الاحتلال يفجر منزل الشهيد محمد طه في بلدة قطنة شمال غربي القدس

فجرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الجمعة، منزل الشهيد محمد طه، منفذ عملية إطلاق النار في مستوطنة راموت الشهر الماضي، عقب اقتحامها بلدة قطنة، شمال غربي القدس، وسط انتشار مكثف لقواتها في المنطقة، بحسب مصادر محلية. وأوضحت المصادر أن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة في وقت متأخر من ليل الخميس، وحاصرت منزل الشهيد محمد طه الذي نفذ العملية برفقة الشهيد مثنى عمرو، والتي أسفرت عن مقتل سبعة مستوطنين، مشيرة إلى أن منزل الشهيد عمرو في بلدة القبيبة، شمال غربي القدس، جرى تفجيره قبل نحو أسبوعين.

*🟨فيديو| لحظة تفجير منزل عائلة الشهيد محمد طه منفذ عملية "راموت" في بلدة قطنة شمال غرب القدس المحتلة* pic.twitter.com/B3MAdy1Kjv — شبكة يافا الإخبارية (@yaffa_ps) October 10, 2025

وبحسب المصادر، فإن قوات الاحتلال شرعت عقب محاصرة منزل الشهيد طه بأعمال تحضير وتجهيز لتفجيره، إذ قامت بحفر جدران المنزل تمهيداً لعملية التفجير، بالتزامن مع إخلاء المنازل المجاورة واعتلاء أسطح عدد منها في البلدة، قبل أن تقدم على تفجير المنزل فجر اليوم وتنسحب من بلدة قطنة، ما تسبب بدمار واسع في المنزل.

في سياق آخر، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم، شاباً من قرية المغير، شمال شرقي رام الله. وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت المغير واعتقلت الشاب ربيع أبو نعيم بعد مداهمة منزله وتفتيشه. وفي بلدة سنجل، شمالي رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة شبان. ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن مصادر محلية قولها إن قوات الاحتلال اعتقلت ثلاثة شبان خلال اقتحامها البلدة، وهم: أحمد خليل، ومحمد الفقهاء، وأمير عصفور، وذلك عقب دهم منازلهم وتفتيشها.