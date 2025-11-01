الاحتلال يعلن اغتيال عنصر من "قوة الرضوان" في هجوم النبطية جنوبي لبنان

أخبار
الدوحة

بيروت حمود

صحافية فلسطينية، عملت في صحف ومواقع عدّة. متخصصة بمتابعة الشؤون الإسرائيليّة.
بيروت حمود
صحافية فلسطينية، من أسرة "العربي الجديد".
مباشر
01 نوفمبر 2025
قصف إسرائيلي لسيارة في جنوب لبنان، 25 أكتوبر 2025 (الأناضول)
قصف إسرائيلي لسيارة في جنوب لبنان، 25 أكتوبر 2025 (الأناضول)
أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، تنفيذ قواته، أمس الجمعة، غارة على مدينة النبطية، جنوبي لبنان، أسفرت عن استشهاد عنصر من "قوة الرضوان" التابعة لحزب الله. وقال الجيش، في بيان رسمي، إنّه "هاجم أمس في منطقة النبطية وقضى على عنصر إرهابي في قوة الرضوان التابعة لحزب الله، والذي كان يهمّ بترويج مخططات إرهابية عديدة نحو دولة إسرائيل، إلى جانب قيامه بأعمال لإعادة إعمار بنى تحتية عسكرية تابعة للحزب"، على حدّ تعبيره.

وأضاف البيان أن المقاوم الذي جرى اغتياله قام بأنشطة "شكّلت تهديداً على إسرائيل ومواطنيها وخرقاً للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان"، متوعداً بـ"مواصلة العمل لإزالة أي تهديد على دولة إسرائيل". وجاء بيان جيش الاحتلال بعد يومٍ من غارتين نفذتهما مسيّرتان إسرائيليتان استهدفتا دراجتين ناريتين في منطقتين مختلفتين بجنوب لبنان، ما أدى إلى استشهاد لبنانيين وإصابة ثالث.

قاسم في كلمة متلفزة بذكرى اغتيال فؤاد شكر في الحدث 30/7/2025 Getty
أخبار
التحديثات الحية

قاسم يشيد بموقف الرئيس اللبناني: واشنطن ليست وسيطاً نزيهاً

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام بأن "إحدى الغارتين وقعت في طلعة شوكين، مفرق نادي الشقيف، على طريق النبطية – شوكين، وأدّت إلى استشهاد سائق الدراجة"، فيما أعلن الاحتلال استهداف "ضابط صيانة في حزب الله في بلدة كونين". ومنذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني بين إسرائيل ولبنان، انتهكت الأولى الاتفاق آلاف المرات، ما سبَّب استشهاد وجرح مئات اللبنانيين. وفي الأسابيع القليلة الماضية، كثّف الاحتلال هجماته على لبنان، في ظل ادعاءاته بأن حزب الله يعمل على إعادة تأهيل بناه العسكرية وتعزيز قوته على الحدود الشمالية لفلسطين المحتلة.

