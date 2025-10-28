الاحتلال يصعّد ضد خربة أم الخير بالإخطار بهدم 14 منشأة سكنية

- تتعرض قرية خربة أم الخير لضغوط إسرائيلية متزايدة، مع إخطارات هدم لـ 14 منشأة سكنية، بهدف تهجير السكان وتوسيع المستوطنات المحيطة، مما يزيد من معاناة السكان البالغ عددهم 80-100 شخص. - أوضح خليل الهذالين أن القرية تعرضت لعشرين إخطار هدم منذ 2007، مع استمرار الاعتداءات اليومية، بما في ذلك قطع الكهرباء وترهيب الأطفال، رغم محاولات السكان القانونية. - تعاني القرية من حصار شبه كامل بسبب المستوطنات، مع انتهاء مهلة الاعتراض في ديسمبر، ويظل السكان متمسكين بأرضهم رغم التحديات.

صعّدت سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضغوطها على قرية خربة أم الخير في مسافر يطا جنوب الخليل، جنوبي الضفة الغربية، بإصدار إخطارات هدم، اليوم الثلاثاء، طاولت 14 منشأة سكنية، ضمن سياسة متواصلة تستهدف تهجير السكان وفرض السيطرة على الأراضي المحيطة لتوسيع البؤر الاستيطانية المجاورة. ويأتي هذا التصعيد في ظل استيطان متواصل يحيط بقرية خربة أم الخير من جميع الجهات، مع تجريف الأراضي وقطع خطوط المياه والكهرباء، ومضايقات يومية على السكان.

وقال رئيس مجلس قروي خربة أم الخير، خليل الهذالين، في حديث لـ"العربي الجديد"، إنّ "كل مسكن من المنازل المهددة يسكنه من 5 إلى 10 أفراد، بينهم نساء وكبار سن وأطفال، ليصل عدد السكان المهددين إلى نحو 80 إلى 100 شخص". وأوضح الهذالين أن الإخطارات تنقسم إلى نوعين: بعضها يطاول مباني مخطرة حديثاً للمرة الأولى، والبقية تشمل كرفانات ومساكن مبنية بالطوب المسطّح.

وأشار إلى أن هذه المرة هي العشرون التي تتعرض فيها القرية لإخطارات شبه كاملة تطاول أكثر من نصف مساكنها منذ عام 2007، فيما يُسجَّل هذا العام أول إخطار من نوعه بعد أن شهدت القرية العام الماضي ثلاث عمليات هدم استهدفت المساكن نفسها خلال أغسطس/ آب الماضي. وأكد الهذالين أن "القرية تتعرض يومياً لأعمال تعدٍّ تشمل قطع خطوط المياه وتجريف الأراضي وهجمات المستوطنين على المواطنين، إضافة إلى قطع خطوط الكهرباء وترهيب الأطفال في المدارس، وحتى لجان الحراسة التي ترافق الطلبة خلال توجههم لتلقي التعليم تتعرض للاعتداء".

وحول المسار القانوني، أوضح الهذالين أن "السكان يسلكون دائماً الطريق القانوني، لكن القانون الإسرائيلي لا يسير وفق مصلحتنا. نحاول قدر المستطاع الضغط عبر الإجراءات القانونية دون مواجهة مباشرة في الميدان مع المستوطنين والاحتلال، ومع ذلك لم تتوقف الاعتداءات، وقُتل عودة الهذالين بحجة الهجوم على المستوطنين في الثامن والعشرين من يوليو/ تموز الماضي (...) رغم ذلك نحن مستمرون بالمسار القانوني عبر المحامين".

وقال الهذالين: "قدّمنا نحو 50 شكوى ضد شرطة الاحتلال التي لا تنفذ الإجراءات القانونية ضد البؤر الاستيطانية المجاورة، وتحديداً البؤرة الجديدة التي يسكنها مستوطن يُدعى شمعون ومعه عائلته ومجموعة من العمال. ونحن نتمسك بالمسار القانوني من خلال تقديم شكوى لدى المحكمة الإسرائيلية ضد الشرطة لعدم تنفيذها قرارات المحكمة وعدم معالجتها للمشكلات التي يخلقها المستوطنون".

وأشار إلى أن السكان ليس لديهم بدائل حال تنفيذ الإخطارات، إذ باتت خربة أم الخير مغلقة بشكل شبه كامل، ولم يبقَ سوى منزلين فقط خارج الحدود التي يدّعي الاحتلال حقه بهدمها، وهما فقط غير مخطرين في الخربة. والمهلة الممنوحة من الاحتلال محدودة، حيث أُعطيت حتى ديسمبر/ كانون الأول المقبل للاعتراض على قرارات الإخطار، لكن الإجراءات قمعية، والسكان والمحامون يعانون منذ سنتين معاناة شديدة في مواجهة قرارات الهدم، كما أوضح الهذالين.

وقال: "في حالات سابقة، كان الاحتلال يمنح مهلة شهر قبل تنفيذ الهدم، لكنه غالبًا ينفّذ بعد يومين من الإخطار دون أي اعتبار قانوني، حتى لو حكمت المحكمة بعدم الهدم، كما حدث في بناء المستوطنة الجديدة على أراضي القرية أثناء استشهاد شقيقي عودة الهذالين، حيث حكمت المحكمة بإزالة البؤرة، لكن لا الجيش ولا الشرطة نفّذا الحكم".

وبيّن الهذالين أن أم الخير الآن محاطة من الجهة الغربية والشمالية والجنوبية بمستوطنة "كرمائيل" السكنية، ومن الجهة الشرقية شمالاً وجنوباً بمستوطنات رعوية، إضافة إلى الكرفانات الجديدة للبؤرة المستحدثة التي تحيط بالقرية بشكل دائري، والتي أُقيمت بشكل نهائي في أغسطس/ آب الماضي، ما يجعل سكان القرية محاصرين بالكامل. ويبلغ عدد المستوطنين في محيط أم الخير نحو 1000 مستوطن، أي ثلاثة أضعاف عدد السكان الأصليين. وبحسب الهذالين: "قرية أم الخير التي يسكنها نحو 300 شخص قدّمت شهيدين وعشرات الإصابات منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، إضافة إلى عشرات الأسرى والمعتقلين، وخسر أهلها كل ما لديهم، لكن تمسّكهم بأرضهم يزداد يوماً بعد يوم".