الاحتلال يطلق سراح 11 فلسطينياً من غزة بعد اعتقالهم لأشهر

- أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي سراح 11 أسيراً اليوم و19 آخرين أمس، حيث تم نقلهم إلى مستشفى شهداء الأقصى في غزة عبر الصليب الأحمر الدولي، تمهيداً لإعادتهم إلى عائلاتهم. - اعتقلت قوات الاحتلال العشرات من الفلسطينيين خلال العدوان البري على غزة، ولا يزال العديد منهم في السجون، حيث يعانون من ظروف صحية ونفسية صعبة. - لا يُعرف العدد الدقيق للأسرى الفلسطينيين، لكن الاحتلال يحتفظ بالعشرات منهم، بينهم من اعتقلهم في هجوم أكتوبر 2023، ويهددهم بالإعدام.

أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي سراح أحد عشر أسيراً اليوم الاثنين، عبر الصليب الأحمر الدولي، ووصلوا إلى مستشفى شهداء الأقصى وسط قطاع غزة. وقالت مصادر محلية إن مندوبي الصليب الأحمر أوصلوا الأسرى المفرج عنهم إلى المستشفى تمهيداً لإيصالهم لعوائلهم. وكان هؤلاء قد اعتقلوا خلال العدوان البري على قطاع غزة خلال حرب الإبادة التي شُنت لعامين.

وأمس الأحد، أطلقت قوات الاحتلال سراح 19 فلسطينياً، بعد أشهر من اعتقالهم خلال عدوانها البري على قطاع غزة. ووصل الأسرى المفرج عنهم إلى مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح وسط القطاع، بعد إطلاقهم من معبر كرم أبو سالم الحدودي جنوباً.

وخلال العدوان البري على قطاع غزة، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي العشرات من الفلسطينيين، ولا يزال في سجونها العشرات، معظمهم من المدنيين. ويجري إطلاق سراح بعضهم بين الحين والآخر وعلى فترات متباعدة. ويعود الأسرى المفرج عنهم إلى غزة في ظروف صحية ونفسية صعبة حيث يعانون الأمرين، داخل سجون الاحتلال الاسرائيلي والمعتقلات وأقبية التعذيب.

ولا يُعرف عدد الأسرى الفلسطينيين من قطاع غزة منذ بدء العدوان الإسرائيلي البري، لكن تقديرات تشير إلى أن الاحتلال يبقي حتى الآن العشرات منهم في السجون، بينهم من اعتقلهم في هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 والذين يخفيهم ويرفض الإفصاح عن أسمائهم وتفاصيلهم، ويتوعدهم بالإعدام، ويطلق عليهم اسم أسرى النخبة.