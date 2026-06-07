- اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي منزل بلال الشوبكي، رئيس قسم العلوم السياسية بجامعة الخليل، واعتقلته مع والديه بعد تفتيش المنزل وتكسير محتوياته. - الشوبكي، الذي عاد مؤخراً من إيطاليا بعد مشاركته في برنامج تبادل أكاديمي، احتُجز سابقاً على معبر الكرامة لمدة ثلاث ساعات. - يُعتبر الشوبكي محللاً سياسياً بارزاً وله إسهامات أكاديمية عديدة، ويأتي اعتقاله في سياق تصاعد استهداف الاحتلال للأكاديميين الفلسطينيين بعد أكتوبر 2023.

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأحد، رئيس قسم العلوم السياسية في جامعة الخليل جنوب الضفة الغربية بلال الشوبكي ووالديه. وقالت زوجته زين عسقلان لـ"العربي الجديد"، "إن قوة كبيرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت البناية السكنية التي يقيمون فيها في مدينة الخليل، نحو الثانية فجراً، إذ بدؤوا بالصراخ بشكل وحشي من مدخل البناية، لإرهاب السكان، واستمروا بذلك إلى أن وصلوا إلى الطابق الخامس حيث نقيم".

وتابعت "حال وصول قوات الاحتلال إلى الشقة التي نسكن بها فتح لهم زوجي بلال الباب، فاندفعوا جميعهم إلى داخل المنزل بعنف، إذ ذهبتُ إلى غرفة أطفالي وأصغرهم في الثالثة من العمر لأهدئ من روعهم".

وبحسب عسقلان، قام جنود الاحتلال بتفتيش المنزل وتكسير بعض محتوياته، ومصادرة هاتف زوجي النقال واقتياده إلى جهة مجهولة. وأوضحت زوجته أنه "قبل نحو ساعة من اقتحام منزلنا أقدم الاحتلال على اقتحام منزل عائلة زوجي واعتقال والديه أمه سميرة الشوبكي ووالده محمود الشوبكي وهما في نهاية عقدهما السادس، وحتى الآن لا نعلم أي شيء عن مصيرهما أو مكان اعتقالهم".

وقالت زوجته: "يوم أمس السبت، كان زوجي بلال الشوبكي عائداً من إيطاليا حيث يشارك في برنامج تبادل أكاديمي بين جامعة الخليل وجامعة إيطالية، فقام الاحتلال باحتجازه في طريق عودته إلى الضفة الغربية على معبر الكرامة بين الحدود الأردنية والفلسطينية نحو ثلاث ساعات قبل أن يتم إطلاق سراحه".

يذكر أن بلال الشوبكي (42 عاماً) يعمل إلى جانب رئاسته لقسم العلوم السياسية في جامعة الخليل في الضفة الغربية، محلّل سياسات في شبكة السياسات الفلسطينية، ويدير برنامج درجة الماجستير المزدوج في الدبلوماسية العامة والثقافية في جامعة الخليل بالتعاون مع جامعة سيينا بإيطاليا.

وللشوبكي العديد من المؤلفات في القضية الفلسطينية والحركات الإسلامية وقضايا الهوية، وله مشاركات وإسهامات بحثية وأكاديمية عديدة على مستوى العالم، كما ويشارك في تحليلاته السياسية في العديد من الفضائيات العربية والأجنبية. وبعد السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، صعدت قوات الاحتلال الإسرائيلي من استهدافها للأكاديميين الفلسطينيين، والصحافيين والمحللين السياسيين أيضاً واعتقلت المئات منهم.