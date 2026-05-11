الاحتلال يعتقل 6 صيادين وسط قطاع غزة

- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي ستة صيادين فلسطينيين من بحر الزوايدة وسط قطاع غزة، حيث يواصل الاحتلال استهداف الصيادين عبر الاعتقال وإطلاق النار وتدمير مراكبهم. - منذ بدء الحرب في أكتوبر 2023، بلغ عدد الصيادين المعتقلين 30، بينما استشهد 232 صياداً، وتعرض قطاع الصيد لخسائر مادية تقدر بـ100 مليون دولار نتيجة تدمير البنية التحتية. - مهنة الصيد تواجه "إبادة كاملة"، حيث يعتمد آلاف العائلات على هذا القطاع، واستمرار السياسات الإسرائيلية يهدد بانهياره الكامل.

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الاثنين، ستة صيادين فلسطينيين بعد محاصرتهم خلال عملهم على مسافة قريبة من شاطئ بحر الزوايدة وسط قطاع غزة المحاصر. وقال منسق لجان الصيادين الفلسطينيين في اتحاد لجان العمل الزراعي زكريا بكر، إنّ قوات الاحتلال اعتقلت الصيادين الستة أثناء وجودهم في عرض بحر الزوايدة، وهم: معتز فتحي الدبجي، ومازن فتحي الدبجي، وسليمان أبو شلوف، وسعيد عادل أبو رياله، ومعاذ سعيد أبو رياله، وبراء سعيد أبو رياله.

وأوضح بكر لـ"العربي الجديد" أن نحو 30 صياداً فلسطينياً ما زالوا رهن الاعتقال في سجون الاحتلال منذ بداية حرب الإبادة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 حتّى اليوم، مؤكداً أن الاحتلال يواصل استهداف الصيادين على نحوٍ ممنهج، سواء عبر الاعتقال أو إطلاق النار أو تدمير مراكب الصيد ومصادرة معداتهم.

وأشار إلى أن عدد شهداء الصيادين الفلسطينيين منذ بدء الحرب على قطاع غزة بلغ 232 شهيداً، في حين تعيش مهنة الصيد حالة "إبادة كاملة"، بعدما دُمّر أكثر من 95% من القطاع البحري ومقومات العمل المرتبطة به.

وأضاف أن الخسائر المادية المباشرة التي لحقت بقطاع الصيد تُقدّر بنحو 100 مليون دولار، نتيجة تدمير مراكب الصيد والمحركات والشباك والموانئ والبنية التحتية الخاصة بالصيادين، إلى جانب منعهم المتواصل من الوصول إلى البحر والعمل بحرية.

وأكد بكر أن الاحتلال يتعمد استهداف الصيادين وتجفيف مصدر رزق آلاف العائلات الفلسطينية التي تعتمد أساساً على مهنة الصيد، محذراً من أن استمرار هذه السياسات يهدد بانهيار كامل لهذا القطاع الحيوي في غزة.

وقبل حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة كان يعمل في مهنة الصيد قرابة 5 آلاف صياد فلسطيني وكانت هذه المهنة مصدر دخل للكثير من العائلات بالرغم من القيود الإسرائيلية التي تلاحق الصيادين الفلسطينيين. وكان الاحتلال الإسرائيلي يضع قيوداً متعلقة بمساحات الصيد حيث لم تكن تزيد في المناطق الشمالية عن 6 أميال بحرية فيما كانت تصل في مدينة رفح إلى 25 ميلاً في أفضل الأحوال، وهي مساحات لم تكن البحرية الإسرائيلية تلتزم بها.