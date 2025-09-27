الاحتلال يفجّر منزل الشهيد مثنّى عمرو في القبيبة شمال غرب القدس

- فجّرت قوات الاحتلال الإسرائيلي منزل الشهيد مثنّى عمرو في بلدة القبيبة شمال غرب القدس، مما أدى إلى تدمير المنزل وإلحاق أضرار بخمسة منازل مجاورة، بعد اقتحام البلدة ومحاصرتها لساعات. - بدأت عملية الاقتحام مساء الجمعة بمشاركة 50 آلية عسكرية، وفرضت قوات الاحتلال منع التجول وأخلت 20 منزلاً مجاورًا قبل التفجير، بعد إخطار العائلة بنيّة الهدم قبل خمسة أيام. - استشهد مثنّى عمرو ومحمد طه بعد تنفيذ عملية إطلاق نار في مستوطنة "راموت"، مما أدى إلى مقتل سبعة إسرائيليين وإصابة 14 آخرين.

فجّرت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم السبت، منزل الشهيد مثنّى عمرو أحد منفذي عملية القدس، في بلدة القبيبة شمال غرب القدس، ما أدى إلى تدمير المنزل وإلحاق أضرار بعدة منازل مجاورة. وقال الصحافي عطا حمودة من البلدة لـ"العربي الجديد": "إن قوات الاحتلال الإسرائيلي فجّرت في وقت مبكر من صباح اليوم السبت، منزل الشهيد مثنّى عمرو، عقب اقتحام البلدة ومحاصرتها لساعات".

وأوضح حمودة أن "التفجير وقع في حوالى الساعة الخامسة و55 دقيقة صباحًا، ما أدى إلى تدمير المنزل المكوّن من طابقين بشكل شبه كامل، وتضرر ما يقارب خمسة منازل محيطة". وبحسب حمودة، بدأت قوات الاحتلال اقتحام البلدة حوالى الساعة العاشرة من مساء الجمعة، ورافقت العملية اقتحام نحو 50 آلية عسكرية وطواقم المتفجرات، بالتزامن مع فرض منع التجول في البلدة وإطلاق قنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع، وأجبرت القوات أصحاب ما يقارب 20 منزلاً مجاورًا على إخلائها قبيل التفجير.

وكانت سلطات الاحتلال قد أخطرت عائلة الشهيد قبل نحو خمسة أيام بنيّتها هدم المنزل ومصادرته، ما اضطر العائلة إلى تفريغ محتوياته، كذلك منعت قوات الاحتلال أفراد العائلة من الإدلاء بأي تصريحات إعلامية حول ما يتعرضون له، بحسب حمودة.

يُذكر أن الشهيد مثنّى عمرو استشهد برفقة الشهيد محمد طه من بلدة قطنة المجاورة بعد تنفيذهما عملية إطلاق نار داخل مستوطنة "راموت" في القدس في الثامن من الشهر الجاري، التي أدت إلى مقتل سبعة إسرائيليين وإصابة 14 آخرين، فيما تواصل سلطات الاحتلال احتجاز جثمانيهما.

وفي سياق آخر، أفادت مصادر محلية بانسحاب قوات الاحتلال فجر اليوم السبت، من مخيم العروب شمال الخليل، عقب اقتحام استمر نحو ساعتين تخلله إطلاق للرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع، ما أدى إلى إصابة أحد الفتية بجروح طفيفة.