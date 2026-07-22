الاحتلال يدفع الحاجز الأرضي عميقاً داخل غزة ويبني قواعد جديدة

- يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي توسيع نفوذه في قطاع غزة ببناء حواجز أرضية جديدة تتجاوز الخط الأصفر المتفق عليه، مما يعكس نية السيطرة على مساحات أكبر، حيث وصلت نسبة السيطرة إلى 65% مع طموح لزيادتها إلى 70%. - يشمل التوسع بناء ثلاث قواعد عسكرية جديدة في مناطق مختلفة، ضمن استراتيجية لتعزيز السيطرة العسكرية في القطاع، مع إنشاء قاعدة في مخيمات الوسط وأخرى على أنقاض بني سهيلا، وثالثة قيد الإنشاء قرب شاطئ البحر. - يطلب جيش الاحتلال من المنظمات الإنسانية التنسيق معه، وقد أشار مكتب الأمم المتحدة لتجاوز الكتل الإسمنتية للخط الرسمي، مما أدى إلى اقتلاع الفلسطينيين، مما يثير قلقاً دولياً بشأن الأوضاع الإنسانية.

يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي الدفع بالحواجز الأرضية في قطاع غزة نحو التهام مساحات جديدة، بما يسهم في توسيع النفوذ الإسرائيلي خلافاً لاتفاق وقف إطلاق النار مع حركة حماس في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، إضافة إلى مضيه في بناء قواعد عسكرية جديدة، إحداها قرب الحدود مع مصر. وبحسب صحيفة هآرتس العبرية، فإن مسار الحاجز الأرضي الذي يبنيه جيش الاحتلال تقدّم مئات الأمتار في بعض الأماكن، متجاوزاً مسار الخط الأصفر الرسمي إلى المناطق التي نصّ الاتفاق على أنها ستكون تحت سيطرة حركة حماس. وتوضح صور حديثة التقطتها أقمار صناعية وصول الحاجز، في إحدى النقاط جنوب القطاع، إلى مسافة تزيد على كيلومتر واحد خارج الخط الأصفر.

وكانت الصحيفة نفسها قد كشفت في مارس/ آذار الماضي أن جيش الاحتلال يبني، منذ عدة أشهر، حاجزاً أرضياً يمتد على مسافات واسعة داخل القطاع. ولفتت إلى أن الحاجز المذكور يُبنى في البداية على طول "الخط الأصفر"، ويتكوّن في معظمه من سواتر ترابية وخندق (قناة محفورة في الأرض). وفي تقريرها اليوم، ذكرت أنه على مدى أشهر، اتّبع مسار الحاجز، بصورة عامة، مسار "الخط الأصفر"، وكانت أكبر انحرافاته داخل المنطقة الخاضعة لسيطرة حماس تصل إلى 180 متراً. لكن وفق صور أقمار صناعية لشركة بلانيت لابز (Planet Labs)، تعود إلى يوليو/ تموز الجاري، فإن الحاجز الأرضي بات يتجاوز "الخط الأصفر" في نقطتين بمئات الأمتار.

ولفت التقرير إلى أن جزءاً من الحاجز الأرضي في منطقة خانيونس يخترق الخط الأصفر بمسافة تقارب 400 متر، ملاصقاً لمحور صلاح الدين الرابط بين شمال القطاع وجنوبه. وفي منطقة رفح، يصل الحاجز في إحدى النقاط إلى مسافة تقارب 1300 متر بعد "الخط الأصفر". وهذا يعني أن مسار الحاجز في هاتين النقطتين يصل إلى ما يُعرف بـ"الخط البرتقالي"، وهو خط حدده جيش الاحتلال ويمتد عميقاً داخل المنطقة التي تُعدّ رسمياً خاضعة لسيطرة حركة حماس.

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ويطلب جيش الاحتلال من المنظمات الإنسانية أن تنسّق معه تحركاتها في تلك المناطق. ويتماشى التوسع في مسار الحاجز الأرضي مع خطوات إضافية اتخذها الجيش لتوسيع رقعة المناطق التي يسيطر عليها، والتي بلغت، بموجب معطياته، 65% من مساحة القطاع، بعدما كانت تشكّل 53% عند إعلان وقف إطلاق النار في أكتوبر/ تشرين الأول 2025. وتسعى إسرائيل، وفق تصريحات لرئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو في الآونة الأخيرة، إلى السيطرة على 70% من مساحة القطاع. وعلى مدار الأشهر الماضية، دفع جيش الاحتلال تدريجياً الكتل الإسمنتية الصفراء نحو الغرب، التي رسم من خلالها "الخط الأصفر"، ما زاد مساحة المنطقة التي يسيطر عليها.

ولفت التقرير العبري إلى ما أفاد به مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA) عدة مرات، بشأن تجاوز الكتل الإسمنتية الصفراء الخط الرسمي، وما رافق ذلك، في بعض الحالات، من اقتلاع للفلسطينيين الذين كانوا يعيشون في تلك المناطق.

ثلاث قواعد جديدة

بالإضافة إلى ما تقدم، أشارت الصحيفة إلى انشغال جيش الاحتلال الإسرائيلي، خلال الأشهر الأخيرة، ببناء ما لا يقل عن ثلاث قواعد عسكرية جديدة داخل قطاع غزة، لتنضم إلى سلسلة قواعد أقامها سابقاً. وبحسب التقرير، تُبنى حالياً: