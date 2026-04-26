الاحتلال يفرج عن 15 أسيراً إلى غزة

أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، عن 15 أسيراً من قطاع غزة، حيث جرى نقلهم بواسطة اللجنة الدولية للصليب الأحمر عبر معبر كرم أبو سالم التجاري، جنوبي القطاع، إلى مستشفى شهداء الأقصى. ووصل الأسرى المفرج عنهم إلى مستشفى شهداء الأقصى في ظروف صحية صعبة للغاية نتيجة لظروف السجن التي تعرضوا لها خلال فترة احتجازهم في السجون الإسرائيلية، وعمليات التعذيب التي طاولتهم.

وأفاد مكتب إعلام الأسرى التابع لحركة حماس أن أعمار الأسرى المفرج عنهم تتراوح بين 17 عاماً و73 عاماً، مشيراً إلى أنهم وصلوا في حالة صحية صعبة، حيث ستُجرى لهم الفحوصات اللازمة. ووفق إعلام الأسرى، فإن المفرج عنهم هم:

الفتى حمزة حسين بشير نصر (17 عاماً)

أحمد كامل أحمد الكحلوت (47 عاماً)

هلال منير أحمد الكحلوت (30 عاماً)

عبد الحكيم محمود صبحي عامر (19 عاماً)

عادل إسماعيل محمد الأسطل (73 عاماً)

ميلاد ياسين خليل الأسطل (48 عاماً)

خالد أحمد موسى أبو زبيدة (61 عاماً)

مصطفى سهيل مصطفى أبو مدللة (26 عاماً)

محمد أحمد موسى أبو زبيدة (59 عاماً)

محمد عوني محمد قاعود (19 عاماً)

محمد زهير فخري زعرب (26 عاماً)

بهاء أحمد عليان عطايا (30 عاماً)

منصور محمد عيد وافي (39 عاماً)

عبد الرحمن عمر درويش (33 عاماً)

جلال هاشم جلال بربخ (49 عاماً).

وبشكل أسبوعي، تفرج سلطات الاحتلال الإسرائيلي عن نحو 10 إلى 15 أسيراً فلسطينياً من السجون، فيما تنقلهم اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى القطاع، حيث يُسلّمون لعائلاتهم بعد إجراء الفحوصات الطبية. ويتعرض الأسرى الفلسطينيون لاعتداءات تُعد من الأعنف في تاريخ الحركة الأسيرة، وسط اقتحامات ينفذها وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير للسجون، فيما شهدت الآونة الأخيرة إقرار قانون يجيز تنفيذ أحكام إعدام بحق الأسرى الفلسطينيين من منفذي العمليات.