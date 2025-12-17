الاحتلال يغلق ملف التحقيق في استشهاد الطفل الأسير وليد أحمد

- أغلقت محكمة الاحتلال الإسرائيلي ملف التحقيق في استشهاد الطفل الأسير وليد أحمد، متجاهلة الأدلة على التعذيب، مما يعكس محاولة لحجب الأسباب الحقيقية وراء استشهاده. - أكدت هيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير أن قرار المحكمة يعكس المماطلة من قبل شرطة أم الفحم ونيابة الاحتلال، مشيرة إلى أن قضية الشهيد وليد أحمد تمثل نموذجًا لسياسات الاحتلال القمعية. - وثقت هيئة شؤون الأسرى تدهور الأوضاع الاعتقالية، حيث يعاني الأسرى من نقص الغذاء والملابس وانتشار الأمراض، مع توثيق حالة خطيرة للأسير فادي عودة وظروف صعبة للأسيرات في سجن الدامون.

كشفت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية ونادي الأسير الفلسطيني، مساء اليوم الأربعاء، عن أن محكمة الاحتلال الإسرائيلي في الخضيرة قررت إغلاق ملف التحقيق الخاص باستشهاد الطفل الأسير وليد أحمد (17 عامًا) من بلدة سلواد شرق رام الله، وسط الضفة الغربية. وأوضحت الهيئة والنادي، في بيان صحافي، أنه "بعد متابعة قانونية حثيثة تولّتها محامية الهيئة نادية دقّة، في ملف الشهيد وليد أحمد، الذي ارتقى في مارس/ آذار 2025 في سجن مجدو الإسرائيلي، فإنّ محكمة الاحتلال في الخضيرة قرّرت إغلاق التحقيق، بزعم استنفاد جميع المسارات، وادعاء عدم وجود جريمة مباشرة بحق الشهيد وفق نتائج التشريح والفحوص اللاحقة الصادرة عن معهد الطب العدلي في (أبو كبير) الإسرائيلي، بالرغم من أنّ التقارير كانت قد أكدت كل ما جاء في التقارير الأولية والشهادات بخصوص آثار التجويع وتدهور الوضع الصحي لدى الطفل وليد أحمد قبل استشهاده".

ووفقًا لتقرير التشريح النهائي، فقد أكّد أنّ سبب الاستشهاد المباشر يعود إلى انسداد رئوي حاد نتج من جلطة دموية، ناجمة – وفق رواية الاحتلال – عن "تدهور صحي طويل"، وهذا ما استندت إليه المحكمة في قرارها، دون التطرّق إلى أن أثر التجويع والحرمان المتعمّد من العلاج المؤكَّدين هما سببان مركزيان في استشهاده. وشدّدت المؤسستان على أنّ "هذا القرار، بما تضمّنه من تجاهل للمؤشرات الواضحة على جسد الشهيد التي تثبت التعذيب من طريق التجويع والحرمان من العلاج، ليس سوى محاولة مكشوفة لحجب الأسباب الفعلية التي أوصلت الطفل وليد إلى هذا الوضع الصحي الكارثي".

وأشارت المؤسستان إلى أنه "في مقدّمة هذه الأسباب جريمة التجويع وسلسلة الممارسات الممنهجة داخل السجون، التي تتحمّل المنظومة السجنية المسؤولية المباشرة عنها، باعتبارها العامل المركزي في استشهاد الشهيد الأسير الطفل وليد أحمد؛ وهو ما أكدته بوضوح نتائج التقرير الطبي الأولي الذي أُنجز بمشاركة طبيب من منظمة "أطباء لحقوق الإنسان"، وكذلك التقرير الصادر عن معهد الطب العدلي "أبو كبير" الإسرائيلي".

وشدّدت الهيئة والنادي على أنّ "مسار المتابعة القضائية منذ لحظة استشهاد الطفل الشهيد وليد أحمد كشف حجم المماطلة والتسويف المتعمّدين من شرطة أم الفحم ونيابة الاحتلال، وامتناع الطرفين عن توفير تحديثات جدّية للمحكمة، بما يعكس غياب الإرادة الحقيقية للتحقيق، والسعي المتواصل لتبديد الشبهات وإبعاد المسؤولية عن الجناة الحقيقيين الذين أدّت ممارساتهم إلى هذه النتيجة، خصوصاً أن الطفل وليد أحمد لم يكن يعاني من أية مشكلات صحية قبل اعتقاله".

وأشارت المؤسستان إلى أن ذلك يأتي "في سياق تغاضٍ مُمنهج عن كمّ هائل من المعطيات الموثقة، والاعترافات العلنية الصادرة عن أجهزة الاحتلال بشأن السياسات العقابية والتجويعية التي فُرضت على الأسرى منذ بدء حرب الإبادة حتى اليوم، ما يؤكد مجددًا تورّط الجهاز القضائي في حماية هذه السياسات وترسيخ الجرائم غير المسبوقة بحق الأسرى والمعتقلين". وأكدت المؤسستان أنّ قضية الشهيد الطفل وليد أحمد "تمثّل نموذجًا صارخًا لتوجّه الاحتلال نحو قتل الأسرى وإعدامهم بطيئًا داخل السجون، انسجامًا مع سياسات حكومة الاحتلال المتطرفة التي رفعت دعوات إعدام الأسرى إلى مستوى البرنامج الرسمي".

وأشارت الهيئة والنادي إلى أن عدد الشهداء من الأسرى والمعتقلين منذ بدء حرب الإبادة في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023 تجاوز المائة، وقد جرى التعرّف رسميًا إلى هويات 86 منهم، فيما لا يزال عشرات الشهداء من معتقلي غزة رهن الإخفاء القسري حتى الآن.

على صعيد منفصل، أكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في بيان آخر، أن الطواقم القانونية التابعة لها تمكّنت خلال الأيام الماضية من زيارة عدد من الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، شملت سجون "عوفر، الدامون، جلبوع، وعصيون"، وذلك في إطار متابعتها المستمرة للأوضاع الاعتقالية المتدهورة. وخلال الزيارات، نقل الأسرى شهادات صادمة حول الواقع الكارثي الذي يعيشونه، مؤكدين أن أوضاع السجون وصلت إلى مستويات مميتة من القمع والتنكيل المنهجي، حيث ما زالوا يعانون من نقص حاد في الغذاء والملابس ومواد النظافة، إلى جانب الحرمان المتواصل من العلاج والرعاية الطبية اللازمة.

وأفاد الأسرى بانتشار واسع للأمراض الجلدية والتنفسية والمعوية في مختلف الأقسام، في ظل الإهمال الطبي المتعمّد وغياب المتابعة الصحية، ما يشكّل خطرًا حقيقيًا على حياتهم، خصوصاً المرضى وكبار السن، وسط تخوّف متزايد من تفاقم الحالات الصحية وتحولها إلى أوضاع حرجة. وأكد الأسرى تعرّضهم لاعتداءات جسدية ونفسية متواصلة، شملت الضرب، والتفتيشات القمعية، والعقوبات الجماعية، والعزل، إضافة إلى الاكتظاظ الشديد داخل الغرف، حيث يُحتجز عدد كبير من الأسرى في مساحات ضيقة تفتقر إلى أدنى مقومات الحياة الإنسانية.

على صعيد آخر، وثّقت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، عقب زيارة طاقمها القانوني، حالة مرضية خطيرة للأسير فادي عودة (41 عامًا) من محافظة طولكرم، الذي "يتعرّض لإهمال طبي ممنهج داخل المعتقلات، في جريمة تُضاف إلى سجل الانتهاكات بحق الأسرى المرضى". وأضافت أن "الأسير فادي عودة (41 عامًا) معتقل منذ عام 2023، ويعاني من شلل كامل في الجهة اليمنى من جسده نتيجة إصابات سابقة. حالته الصحية متدهورة بشكل خطير، إذ يعاني من تقرّحات منتشرة في أنحاء جسده، دون أن يُقدَّم له أي علاج أو أدوية لازمة".

والأسير عودة بحاجة ماسّة إلى كرسي متحرّك بشكل دائم، خصوصاً لاستخدام المرحاض، إضافة إلى ضرورة توفير أكياس طبية لعدم قدرته على الحركة بشكل مستمر، في ظل غياب تام لأدنى متطلبات الرعاية الصحية. كذلك فإن الأسير عودة يعاني من انخفاض حاد في وزنه، ما يعكس حجم الإهمال الطبي المتعمّد الذي يعرّض حياته لخطر حقيقي ومباشر، بحسب هيئة شؤون الأسرى.

إلى ذلك، أكدت الهيئة أن سلطات الاحتلال تواصل تعاملها القمعي مع الأسيرات الفلسطينيات في سجن الدامون، البالغ عددهن في سجون الاحتلال 50 أسيرة، حيث تعاني الأسيرات في سجن الدامون من ظروف احتجاز صعبة، تتجلّى في التفتيشات المتكرّرة والمهينة، وفرض العقوبات الجماعية، وتقييد الزيارات، إضافة إلى حرمانهن مستلزمات الحياة الأساسية، والإهمال الطبي المتعمّد، وتأخير العلاج، ومنع الفحوصات اللازمة، ما يفاقم أوضاعهن الصحية والنفسية، ويُضاف إلى ذلك سياسة العزل والنقل التعسفي، ومحاولات كسر إرادتهن عبر الضغط النفسي المستمر.