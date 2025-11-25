الاحتلال يعلن تسلّم جثمان أسير إسرائيلي من قطاع غزة

- أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن تسلّم نعش أحد الأسرى القتلى من الصليب الأحمر، مطالبًا حماس بإعادة جميع جثامين الرهائن المتبقين، ضمن المرحلة الأولى من صفقة التبادل الجارية. - كتائب القسام وسرايا القدس أعلنتا تسليم جثة أحد أسرى الاحتلال، ليصل عدد الجثامين المسلّمة إلى 26 من أصل 28، وسط اتهامات إسرائيلية لحركة الجهاد الإسلامي بخرق وقف إطلاق النار. - منذ بدء اتفاق وقف إطلاق النار، أعادت حماس جميع الأسرى الأحياء و25 جثة، بينما أطلقت إسرائيل نحو ألفَي أسير فلسطيني وأعادت جثث مئات الفلسطينيين.

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، أن الصليب الأحمر أبلغهما بتسلّم نعش أحد الأسرى القتلى، وأنه في طريقه الآن إلى قوات الاحتلال داخل قطاع غزة. وأضاف البيان أن حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" "مطالَبة بالالتزام بالاتفاق واتخاذ الخطوات اللازمة لإعادة جميع جثامين الرهائن المتبقّين"، في إشارة إلى استمرار العمل ضمن بنود المرحلة الأولى من صفقة التبادل الجارية بين الطرفين.

وكانت كتائب القسام وسرايا القدس، الجناحان العسكريان لحركة المقاومة الفلسطينية "حماس" وحركة الجهاد الإسلامي، اليوم الثلاثاء، قد أعلنا أنهما ستقومان بتسليم جثة أحد أسرى الاحتلال بعد العثور عليها في منطقة وسط قطاع غزة، عند الساعة الرابعة بتوقيت فلسطين المحتلة، ليرتفع بذلك عدد الجثامين التي جرى تسليمها إلى 26 من أصل 28 أسيراً قُتلوا خلال الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

في وقت سابق، قال مكتب رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن تأخير حركة الجهاد الإسلامي تسليم رفات أسير إسرائيلي يُعدّ "خرقاً إضافياً" لوقف إطلاق النار في قطاع غزة. وجاء في بيان صادر عن المكتب أنه "تنظر إسرائيل بخطورة شديدة لتأخير تسليم هذه الرفات إليها فوراً. ويعدّ ذلك خرقاً إضافياً للاتفاق. وتطالب إسرائيل بإعادة رفات الأسرى الثلاثة القتلى الذين ما زالوا محتجزين في قطاع غزة فوراً".

وكانت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، أعلنت مساء الاثنين العثور على رفات أحد الأسرى الإسرائيليين الثلاثة المتبقين في قطاع غزة "خلال عمليات البحث في المناطق التي يسيطر عليها جيش الاحتلال الإسرائيلي وسط قطاع غزة"، من دون التطرّق إلى موعد محدد لتسليم الرفات حينها.

ومنذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة حيّز التنفيذ، أعادت حماس جميع الأسرى العشرين الأحياء الذين كانوا محتجزين منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول، كما أعادت 25 جثة لأسرى من أصل 28 لا تزال في قطاع غزة، وفق بنود الاتفاق الذي جرى التوصل إليه بضغط أميركي. في المقابل، أطلقت إسرائيل نحو ألفَي أسير فلسطيني من سجونها، وأعادت جثث مئات الفلسطينيين إلى غزة.