الاحتلال يعتدي على المصلين عند أبواب الأقصى في القدس المحتلة

- اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي على مصلين في القدس ومنعتهم من الصلاة في المسجد الأقصى، واعتقلت عدداً من الشبان، كما هددت بإغلاق "مطعم النصر" ومنعت توزيع الوجبات الخيرية في رمضان. - اقتحمت قوات الاحتلال محال تجارية في سلوان واعتدت مستوطنون على ممتلكات فلسطينية في سلفيت، حيث قاموا بتخريب غرفة زراعية ووضع أسلاك شائكة على أراضٍ فلسطينية. - نصب مستوطنون خياماً جديدة في نابلس وسلفيت بعد إزالة قوات الاحتلال لها، واعتدى مستوطنون على راعي أغنام في قراوة بني حسان، واعتقلت قوات الاحتلال شاباً في مسافر يطا.

اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الاثنين، على مصلين كانوا يؤدون صلاتي العشاء والتراويح في محيط باب الساهرة وسط القدس المحتلة، بعدما منعتهم من الصلاة في المسجد الأقصى الذي تواصل إغلاقه لليوم السابع عشر على التوالي منذ بدء الحرب على إيران. وقالت محافظة القدس إن قوات الاحتلال أطلقت قنابل الصوت باتجاه المصلين في المنطقة، كما اعتقلت عدداً من الشبان خلال الاعتداء.

وفي سياق آخر، أكدت محافظة القدس أن قوات الاحتلال هددت اليوم الاثنين بإغلاق "مطعم النصر" في سوق خان الزيت بالقدس المحتلة، ومنعت صاحبه من إعداد وتوزيع الوجبات الساخنة على الأهالي والمارة في منطقة باب العامود، والتي يتم تقديمها من متبرعين في إطار عمل خيري خلال شهر رمضان. وأشارت المحافظة إلى أن سلطات الاحتلال أصدرت قراراً بإبعاد حارس المسجد الأقصى أحمد الأعور، من بلدة سلوان جنوب القدس، عن المسجد لمدة أسبوع، على أن يكون القرار قابلاً للتجديد.

من جانب آخر، اقتحمت طواقم ضريبة الاحتلال الإسرائيلي برفقة قوات الاحتلال، عدداً من المحال التجارية في حي واد قدوم ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك، وشرعت بتفتيشها والتدقيق في أوراقها.

وفي سياق آخر، أفادت مصادر محلية بأن مستوطنين أقدموا، اليوم الاثنين، على تخريب وتكسير غرفة زراعية تعود ملكيتها للمواطن حمد الله أبو نبعة، في المنطقة الواقعة بين بلدتي الزاوية ورافات غرب سلفيت شمالي الضفة الغربية، قبل أن يضعوا أسلاكاً شائكة على مساحة تزيد على 500 دونم من أراضي الفلسطينيين.

إلى ذلك، قال مدير منظمة البيدر للدفاع عن حقوق البدو، حسن مليحات، لـ"العربي الجديد"، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي كانت موجودة في البؤرة الاستيطانية المقامة في منطقة عين عينا في نابلس، حيث شرع مستوطنون بإقامة خيام جديدة في الموقع، بعدما كانت شرطة الاحتلال قد هدمت الخيام المقامة في البؤرة أمس الأحد، إلا أن المستوطنين عادوا مجدداً وأعادوا نصب خيام جديدة.

من جهة أخرى، أصيب راعي أغنام بجروح ورضوض، جراء اعتداء مستوطنين عليه أثناء رعيه الأغنام في أراضي بلدة قراوة بني حسان غرب سلفيت. وحاول المستوطنون سرقة الأغنام التي كان يرعاها قبل أن يتصدى لهم عدد من الشبان في المنطقة.

وفي سلفيت أيضاً، أفادت مصادر محلية بأن مستوطنين نصبوا خياماً على أراضي الفلسطينيين في منطقة واد الشاعر شرق المدينة، بعدما كانت قوات الاحتلال قد أزالت مساء أمس خيمة نصبها مستوطنون في الموقع قبل عدة أيام. كما جرفت قوات الاحتلال الإسرائيلي قطعة أرض بجانب البرج العسكري المقام عند مدخل بلدة دير بلوط غرب سلفيت.

وفي جنوب الضفة، قال الناشط أسامة مخامرة لـ"العربي الجديد"، إن قوات الاحتلال اعتقلت شابا من منطقة منيزل في مسافر يطا جنوب الخليل، وذلك عقب مطاردة المستوطنين المزارعين في المنطقة.