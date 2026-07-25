الاحتلال يغتال مدير شرطة شمال غزة ويصيب فلسطينيين في غارات متفرقة

- استشهد العميد عبد الناصر المقادمة، مدير شرطة شمال غزة، إثر استهدافه من قبل طائرات الاحتلال الإسرائيلي في حي الشيخ رضوان، مما يعكس تصاعد العنف في المنطقة. - تعرضت خيمة للنازحين ومركبة مدنية للقصف من قبل مسيّرات إسرائيلية، مما أدى إلى إصابات خطيرة ودمار كبير، مع استمرار العدوان على قطاع غزة. - أعلنت وزارة الصحة عن وصول 6 شهداء و37 إصابة إلى المستشفيات خلال 48 ساعة، مع ارتفاع حصيلة الضحايا منذ أكتوبر 2023 إلى 73,317 شهيداً و173,961 إصابة.

أصيب عدد من الفلسطينيين، ظهر اليوم السبت، بجراح وُصف بعضها بالخطير، في استهدافين منفصلين في وسط قطاع غزة وشماله، فيما أعلنت وزارة الداخلية استشهاد مدير شرطة محافظة شمال غزة، العميد عبد الناصر محمد المقادمة، إثر استهدافه في حيّ الشيخ رضوان شمال غربي مدينة غزة.

وأعلنت وزارة الداخلية في قطاع غزة، اليوم السبت، استشهاد مدير شرطة محافظة شمال غزة، العميد عبد الناصر محمد المقادمة (54 عاماً)، إثر استهدافه من طائرات الاحتلال الإسرائيلي في حيّ الشيخ رضوان شمال غربي مدينة غزة. وقالت الوزارة، في بيان، إن العميد المقادمة استشهد من جراء القصف الإسرائيلي الذي استهدفه في الحي، من دون أن تقدم مزيداً من التفاصيل بشأن ملابسات الهجوم.

وأفادت مصادر طبية وميدانية لـ"العربي الجديد" بأن مسيّرة إسرائيلية أطلقت صاروخاً واحداً على الأقل تجاه خيمة للنازحين بجانب بركس الديب، غرب بلدة الزوايدة وسط القطاع، ما أسفر عن إصابات ودمار في المكان. وبحسب المصادر الطبية، فقد وصلت إصابتان إلى المستشفى البلجيكي الميداني وسط القطاع، وصفت إحداهما بالخطيرة، فيما وصفت الأخرى بالمتوسطة، وتخضع الحالتان للرعاية الطبية.

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي التفاصيل الإضافية التي قدمتها وزارة الداخلية بشأن ملابسات استهداف مدير شرطة شمال غزة؟ ما هي طبيعة الأضرار التي لحقت بمركبات الدفاع المدني الفلسطيني جراء القصف؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

وفي السياق ذاته، استهدفت مسيّرة إسرائيلية مركبة مدنية كانت متوقفة أمام مقر الدفاع المدني الفلسطيني، ما أدى إلى إصابة شخص بجروح وصفت بالخطيرة، نقل على إثرها إلى مجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة. وبحسب المصادر، سبَّب القصف دماراً كبيراً في المركبة التي كانت متوقفة على مقربة من دوار أبو شرخ، غربي جباليا شمالي القطاع، فيما نقل المصاب الوحيد جراء القصف إلى المستشفى لتلقي العلاج. وأبلغ الدفاع المدني عن وقوع أضرار جسيمة في عدد من مركباته جراء القصف الذي استهدف المركبة.

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وصباح السبت، أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة وصول 6 شهداء و37 إصابة إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات الـ48 الماضية، جراء استمرار عدوان الاحتلال على قطاع غزة. وأوضحت الوزارة أن من بين الشهداء أربعة استشهدوا حديثاً، إلى جانب شهيدين استشهدا متأثرين بجراحهما، مشيرة إلى أن عدداً من الضحايا لا يزالون تحت الأنقاض وفي الطرقات، في ظل تعذر وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم بسبب استمرار العدوان.

ووفقاً للوزارة، ارتفعت حصيلة الضحايا منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في أكتوبر/تشرين الأول 2025 إلى 1,191 شهيداً و3,853 إصابة، إضافة إلى 803 حالات انتشال. وأكدت أن الحصيلة التراكمية للعدوان على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 ارتفعت إلى 73,317 شهيداً و173,961 إصابة.