض المعالم الأثرية داخل الحرم في الأيام الماضية التي سبقت عيد الأضحى، لافتاً إلى أن الاحتلال أزال نافذة خشبية أثرية بجانب البوّابة المؤدية إلى ساحة سطح الحرم، واستبدلها بأخرى مصنوعة من الألومنيوم تحمل زخارف ورموزاً مرتبطة بالرواية التوراتية الإسرائيلية، بينها أسماء وصور يزعم الاحتلال أنها تعود إلى "الأسباط الاثني عشر".

ويقسّم الاحتلال الحرم الإبراهيمي إلى قسمين؛ الأول إسلامي بمساحة 37% تتبع للمسلمين، والآخر يسيطر عليه الاحتلال بمساحة 63% تتبع للمستوطنين الذين حوّلوه إلى كنيس وفق مخرجات لجنة "شمغار"، التي شكلها الاحتلال للتحقيق بالمجزرة التي ارتكبها المستوطن المتطرف باروخ غولدشتاين

في 25 فبراير/ شباط 1994، وأسفرت عن استشهاد 29 فلسطينياً، ثم 20 آخرين في أحداث شعبية احتجاجية، وإصابة 150 فلسطينياً.

وينشر الاحتلال في محيط الحرم الإبراهيمي ما لا يقل عن 110 عوائق حركية على شكل قاطع أو بوّابة حديدية، وأسلاك شائكة، ونقطة عسكرية، ومكعبات أسمنتية، وجدران خرسانية موزّعة جميعها على المناطق المغلقة في تل الرميدة، وشارع الشهداء، ووادي الحصين، ووادي الغروس، وحارة جابر، وحارة السلايمة، ومحيط الحرم الإبراهيمي، وذلك منذ بداية الحرب على غزة.