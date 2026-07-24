الاحتلال يغلق وسط الخليل لتأمين اقتحام مستوطنين مغارة أثرية

- أجبرت قوات الاحتلال الإسرائيلي أصحاب المحال التجارية في الخليل على الإغلاق لتأمين اقتحام مستوطنين لمغارة يدّعون أنها تضم قبر شخصية دينية يهودية، ضمن إجراءات المناسبات الدينية اليهودية. - اقتحم نحو 200 مستوطن المغارة في منطقة خاضعة للسيطرة الفلسطينية، تحت حماية عسكرية مشددة، حيث أطلقت قنابل الغاز والرصاص الحي، مما يعكس تغيراً في طبيعة الاقتحامات. - تزامن الاقتحام مع "ذكرى خراب الهيكل"، حيث شددت قوات الاحتلال إجراءاتها العسكرية، مما أثر على الحركة التجارية ومنع الفلسطينيين من التنقل.

أجبرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، أصحاب المحال التجارية في منطقة باب الزاوية وشارع بئر السبع، وسط مدينة الخليل، جنوبي الضفة الغربية، على إغلاق محالهم تمهيداً لتأمين اقتحام مستوطنين من مستوطنات "كريات أربع" و"تل الرميدة" و"بيت رومانو" مغارةً تقع أسفل منزل فلسطيني في شارع بئر السبع، يدّعون أنها تضم قبر شخصية دينية يهودية تُدعى "عتنائيل بن قناز".

ويأتي هذا الاقتحام في سياق الإجراءات التي تفرضها قوات الاحتلال خلال المناسبات الدينية اليهودية، إذ تغلق وسط مدينة الخليل وتمنع الفلسطينيين من الحركة، كما حدث اليوم بين الساعة الرابعة عصراً والثامنة مساءً.

وفي هذا السياق، أوضح منسق تجمع المدافعين عن حقوق الإنسان عماد أبو شمسية، في حديث لـ"العربي الجديد"، أن "قوات الاحتلال سبقت المستوطنين إلى المنطقة بنحو ساعتين لتأمين اقتحامهم، وأجبرت عشرات من أصحاب المحال التجارية على إغلاق محالهم، ومنعت الفلسطينيين من التنقل".

وبيّن أبو شمسية أن نحو أربع آليات عسكرية، وعشرات الجنود المشاة، اقتحموا وسط مدينة الخليل المعروف بمنطقة "السوق"، وترافق الاقتحام مع إطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية والرصاص الحي في الهواء لتفريق المواطنين.

وبحسب أبو شمسية، فقد اقتحم نحو 200 مستوطن المغارة الواقعة في شارع بئر السبع الذي يُصنّف، وفق اتفاقية الخليل الموقعة عام 1997 بين منظمة التحرير الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي، ضمن مناطق (H1) الخاضعة للسيطرة الأمنية والمدنية الفلسطينية، إلا أن الاحتلال لم يعد يتعامل مع المنطقة بهذا التصنيف منذ نحو ثلاثة أعوام. وأكد أبو شمسية أن قنّاصة قوات الاحتلال اعتلوا أسطح المنازل المحيطة، معتبراً أن هذا الاقتحام يُعد من أطول الاقتحامات التي شهدها الموقع، إذ لم يسبق أن استمر لساعات على هذا النحو.

وأشار أبو شمسية إلى تغير لافت في طبيعة هذه الاقتحامات، موضحاً أن اتفاقية الخليل تنص على أحقية اليهود في "زيارة الكهف والوصول إليه بشكل سلمي في أوقات محددة"، إلا أن الاقتحامات باتت تُنفذ تحت حماية عسكرية مشددة، تتخللها عمليات إطلاق نار وقنابل صوتية وغازية، ومن دون إخطار مسبق كما كان معمولاً به سابقاً، فضلاً عن أنها لم تعد تقتصر على المناسبات الدينية اليهودية المعروفة، التي لا تتجاوز عشرة أيام سنوياً.

وقال أبو شمسية: "إن الاقتحام تزامن مع إحياء ما يُعرف بـ(ذكرى خراب الهيكل) في القدس المحتلة، ومع دعوات أطلقتها جماعات يمينية إسرائيلية متطرفة لاقتحام المسجد الأقصى"، مشيراً إلى أن الجديد هذه المرة تمثل في إضافة المغارة الأثرية في الخليل إلى قائمة المواقع التي تستهدفها جماعات الاستيطان خلال هذه المناسبة.

ومنذ ساعات عصر اليوم الخميس، شددت قوات الاحتلال إجراءاتها العسكرية بإغلاق جميع الطرق المؤدية إلى الأحياء الواقعة تحت سيطرتها الأمنية والمصنفة (H2)، وتشمل: تل الرميدة، وشارع الشهداء، ووادي الحصين، ووادي الغروس، وحارة جابر، وحارة السلايمة، ومحيط المسجد الإبراهيمي.

كما أغلقت قوات الاحتلال البوابات الإلكترونية، لا سيما بوابة شارع الشهداء التي تُعد المنفذ الوحيد للفلسطينيين إلى وسط المدينة، في حين أبقتها مفتوحة أمام حركة المستوطنين المشاركين في الاقتحام.

وأكد أبو شمسية أن قوات الاحتلال تعمدت إطالة أمد الاقتحام ليتزامن مع مساء الخميس، وهو الموعد الذي تُغلق فيه بوابة شارع الشهداء حتى صباح الأحد، بما يمنع الفلسطينيين من الدخول إلى المنطقة أو الخروج منها طوال هذه الفترة.

كما تزامن الاقتحام مع انتعاش نسبي للحركة التجارية قبيل إعلان نتائج الثانوية العامة بيوم واحد بعد أسابيع من الركود، قبل أن تُجبر قوات الاحتلال أكثر من 70 محلاً تجارياً على إغلاق أبوابها.

ولفت أبو شمسية إلى أن "التجمع الاستيطاني اليهودي في الخليل والحرم الإبراهيمي" دعا المستوطنين إلى التجمهر في الحرم الإبراهيمي قبيل موعد الاقتحام، ثم المشاركة في اقتحام المغارة في شارع بئر السبع، والعودة لإحياء الاحتفالات داخل الحرم الإبراهيمي مساء اليوم.