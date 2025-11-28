- تصعيد الاحتلال في الضفة الغربية: شهدت مناطق مختلفة تصعيدًا عسكريًا من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، حيث هدمت منازل في مخيم جنين وفرضت حصارًا مشددًا، مما أدى إلى تهجير مئات العائلات. - اعتداءات المستوطنين في الخليل: تعرض المواطنون لاعتداءات من المستوطنين وقوات الاحتلال، حيث أطلقوا قنابل الغاز وهدموا منزلًا قيد الإنشاء، ومنعوا المزارعين من الوصول إلى أراضيهم. - مواجهات مع المستوطنين في قلقيلية والقدس: تصدى أهالي قريتي بيت ليد وكفر قدوم لهجوم مستوطنين، وهاجم المستوطنون رعاة الأغنام في قرية مخماس، وحطموا منشأة تجارية شرق رام الله.

شرعت جرّافات الاحتلال العسكرية، اليوم الجمعة، بهدم منازل في مخيم جنين شمالي الضفة الغربية، وإدخال آليات إلى طولكرم في مخيمي نور شمس وطولكرم، تزامناً مع استمرار العدوان لليوم الثالث على التوالي في محافظة طوباس والأغوار الشمالية، تزامناً مع تصعيد العدوان في مختلف مناطق الضفة. وأكد عضو اللجنة الشعبية في مخيم جنين محمد المصري، في حديث مع "العربي الجديد"، أن آليات الاحتلال العسكرية شرعت بهدم نحو 23 وحدة سكنية بعد نشر خريطة إخطارات بالهدم قبل نحو خمسة أيام، مشيراً إلى أنها تؤوي ما يقارب 340 مواطناً باتوا مهددين بفقدان مساكنهم بشكل كامل.

وقال المصري: "أمس سُمح لـ47 مواطناً فقط بدخول منازلهم داخل مخيم جنين ومعظمهم من النساء، ولم يُمنحوا سوى ساعات قليلة لمحاولة إخراج مقتنياتهم، وعملياً لم يستطيعوا إخراج شيء؛ المنازل كانت مدمّرة، وفي داخل بعضها كلاب أطلقها الجنود، والمكان أصبح شبه مهجور". وأكد أن قوات الاحتلال تواصل إطلاق النار داخل المخيم باتجاه المنازل خلال تدريبات عسكرية يجريها الجنود في محيط المنطقة السكنية.

وأوضح المصري أن مخيم جنين لا يزال محاصراً بنحو 12 بوابة عسكرية لليوم الـ312، فيما يواصل الاحتلال نشر الأسلاك الشائكة بكثافة وإدخال تعزيزات عسكرية متواصلة، تشمل معدات ثقيلة ومولدات كهربائية، في مؤشر على نية إطالة أمد العمليات داخله.

أما في محافظة طولكرم وخاصّة في مخيم نور شمس، فأدخلت قوات الاحتلال 30 شاحنة محمّلة بالحصى والركام الصغير الذي يُستعمل في تعبيد الطرق أو خلط الخرسانة، وذلك لتمهيد الطرقات الجديدة في المخيم التي تم شقّها بدلاً من المنازل الأصلية لسكّان المخيم. وقال نائب رئيس اللجنة الشعبية في مخيم نور شمس يوسف زنديق، في حديث مع "العربي الجديد"، إنهم علموا من خلال الارتباط الفلسطيني أن الهدف من إدخال الآليات هو تمهيد الطريق أمام مركبات الاحتلال العسكرية المتنقّلة.

ونفى زنديق صحّة هذا الادعاء مشيراً إلى أنّ عدد الشاحنات التي دخلت المخيم تبيّن أن الهدف هو توسعة طرقٍ جديدة، خاصّة أن آليات الاحتلال العسكرية لا تتنقل بشكل مكثف داخل المخيم بقدر ما ينتشر الجنود المشاة. وأوضح أن آليات الهدم العسكرية دخلت أمس إلى مخيم طولكرم، من دون تمكّن السكّان من رصد أي أعمال هدم نتيجة القيود الأمنية المشدّدة على مداخل المخيم والمناطق المجاورة له. ومنذ نحو عشرة أشهر، تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على مخيمات جنين وطولكرم ونور شمس، وهدمت مئات المنازل وهجرت عشرات الآلاف من منازلهم.

من جانب آخر، تواصل قوات الاحتلال اقتحام مخيم الفارعة في طوباس منذ فجر اليوم، بعدما حوّلت نحو 20 منزلاً على أطرافه إلى ثكنات عسكرية للمراقبة، كما حولت ثلاثة منازل أخرى إلى مراكز تحقيق، حيث اعتقلت قرابة 100 مواطن، وأخضعتهم للتحقيق قبل أن يُفرج عن 30 منهم، فيما أُجبر بعضهم على مغادرة المخيم ومنعوا من العودة إليه. وهددت قوات الاحتلال بتحويل مخيم الفارعة إلى نموذج يشبه قطاع غزة في حجم الدمار، وفق ما يؤكده عضو لجنة التنسيق الفصائلي في المخيم باسل منصور في حديثه إلى "العربي الجديد".

وقال منصور إن "أداء صلاة الجمعة توقّف في معظم مساجد طوباس ومخيم الفارعة بفعل الانتشار العسكري الكثيف"، مشيراً إلى أن قوات الاحتلال سمحت للسكان بالخروج فقط بين الساعة الثانية والساعة الرابعة من بعد الظهر للتزوّد بالمواد التموينية في مدينة طوباس وبلدة عقّابا، بينما بقيت الدوريات منتشرة في مختلف أنحاء المحافظة.

ووصف منصور الوضع داخل مخيم الفارعة بأنه "سيّئ للغاية" قائلاً: "إن أعداداً كبيرة من الجنود تنتشر في كلّ منطقة داخل المخيم"، مضيفاً: "اقتحم نحو ثلاثين جندياً منزلي، وفجّروا الباب قبل أن يقتحموه بالقوة ويفصلوا أفراد العائلة عن بعضهم. جرى اعتقال نجلي الأصغر بعد الاعتداء على جميع أفراد العائلة". وأكد منصور أن اعتداءات قوات الاحتلال طاولت منازل أخرى أيضاً، إذ جرى تكسيرها وباتت غير صالحة للسكن. وأشار إلى أنّ المخيم يخضع لحالة منع تجوّل ميداني كامل، وأن أي محاولة من الأهالي للتحرك داخل الشوارع تقابل بإطلاق نار عشوائي وقنابل غاز مسيل للدموع، في ظلّ استمرار التضييق العسكري منذ ساعات الصباح.

وفي بلدة طمون شمال طوباس، انسحبت آليات الاحتلال صباح اليوم من البلدة بعدما دمرت الطريق الواصل بين طمون وطوباس، وكذلك 200 متر من خطوط مياه الشرب الرئيسية المغذية منازلَ البلدة، ما أدى إلى انقطاع المياه عن عدد من الأحياء، وفق ما أكده رئيس بلدية طمون سمير بشارات في حديث مع "العربي الجديد". ووفق بشارات، فإنه تم تسجيل اعتقال نحو 100 مواطن خضعوا للتحقيق قبل الإفراج عن ستة منهم. كما أن نحو 25 منزلاً تحوّلت خلال الاقتحام إلى ثكنات عسكرية، وبعد الانسحاب، تبيّن أنها تعرضت لتكسير واسع في محتوياتها، وخلّفت بداخلها تخريباً شبه كامل.

وفي جنوب الضفة الغربية، أصيب عدد من المواطنين بحالات اختناق من جراء إطلاق قوات الاحتلال قنابل الصوت والغاز المسيّل للدموع باتجاه الأهالي الذين حاولوا الوصول إلى أراضيهم الزراعية في منطقة مراح أبو رعية ببلدة ترقوميا غرب الخليل. وأوضح عضو مجلس بلدي ترقوميا محمد الجعافرة، في حديث مع "العربي الجديد"، أن عشرات المواطنين نظموا وقفة جماهيرية قرب أراضيهم المستولى عليها من قبل المستوطنين، وأدوا صلاة الجمعة فيها، قبل أن يفاجأوا ببوابة حديدية نصبها المستوطنون في وقت سابق.

وأكد الجعافرة أن المستوطنين وقوات الاحتلال أطلقوا قنابل الغاز لتفريق المتظاهرين، واقتحموا أحد منازل المنطقة وحطموا محتوياته، ثم رفعوا عليه علم دولة الاحتلال. وفي بلدة يطا جنوب الخليل، أقدم مستوطنون على هدم منزل قيد الإنشاء في خربة واد الرخيم المحاذية لمنطقة سوسيا في مسافر يطا. وقال الناشط ضد الاستيطان أسامة مخامرة لـ"العربي الجديد" إن "المستوطنين استغلّوا غياب الأهالي واقتحموا المنطقة قبل أن يشرعوا بعمليات الهدم، في خطوة تهدف إلى فرض مزيد من السيطرة على التجمعات الفلسطينية المهددة بالإخلاء".

وأكد مخامرة أن المستوطنين أطلقوا مواشيهم في منطقتي إشكارة وخلة الحمص جنوب شرقي يطا، ما ألحق أضراراً بالمزارع ومساحات الرعي التي يعتمد عليها السكان مصدرَ دخل أساسياً. أما في منطقة حوارة بالخليل، فواصل المستوطنون التضييق على المزارعين، إذ منعوهم من حراثة أراضيهم، في تكرار لحوادث مشابهة خلال الأسبوع الحالي.

أما في شعب البطم بالخليل، فحرث المستوطنون أراضي المواطنين بالقوة بالتزامن مع قيام قوات الاحتلال بمنع أصحاب الأراضي من الدخول إليها أو إطلاق مواشيهم فيها، في سياسة تهدف إلى فرض واقع جديد على الأرض لصالح التوسّع الاستيطاني جنوب الخليل، وفق مخامرة.

من جانب آخر، تصدى أهالي قريتي بيت ليد وكفر قدوم، شرق قلقيلية، مساء اليوم، لهجوم نفّذه مستوطنون، ما أدى إلى اندلاع مواجهات من دون وقوع إصابات. وهاجم مستوطنون رعاة الأغنام في قرية مخماس شمال شرق القدس المحتلة، وأجبروهم على مغادرة المكان. كما هاجم مستوطنون منشأة تجارية بين بلدتي دير جرير وسلواد شرق رام الله، وحطموا محتوياتها.