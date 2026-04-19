الاحتلال يعلن حصيلة خسائره في لبنان: 16 قتيلاً و690 إصابة

- أعلن الجيش الإسرائيلي عن خسائره في المعارك مع حزب الله بجنوب لبنان، حيث قُتل 16 جندياً وأُصيب 690 آخرون منذ 28 فبراير، بينهم 42 إصابة خطيرة و96 متوسطة، مع تسجيل 37 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية. - قُتل الرقيب ليدور بورات وأُصيب تسعة جنود آخرين جراء انفجار عبوة ناسفة تحت آلية هندسية، مما أدى إلى إصابات متفاوتة الخطورة بين الجنود. - وزير الأمن الإسرائيلي يسرائيل كاتس هدد باستخدام "كامل القوة" في لبنان رغم الهدنة، مؤكداً على تدمير المنازل التي يستخدمها حزب الله في القرى الحدودية.

نشر جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، تحديثاً لخسائره على الجبهة الشمالية خلال معاركه مع حزب الله جنوبي لبنان، مؤكداً مقتل 16 جنديا من صفوصه وإصابة 690 آخرين بينهم 42 إصابة خطيرة و96 متوسطة منذ 28 فبراير/ شباط الماضي، فيما أعلن عن إصابة 37 جندياً خلال الـ24 ساعة الماضية، معظمهم جراء انفجار عبوات ناسفة بلبنان.

وكان الجيش قد أعلن، صباح اليوم الأحد، مقتل الرقيب أول (احتياط) ليدور بورات (31 عاماً) من أشدود خلال المعارك في جنوب لبنان، وهو جندي في الكتيبة 7106 التابعة للواء الإقليمي 769. وأوضح الجيش أن آلية هندسية من نوع "D9" مرت فوق عبوة ناسفة تابعة لحزب الله، ما أدى إلى انفجارها وإصابة من فيها، كما أسفر الانفجار عن إصابة قوة قتالية أخرى كانت قريبة من الموقع لأغراض الحماية. وأشار إلى إصابة تسعة جنود آخرين في الحادثة، بينهم جندي بحالة خطيرة، وأربعة بجروح متوسطة، وأربعة بجروح طفيفة.

ويشير إعلان الجيش الإسرائيلي إلى أن الانفجار قد يكون نتيجة انفجار عبوة مزروعة مسبقاً، وليس نتيجة تفجير مباشر لها، وجاء ذلك بعد أن أفادت الوكالة الوطنية للإعلام (لبنانية رسمية) بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي نفذ السبت عمليات هدم في مدينة بنت جبيل في جنوب لبنان، حيث بقيت قواته في ظل وقف إطلاق النار مع حزب الله.

وهدد وزير الأمن الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم الأحد، بأن إسرائيل ستستخدم "كامل قوتها" في لبنان رغم الهدنة مع حزب الله إذا تعرّض جنودها للتهديد، مكرراً أنها ستدمّر المنازل التي يزعم أن الحزب يستخدمها في القرى الحدودية. وقال كاتس خلال مراسم في مستوطنة في الضفة الغربية المحتلة: "أوعزت، أنا ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، إلى الجيش باستخدام كامل القوة، سواء على الأرض أو من الجو، حتى خلال الهدنة، من أجل حماية جنودنا في لبنان من أي تهديد".

واندلعت الحرب الأخيرة في الثاني من مارس/ آذار بعدما أطلق حزب الله صواريخ على إسرائيل رداً على الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة منذ أكثر من 14 شهراً، فيما شنت إسرائيل غارات واسعة النطاق في مناطق عدة، ونفذت اجتياحاً برياً لمناطق في جنوب لبنان.