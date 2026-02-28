- شددت قوات الاحتلال الإسرائيلي إجراءاتها في الضفة الغربية، مغلقة المسجد الأقصى والحرم الإبراهيمي، بذريعة "حالة الطوارئ" بعد العدوان على إيران، مما يعكس توجهاً للسيطرة على المواقع الدينية. - أغلقت قوات الاحتلال الحواجز والبوابات العسكرية، مما أدى لأزمة في محطات الوقود وإغلاق المؤسسات التعليمية، وسط تحذيرات من المجلس الأعلى للدفاع المدني الفلسطيني. - أصدرت الشرطة الفلسطينية ووزارة الاقتصاد إرشادات لتوخي الحذر من بقايا الصواريخ وتجنب الشائعات، مع التأكيد على الإبلاغ عن المخالفات.

شدّدت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم السبت من إجراءاتها العسكرية في الضفة الغربية، وسط إغلاق المسجد الأقصى المبارك والحرم الإبراهيمي الشريف في مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية، بعد العدوان على إيران. وبحسب مصادر لـ"العربي الجديد"، فقد أغلقت قوات الاحتلال الطرق المؤدية إلى المسجد الأقصى، ومنعت المرابطين والمقدسيين من دخوله، تزامناً مع إعلان حالة الطوارئ في الداخل الفلسطيني المحتل عام 1948، ومنع التجمهر في الأماكن العامة، فيما أغلقت الحرم الإبراهيمي في المدينة الخليل، في سياق تشديد الإجراءات الأمنيّة وإغلاق المراكز الدينية بذريعة "حالة الطوارئ".

وأوضح الناشط المقدسي أحمد أبو الهيجاء، في حديث لـ"العربي الجديد"، أن شرطة الاحتلال الإسرائيلي أخلت باحات المسجد الأقصى بعد الساعة الثامنة صباحاً، وطردت من فيه وأجبرتهم على المغادرة ومنعت أي تجمهر داخله. وأشار أبو الهيجاء إلى أن قوات الاحتلال أغلقت عدداً من أبواب المسجد الأقصى، ومنعت المصلّين من الدخول عبر بوابات رئيسية، بينها باب القطانين وباب الحديد وباب الملك فيصل، ما حال دون وصول الوافدين لأداء الصلاة.

من جانبه، أكد مدير وحدة العلاقات العامة والإعلام في محافظة القدس، معروف الرفاعي، لـ"العربي الجديد"، أن قراراً رسمياً ومباشراً بإغلاق المسجد الأقصى لم يُعلن، إلا أن تعليمات منع التجمهر في القدس تعني عملياً منع الدخول إلى الأقصى وتعطيل إقامة الصلوات في باحاته. وأشار الرفاعي إلى أن المصلين مُنعوا من الدخول قبيل صلاة الظهر، في سابقة تعكس توظيف حالة الطوارئ الأمنية لتقييد الوصول إلى المسجد.

وبيّن الرفاعي أن منع الصلاة في الأقصى بذريعة الطوارئ لم يحدث إلا في حالات استثنائية، أبرزها مطلع عام 2020 خلال انتشار جائحة "كورونا"، إضافة إلى إغلاق سابق في يونيو/ حزيران الماضي، معتبراً أن تكرار هذا الإجراء يمسّ بحقوق العبادة التي يفترض أن تُحيَّد عن النزاعات العسكرية. وشدد الرفاعي على أن القرارات المتعلقة بالمسجد الأقصى تُتخذ بشكل أحادي من قبل سلطات الاحتلال، من دون تنسيق مع الجهات المسؤولة عنه.

وفي جنوبي الضفة الغربية، امتدت الإجراءات إلى الحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل، حيث أغلقت سلطات الاحتلال المسجد بالكامل، وأخلت العاملين فيه من سدنة وموظفي مديرية الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية. وأوضح مدير الحرم الإبراهيمي، معتز أبو سنينة، أن الإدارة أُبلغت هاتفياً بأن الحرم "مغلق حتى إشعار آخر"، في ظل ما وُصف بـ "حالة الطوارئ الأمنية". وأشار أبو سنينة، في حديث مع "العربي الجديد"، إلى أن الإغلاق يشمل جميع مرافق الحرم وساحاته، بما فيها الجزء المستولى عليه من قبل الاحتلال، والذي يقدَّر بنحو 63% من مساحة المسجد.

كما طاولت الإجراءات الحواجز العسكرية المؤدية إليه، ومنها الحاجز الرئيسي من البلدة القديمة من مدينة الخليل، وحاجز أبو الريش جنوب المدينة، وحاجز 160 الذي يربط الحرم بالأحياء المغلقة مثل حارتي جابر والسلايمة ومنطقة واد الحصين، ما أدى إلى عزل تلك المناطق بشكل شبه كامل. ولم يقتصر القرار في الحرم الإبراهيمي على منع الدخول والخروج، بل شمل أيضاً منع رفع الأذان، إذ لن يُرفع أذان الظهر وبقية الصلوات "حتى إشعار آخر"، بحسب أبو سنينة، الذي حذّر من أن تكرار الإغلاق كما حدث خلال المواجهة الإيرانية-الإسرائيلية قبل نحو سبعة أشهر، يعكس توجهاً لفرض السيطرة الكاملة على الحرم، والتعامل معه باعتباره خاضعاً للقرار الإسرائيلي في مختلف مرافقه، بما فيها الإسلامية.

وفي الأحياء المحيطة بالحرم، ولا سيما تل الرميدة وشارع الشهداء وحارتي جابر والسلايمة وواد الحصين، أُبقيت الحواجز مغلقة بحجة "يوم السبت عند اليهود"، وسط غياب مؤشرات على إعادة فتحها بعد انتهاء السبت، وفق مصادر محلية.

ويعني ذلك استمرار القيود على حركة السكان، في وقت تتقاطع فيه الاعتبارات الدينية مع الإجراءات العسكرية، لتكريس واقع أمني مشدد في قلب الخليل القديمة.

وتأتي هذه التطورات في سياق نمط متكرر من الإجراءات التي تربط بين التصعيد الإقليمي وتشديد القبضة الأمنية في القدس والخليل، ما يفتح الباب أمام مخاوف من استخدام حالة الطوارئ كغطاء لإعادة ترتيب المشهد في أكثر المواقع الدينية حساسية في الأراضي الفلسطينية المحتلة. من جانب آخر، أكدت مصادر محلية أن قوات الاحتلال الإسرائيلي أغلقت صباح اليوم السبت غالبية الحواجز والبوابات العسكرية المقامة على أراضي الضفة الغربية، وذلك بعد العدوان على إيران، لكن عدداً من محافظي الضفة الغربية أعلنوا إغلاق محطات الوقود لعدم وجود مبرر للتهافت على محطات الوقود.

في حين، شهدت محطات الوقود في محافظات الضفة الغربية أزمة خانقة وإقبالاً واسعاً من المواطنين الفلسطينيين لتعبئة مركباتهم بالوقود. كما سمعت أصوات صافرات الإنذار والانفجارات من الضفة الغربية بعد إطلاق صواريخ إيرانية باتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948، كما شوهدت صواريخ اعتراض إسرائيلية انطلقت من معسكرات الاحتلال لاعتراض الصواريخ الإيرانية.

وأعلن عدد من المؤسسات التعليمية بالضفة الغربية إغلاق أبوابه، وكذلك أعلنت مؤسسات أخرى إلغاء بعض الفعاليات التي كانت مقررة. في هذه الأثناء، أصدر المجلس الأعلى للدفاع المدني الفلسطيني في بيان له إرشادات دعا المواطنين للالتزام بها، في ظل التطورات المتسارعة في المنطقة، وتفادياً للمخاطر المباشرة المحتلمة والسلوكيات الخاطئة والمتهورة.

وحذر الدفاع المدني من التجمهر بالشوارع العامة، والاستهتار بالاقتراب من أي أجسام ساقطة أو التعامل معها لحين وصول الفرق المتخصصة. وأكد الدفاع المدني ضرورة التصرف بمسؤولية، وعدم التجمهر على أسطح المنازل لمراقبة الأجسام الطائرة، كونها خطراً حقيقياً واستهتاراً مبالغاً فيه. وقال الدفاع المدني الفلسطيني: "في حال نشوب حريق أو حدوث أضرار بشرية أو مادية جراء الحطام المتساقط، فإنه ينبغي إبلاغ الدفاع المدني وتحديد المكان بدقة، وكذلك الابتعاد عن الأجسام الغريبة المتساقطة وإبلاغ جهات الاختصاص، والحد من الاستعراض بالقرب منها لخطورتها".

وشدد الدفاع المدني على ضرورة الحفاظ على كبار السن والمرضى والأطفال والوقوف بجانبهم وطمأنتهم باستمرار، داعياً إلى أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية، وعدم تداول الشائعات والأخبار المضللة. وحذر الدفاع المدني الفلسطيني التزود بالوقود بالجالونات وتكديسها داخل المنازل والمنشآت، فيما دعا الدفاع المدني إلى ضرورة التبليغ المبكر عن حوادث على أرقام الطوارئ: للدفاع المدني، والشرطة، والهلال الأحمر.

من جانبها، أصدرت الشرطة الفلسطينية إرشادات دعت فيها المواطنين إلى توخي أقصى درجات الحيطة والحذر من بقايا الصواريخ أو الشظايا الناجمة عن عمليات الاعتراض في السماء، وأنه يُمنع منعاً باتاً الصعود إلى أسطح المنازل أو الوقوف في الشرفات لمراقبة ما يحدث في السماء، وضرورة البقاء في المناطق المحمية أو الطوابق السفلية بعيداً عن النوافذ.

وقالت الشرطة: "في حال سقوط أي جسم أو شظايا في ساحات المنازل أو الأراضي المحيطة، يُحظر الاقتراب منها أو لمسها نهائياً، فهي قد تكون مواد متفجرة وغير مستقرة، وإبلاغ الشرطة". بدورها، دعت وزارة الاقتصاد الوطني الفلسطيني في بيان لها، المواطنين إلى عدم التهافت على شراء وتخزين السلع خاصة أن المخزون السلعي من المواد الأساسية متوفر وبكميات كافية، ويغطي احتياجات السوق المحلي لفترة تصل إلى ستة أشهر.

وأشارت الوزارة إلى أن التهافت على شراء السلع يتسبب في إرباك السوق وخلق طلب غير ضروري، داعيةً إلى عدم تداول أو تصديق الشائعات التي من شأنها التأثير على استقرار السوق. ودعت وزارة الاقتصاد الوطني الفلسطيني المواطنين إلى الإبلاغ عن أي مخالفات أو شكاوى تتعلق بالأسواق.