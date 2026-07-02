الاحتلال يشدّد العزل الانفرادي لمروان البرغوثي

- تشديد العزل الانفرادي: يخضع مروان البرغوثي، القيادي الفلسطيني الأسير، لعزل انفرادي منذ نوفمبر 2023، حيث تم تشديد ظروف العزل في سجن "غانوت" كجزء من إجراءات تعسفية مستمرة ضده. - الاعتداءات المتكررة: تعرض البرغوثي لسلسلة من الاعتداءات العنيفة، بما في ذلك الضرب المبرح والحرمان من العلاج، مما يعكس نمطًا تصاعديًا من العنف والإهمال الطبي. - شهادة المحامي: أكد محامي البرغوثي، بن مرماريلي، أن الاعتداءات ليست حوادث فردية، بل جزء من نمط مستمر يهدد حياة البرغوثي، مستندًا إلى زيارته الأخيرة له في إبريل 2023.

شددت قوات الاحتلال الإسرائيلي العزل الانفرادي لعضو اللجنة المركزية لحركة فتح القيادي الفلسطيني الأسير مروان البرغوثي الذي يخضع له منذ نحو عامين ونصف عام، وفق بيان صادر عن مكتب الأسير مروان البرغوثي تعقيباً على الأخبار المتداولة عن عزله انفرادياً.

وأكد مكتب البرغوثي أنه يقبع في زنازين العزل الانفرادي منذ نوفمبر/ تشرين ثاني 2023، وقد تم نقله بشكل متكرر منذ ذلك الحين بين أقسام العزل الانفرادي في مختلف السجون، وأن ما جرى مؤخراً هو قيام مصلحة السجون التابعة لحكومة الاحتلال بتشديد ظروف العزل المفروضة عليه داخل أقسام العزل الانفرادي في سجن "غانوت" في إجراء تعسفي بحقّه يُضاف إلى سلسلة من الإجراءات التعسفية الممنهجة التي تستهدفه منذ بدء حرب الإبادة على قطاع غزة.

تقارير عربية ثلاثة اعتداءات خلال أسبوعين على مروان البرغوثي داخل سجنه

وكان محامي الأسير الفلسطيني مروان البرغوثي بن مرماريلي كشف في إبريل/ نيسان المنصرم عن تعرض موكله لسلسلة من الاعتداءات خلال الأشهر الأخيرة، مؤكداً أنه تعرض للضرب المبرح أكثر من مرة، وحُرم من تلقي العلاج، فضلاً عن تعرضه لاعتداءات أثناء نقله بين السجون. وأوضح مرماريلي، في مقابلة مع منظمة "يوريست" المعنية بقضايا سيادة القانون حول العالم، أن هذه الانتهاكات ليست حوادث فردية، بل تندرج ضمن "نمط تصاعدي" من العنف والإهمال.

وأضاف المحامي أنه الشخص الوحيد الذي يمتلك معلومات مباشرة ومحدثة بشأن الاعتداءات الأخيرة على البرغوثي استناداً إلى زيارته الأخيرة له في 12 إبريل/نيسان. ووفقاً لشهادته، تعرض البرغوثي لثلاثة اعتداءات عنيفة خلال الأسابيع الأخيرة، كان أبرزها في 8 إبريل/نيسان داخل سجن "غانوت"، حيث تعرض للضرب المبرح، وبقي ينزف أكثر من ساعتين من دون أن يتلقى أي رعاية طبية رغم مطالبته بذلك.

وفي 25 مارس/ آذار الماضي، تعرّض لاعتداء في أثناء نقله من سجن "مجيدو" إلى "غانوت". أما في 24 مارس، فشهد سجن "مجيدو" اقتحام زنزانته من قبل الحراس برفقة كلب، حيث أُجبر على البقاء على الأرض، وتعرّض لهجوم متكرر من الكلاب. ويشدد المحامي على أن هذه الوقائع ليست حوادث منفصلة، بل "نمط متصاعد من العنف والإهمال الطبي" يعرّض حياة البرغوثي للخطر.