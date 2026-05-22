الاحتلال يفرج عن النائب الفلسطيني محمد أبو طير

- أفرجت سلطات الاحتلال عن النائب المقدسي محمد أبو طير بعد اعتقال إداري دام ستة أشهر، حيث قضى 44 عامًا في السجون الإسرائيلية منذ اعتقاله الأول في سن 23 عامًا، رغم معاناته من أمراض مزمنة. - تعرض أبو طير لملاحقات إسرائيلية مستمرة منذ 2006، شملت سحب الهوية والإبعاد القسري عن القدس، حيث أبعد عام 2010 بدعوى "الإقامة غير القانونية". - يواصل المستوطنون هجماتهم على الفلسطينيين في الضفة الغربية، بما في ذلك قطع المياه عن تجمعات بدوية، وسط تقارير عن التعذيب والإهمال الطبي في السجون.

أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الخميس، عن النائب المقدسي المبعد محمد أبو طير (76 عامًا)، بعد انتهاء فترة اعتقاله الإداري الأخيرة التي استمرت ستة أشهر. وأمضى أبو طير نحو 44 عامًا في سجون الاحتلال على فترات متقطعة، منذ اعتقاله الأول في سن الثالثة والعشرين، وكان آخر اعتقال له في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وخلال فترة اعتقاله الأخيرة، نُقل أبو طير إلى قسم "راكيفيت" في سجن الرملة رغم معاناته من أمراض مزمنة، بينها السكري وارتفاع ضغط الدم ومشكلات جلدية أبرزها الصدفية، قبل أن يُنقل لاحقًا إلى سجن "ريمون"، حيث أُفرج عنه في ساعة متأخرة من مساء أمس الخميس.

ويُعد أبو طير من أبرز النواب المقدسيين الذين تعرضوا لملاحقات إسرائيلية مستمرة منذ عام 2006، إلى جانب عدد من النواب والقيادات الفلسطينية، شملت سحب الهويات والاعتقال والإبعاد القسري عن مدينة القدس. وكانت سلطات الاحتلال قد أبعدت أبو طير قسرًا عن القدس عام 2010، بعد سحب هويته المقدسية بدعوى "الإقامة غير القانونية".

ويقبع في سجون الاحتلال أكثر من تسعة آلاف و600 فلسطيني، بينهم 350 طفلاً و90 امرأة، وفق منظمات حقوقية فلسطينية، وسط تقارير عن التعذيب والإهمال الطبي.

في سياق منفصل، واصل المستوطنون هجماتهم على الفلسطينيين في مناطق عدة بالضفة الغربية. وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، إن مستوطنين هاجموا بالحجارة منزلا ما أدى لتحطيم نوافذه، فيما هاجموا مركبة تجارية وحطموا زجاجها في بلدة برقة، شرقي رام الله، وأغلقوا المدخل الرئيسي للقرية بالحجارة. كما تعرضت مركبة في بلدة عطارة، شمالي رام الله، لهجوم مماثل.

ولليوم العاشر، يواصل المستوطنون قطع المياه عن تجمع "أبو فزاع" البدوي، شرقي رام الله، وسط حصار يفرضه العشرات من عناصر التنظيم الإرهابي المعروف باسم "شبيبة التلال" والمدعوم من وزراء متطرفين في الحكومة الإسرائيلية على التجمع المعزول.