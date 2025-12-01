الاحتلال يفرض حظر التجول في قباطية ويواصل اقتحام طوباس وعقابا

- فرضت قوات الاحتلال الإسرائيلي حظر التجول في بلدة قباطية جنوب جنين، مع استمرار الاقتحامات والمواجهات وتحويل المنازل إلى ثكنات عسكرية، بالتوازي مع عمليات مشابهة في طوباس وعقابا. - قام مستوطنون بتجريف أراضٍ زراعية في منطقة خلة الحمص جنوب شرق يطا، ما أدى إلى إتلاف مئات الأشجار، وسرقة جرار زراعي في أريحا تحت حماية الاحتلال، بالإضافة إلى إقامة بؤرة استيطانية جديدة شرق مخماس. - أصدرت سلطات الاحتلال إخطارات هدم لمدرسة خلة عميرة ومنازل في منطقة ارفاعية شرق يطا، مما يهدد مستقبل العائلات الفلسطينية هناك.

فرضت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الاثنين، حظر التجول في بلدة قباطية جنوب جنين، شمالي الضفة الغربية، خلال العدوان المتواصل عليها منذ فجر اليوم، بالتوازي مع العدوان المتواصل على مدينة طوباس، شمالي الضفة، وبلدة عقابا شمال المدينة. وأكدت مصادر محلية استمرار اقتحام الاحتلال قباطية، لافتة إلى اندلاع مواجهات ومداهمة منازل وتحويل عدد منها إلى ثكنات عسكرية.

وتغلق قوات الاحتلال، منذ فجر اليوم، مداخل مدينة طوباس بالسواتر الترابية وتداهم منازل المواطنين وتحوّل منازل إلى ثكنات عسكرية، فيما تشهد بلدة عقابا، شمال طوباس، عمليات اقتحام مماثلة وتحويل منازل إلى نقاط عسكرية. وفي الخليل، أفاد حسن مليحات، المشرف العام لمنظمة البيدر الحقوقية، في حديث مع "العربي الجديد"، بأن مجموعات من المستوطنين انطلقت من مستوطنة سوسيا وقامت، مساء اليوم، بتجريف مساحات واسعة من الأراضي الزراعية في منطقة خلة الحمص جنوب شرق يطا، ما أدى إلى إتلاف نحو 500 شجرة عنب و350 شجرة زيتون تعود لعائلة إعبيد المصري، إضافة إلى تخريب غرف زراعية وقطع السياج المحيط بما يزيد على عشرة دونمات.

إلى ذلك، أكدت مصادر محلية أن مستوطنين أقدموا، صباح اليوم، على سرقة جرار زراعي يعود للمواطن زياد صقر ضمره أثناء عمله في أرضه بمنطقة السطيحة غرب أريحا، وذلك تحت حماية قوات الاحتلال، ونُقل إلى بؤرة استيطانية قرب جبل قرنطل في أريحا. في سياق آخر، أكد الناشط أسامة مخامرة، في تصريح صحافي، أن سلطات الاحتلال سلّمت، اليوم، إخطار هدم لمدرسة خلة عميرة جنوب الخليل، المكوّنة من ثمانية كرفانات يدرس فيها 54 طالباً من الروضة حتى الصف الرابع، وذلك بعد عام من إخطار سابق بوقف العمل وهدم المدرسة التي أعيد بناؤها لاحقاً.

وأشار مخامرة إلى أنه جرى تسليم إخطارات وقف بناء وهدم لمنازل في منطقة ارفاعية شرق يطا، بينها منزل المواطن موسى محمود اعمر بمساحة 180 متراً مربعاً، ومنزل المواطن نايف بسام العمور، بمساحة 170 متراً مربعاً، الذي يستعد للزواج خلال أسبوعين. إلى ذلك، أفادت مصادر محلية بقيام مستوطنين، اليوم الاثنين، بإقامة بؤرة استيطانية جديدة شرق بلدة مخماس شمال شرق القدس. كما أصيب عدد من الفلسطينيين، مساء اليوم، بالاختناق بالغاز المسيل للدموع خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في بلدة سلواد شمال شرق رام الله.