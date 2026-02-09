الاحتلال يفرج عن 4 سوريين بينهم طفل اختطفهم من القنيطرة

- اختطف جيش الاحتلال الإسرائيلي أربعة أشخاص في ريف القنيطرة، وأفرج عنهم لاحقًا، ضمن سلسلة انتهاكات تشمل التوغّل والاعتقال وتجريف الأراضي الزراعية. - تضررت آلاف الدونمات الزراعية بسبب رش مبيدات مجهولة من قبل الاحتلال، مما أدى إلى خسائر مالية كبيرة للمزارعين ونفوق الأغنام، مع تأثيرات بيئية خطيرة. - تطالب الحكومة السورية والمجتمع الدولي بمحاسبة إسرائيل على هذه الانتهاكات، وتقديم التعويضات للمزارعين المتضررين، مؤكدة بطلان الإجراءات الإسرائيلية وفق القانون الدولي.

اختطف جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، ثلاثة شبان أثناء جمعهم الحطب على أطراف بلدة جباتا الخشب في ريف القنيطرة الشمالي، إضافة إلى طفل آخر أثناء رعيه الأغنام في قرية كودنة، قبل أن تفرج عنهم بعد عدة ساعات. وتأتي هذه الانتهاكات ضمن سلسلة ممارسات إسرائيلية متواصلة في الجنوب السوري، تشمل التوغّل داخل الأراضي، وعمليات المداهمة والاعتقال، وتجريف الأراضي الزراعية.

وفي تعدّ آخر، أسفر رش الاحتلال الإسرائيلي مبيدات مجهولة على الأراضي الزراعية في ريف القنيطرة عن تضرر ثلاثة آلاف دونم من الأراضي الرعوية، ومئتان وخمسون دونماً مزروعة بالقمح والشعير، وعشرات الدونمات الزراعية، إضافة إلى نفوق عدد من الأغنام في المنطقة، وفق مديرية إعلام القنيطرة.

وأوضح مدير زراعة القنيطرة جمال علي أن حقل قمح في بلدة كودنة تضرر بشكل كامل، ما تسبب بخسائر مالية كبيرة انعكست مباشرة على حياة المزارعين الذين يعتمدون على الزراعة والرعي مصدراً أساسياً للمعيشة. وأضاف أن جولة ميدانية على الأراضي المستهدفة أظهرت أضراراً بيئية جسيمة، شملت موت الغطاء النباتي بالكامل، بما في ذلك الأعشاب والنباتات البرية، ما يعكس التأثير المباشر والخطير للمواد الكيميائية على البيئة.

من جهته، أفاد مدير البيئة علي إبراهيم بأن قرى كودنة والعشة والرفيد الواقعة على شريط وقف إطلاق النار تعرضت لرش مواد كيماوية مجهولة من طائرة زراعية تابعة للاحتلال الإسرائيلي في الخامس والعشرين من الشهر الماضي، في خرق واضح للاتفاقيات الدولية الخاصة بحماية المدنيين والبيئة.

وبخصوص التعويضات، أوضحت مديرية إعلام القنيطرة أن المحافظة لا تزال تعد الكشوف التقديرية لحجم الضرر المباشر وغير المباشر على البنية الزراعية وانعكاساته على الثروة الحيوانية، بالتعاون مع مديريتي الزراعة والبيئة. وطالب سكان القرى المتضررة الجهات المعنية في الحكومة السورية والمجتمع الدولي بالتحرك العاجل لملاحقة الجهة المسؤولة عن هذه الممارسات، وإلزام إسرائيل بتقديم التعويضات اللازمة للمزارعين الذين فقدوا محاصيلهم وقطعانهم، والعمل على منع أي عمليات مماثلة في المستقبل، حفاظاً على القطاع الزراعي الذي يعتبر شريان الحياة في المنطقة.

وتؤكد الحكومة السورية أن جميع الإجراءات التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي في الجنوب السوري باطلة ولا ترتّب أي أثر قانوني وفق القانون الدولي، وتدعو المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته في ردع ممارسات الاحتلال وفرض انسحابه الكامل من الأراضي السورية المحتلة.