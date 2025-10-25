الاحتلال يستهدف قيادياً في "الجهاد الإسلامي" بقصف سيارة وسط قطاع غزة

- أصيب أربعة فلسطينيين في قصف إسرائيلي استهدف سيارة مدنية في مخيم النصيرات بقطاع غزة، حيث أعلن الاحتلال استهدافه قيادياً في حركة الجهاد الإسلامي بزعم التخطيط لعمل عسكري. - رغم اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس، الذي دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر، استمرت الغارات الإسرائيلية، ما يعد خرقاً للاتفاق الذي أنهى إبادة جماعية استمرت سنتين. - أعلنت وزارة الصحة في غزة عن وصول 19 شهيداً و7 إصابات خلال 48 ساعة، مع ارتفاع حصيلة العدوان إلى 68,519 شهيداً و170,382 إصابة منذ أكتوبر 2023.

أصيب أربعة فلسطينيين أحدهم بجراح خطرة، مساء اليوم السبت، في قصف إسرائيلي استهدف سيارة مدنية في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة المدمر، فيما أعلن الاحتلال أنه استهدف قيادياً في حركة الجهاد الإسلامي. وقال شهود عيان إن جيش الاحتلال استهدف السيارة في منطقة النادي الأهلي في مخيم النصيرات بصاروخين من طائرة استطلاع.

وفي أعقاب الحدث، أعلن جيش الاحتلال، في بيان، أنه استهدف خلال "غارة دقيقة" في منطقة النصيرات عنصراً من حركة الجهاد الإسلامي في قطاع غزة، بزعم أنه كان يخطط لتنفيذ عمل عسكري في الوقت القريب ضد قوات الجيش الإسرائيلي.

بدورها، ذكرت إدارة مستشفى العودة في مخيم النصيرات أنّ المستشفى "استقبل أربع إصابات نتيجة استهداف سيارة مدنية في منطقة النادي الأهلي وسط المخيم"، من دون توضيح طبيعة الإصابات أو مدى خطورتها. وتوصلت إسرائيل وحركة حماس في 9 أكتوبر/ تشرين الأول الحالي إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى يستند إلى خطة للرئيس الأميركي دونالد ترامب، وفي اليوم التالي، دخلت المرحلة الأولى من الاتفاق حيز التنفيذ.

وتضمنت هذه المرحلة إعلان انتهاء الحرب، وانسحاب قوات الجيش الإسرائيلي إلى ما سمي "الخط الأصفر"، وإعادة الأسرى الإسرائيليين الأحياء والقتلى، وإطلاق سراح أسرى فلسطينيين. إلا أن الغارة الإسرائيلية على مخيم النصيرات وقعت غرب "الخط الأصفر" التي انسحب منها جيش الاحتلال، وفق ما أوردته وكالة الأناضول، ما يعد خرقاً لبنود الاتفاق الذي أنهى إبادة جماعية ارتكبتها تل أبيب منذ 8 أكتوبر 2023 واستمرت سنتين.

ولم يتوقف عداد الموت اليومي رغم دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 10 أكتوبر الحالي، إذ أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة وصول 19 شهيداً (منهم 4 شهداء نتيجة استهداف مباشر من الاحتلال، و15 جرى انتشال جثامينهم)، و7 إصابات إلى مستشفيات القطاع خلال الـ48 ساعة الماضية. وأشارت الوزارة إلى ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 68 ألفاً و519 شهيداً و170 ألفاً و382 إصابة منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول للعام 2023. ومنذ وقف إطلاق النار، بلغ إجمالي الشهداء 11، والإصابات 324، والجثامين التي جرى انتشالها 464.