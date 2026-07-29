- استولى جيش الاحتلال الإسرائيلي على أراضٍ في المنطقة "أ" بالضفة الغربية لربط مستوطنتي "نوعا" و"عيمق دوتان"، في خطوة تُعد سابقة وفقاً لمنظمة "كِرِم نابوت" المناهضة للاستيطان. - تأتي هذه الخطوة بعد مصادقة الكابينت الإسرائيلي على تشريع 34 مستوطنة جديدة، مما يعكس تدميراً متعمداً لاتفاقيات أوسلو، ويهدف إلى فرض وقائع جديدة على الأرض قبل انتخابات الكنيست. - تفاخر وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش بتوسيع الاستيطان، مؤكداً أن بناء المستوطنات الجديدة يشكل "جداراً واقياً" لدولة إسرائيل.

كشفت صحيفة هآرتس الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، عن استيلاء جيش الاحتلال على أراضٍ خاضعة لسيطرة السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، بهدف ربط مستوطنتين جديدتين، وقالت إن قائد المنطقة الوسطى في الجيش الإسرائيلي، آفي بلوط، وقّع 15 أمراً بالاستيلاء على أراضٍ تقع في المنطقة "أ"، بهدف شق طريق يربط بين مستوطنتي "نوعا" و"عيمق دوتان".

وأتى الاستيلاء الجديد بعدما صدّق المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينت) سراً في إبريل/ نيسان الماضي، على تشريع "نوعا" "وعيمق دوتان" ضمن حزمة شملت 34 مستوطنة في الضفة الغربية، في خطوات تأتي مكمّلة لبعضها البعض بما يخدم المشروع الاستيطاني.

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي الأهداف المدنية والسياسية التي يسعى الاحتلال لتحقيقها من خلال ربط المستوطنتين؟ كيف تؤثر هذه القرارات على اتفاقيات أوسلو من الناحية القانونية والعملية؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

وتُعد هذه المرة الأولى التي يستخدم فيها جيش الاحتلال الإسرائيلي أوامر مصادرة في المنطقة "أ" لربط مستوطنات، وفقاً لمنظمة "كِرِم نابوت" الإسرائيلية المناهضة للاستيطان، علماً أنه، بحسب اتفاق أوسلو، تخضع المنطقة "أ" للسيطرة الأمنية والإدارية الفلسطينية، فيما يحظر القانون الإسرائيلي على الإسرائيليين دخولها، بينما تتولى السلطة الفلسطينية المسؤولية الأمنية والمدنية فيها.

في غضون ذلك، أوضحت "هآرتس" أن قرار الاستيلاء على الأراضي جاء بعد مصادقة الكابينت على إنشاء 18 مستوطنة جديدة شمالي الضفة الغربية، إلى جانب عشرات المستوطنات التي شرّعتها حكومة بنيامين نتنياهو. وأضافت أن من المتوقع انتقال أولى العائلات إلى المستوطنتين خلال الشهر المقبل، بالتزامن مع تسريع تنفيذ مشاريع البنية التحتية، في إطار فرض وقائع جديدة على الأرض قبل انتخابات الكنيست في 27 أكتوبر/ تشرين الأوّل المقبل.

قرارات المصادرة تمثل تدميراً متعمداً لاتفاقيات أوسلو من قبل الجيش الإسرائيلي، الذي يعمل بتوجيهات سياسية

ورغم أن الاستيطان وسرقة أراضي الفلسطينيين ليس بالأمر الجديد، يُعد التطور الأخير سابقةً بوصف الباحث في منظمة "كِرِم نابوت"، درور إتكس، الذي قال في مقابلة مع "هآرتس": "لم أرَ شيئاً كهذا من قبل... كانت أوامر المصادرة في المنطقة (أ) تُستخدم سابقاً لأغراض عسكرية، أما الآن فهي تخدم هدفاً مدنياً وسياسياً واضحاً يتمثل في ربط المستوطنات". وأضاف إتكس أن قرارات المصادرة تمثل "تدميراً متعمداً لاتفاقيات أوسلو من قبل الجيش الإسرائيلي، الذي يعمل بتوجيهات سياسية".

وفي وقت سابق من اليوم، تفاخر وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش بقرارات توسيع الاستيطان التي اتخذتها حكومة نتنياهو، معتبراً أنها "بعض من الوعود التي تحققت". وقال سموتريتش، في منشور عبر منصة "إكس"، إن "بناء 104 مستوطنات جديدة ليس سوى بعض من الوعود التي تحققت". وأضاف: "كما وعدت، نحن ماضون في إنشاء مستوطنات جديدة"، زاعماً أنها "تشكل جداراً واقياً لرعنانا وتل أبيب وجفعاتاييم والقدس ودولة إسرائيل بأكملها"، وفق تعبيره.

(الأناضول، العربي الجديد)