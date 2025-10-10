الاحتلال يفجر منزل الشهيد محمد طه في بلدة قطنة شمال غربي القدس

أخبار
رام الله

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
مباشر
10 أكتوبر 2025
قوات الاحتلال خلال اقتحام مخيم بلاطة شرق نابلس، 3 سبتمبر 2025 (Getty)
قوات الاحتلال خلال اقتحام مخيم بلاطة، شرق نابلس، 3 سبتمبر 2025 (Getty)
+ الخط -

فجرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الجمعة، منزل الشهيد محمد طه، منفذ عملية إطلاق النار في مستوطنة راموت الشهر الماضي، عقب اقتحامها بلدة قطنة، شمال غربي القدس، وسط انتشار مكثف لقواتها في المنطقة، بحسب مصادر محلية. وأوضحت المصادر أن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة في وقت متأخر من ليل الخميس، وحاصرت منزل الشهيد محمد طه الذي نفذ العملية برفقة الشهيد مثنى عمرو، والتي أسفرت عن مقتل سبعة مستوطنين، مشيرة إلى أن منزل الشهيد عمرو في بلدة القبيبة، شمال غربي القدس، جرى تفجيره قبل نحو أسبوعين.

وبحسب المصادر، فإن قوات الاحتلال شرعت عقب محاصرة منزل الشهيد طه بأعمال تحضير وتجهيز لتفجيره، إذ قامت بحفر جدران المنزل تمهيداً لعملية التفجير، بالتزامن مع إخلاء المنازل المجاورة واعتلاء أسطح عدد منها في البلدة، قبل أن تقدم على تفجير المنزل فجر اليوم وتنسحب من بلدة قطنة، ما تسبب بدمار واسع في المنزل.

نقطة تفتيش يقيمها الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية، 21 مارس 2025 (الأناضول)
تقارير عربية
التحديثات الحية

إسرائيل تفرض تصاريح لدخول مناطق وبلدات شمال غرب القدس ومخاوف من ضمها

في سياق آخر، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم، شاباً من قرية المغير، شمال شرقي رام الله. وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت المغير واعتقلت الشاب ربيع أبو نعيم بعد مداهمة منزله وتفتيشه. وفي بلدة سنجل، شمالي رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة شبان. ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن مصادر محلية قولها إن قوات الاحتلال اعتقلت ثلاثة شبان خلال اقتحامها البلدة، وهم: أحمد خليل، ومحمد الفقهاء، وأمير عصفور، وذلك عقب دهم منازلهم وتفتيشها.

دلالات
المساهمون
المزيد في سياسة
الشيباني في مؤتمر صحافي في دمشق، سبتمبر 2025 (هشام حق عمر/الأناضول)
التحديثات الحية
أخبار
مباشر

الشيباني إلى بيروت اليوم

عناصر أمنية من حركة طالبان، كابول 7 يونيو 2025 (وكيل كوهسار/فرانس برس)
التحديثات الحية
أخبار
مباشر

خاص | الغارات على كابول استهدفت زعيم "طالبان باكستان"

رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، سبها 5 سبتمبر 2024 (عبد الله دوما/فرانس برس)
التحديثات الحية
تقارير عربية
مباشر

صالح وتكالة يعتمدان اتفاق المناصب السيادية في ليبيا