الاحتلال يختطف سورياً خلال توغل في ريف القنيطرة

- اختطفت دورية إسرائيلية شاباً في قرية المشيرفة بريف القنيطرة، بعد إقامة حاجز وتفتيش المنازل والمارة، وانسحبت باتجاه الجولان المحتل. - شهدت محافظة القنيطرة سلسلة توغلات إسرائيلية متكررة، شملت تدمير مشفى الجولان القديم وعمليات في بلدات متعددة، مع تصاعد ملحوظ في وتيرة التوغلات. - منذ سقوط نظام الأسد، تتكرر اقتحامات القوات الإسرائيلية للقرى الحدودية في ريفي القنيطرة ودرعا، مع عمليات اختطاف متكررة، حيث يُطلق سراح معظم المختطفين بعد فترة قصيرة.

اختطفت دورية تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، شاباً خلال توغلها في قرية المشيرفة بريف القنيطرة جنوبي سورية، وفق ما أفادت به قناة الإخبارية السورية.

من جهته، ذكر موقع درعا 24 الإخباري المحلي أن قوات الاحتلال أقامت حاجزاً في القرية، مؤلفاً من ثلاث سيارات عسكرية ونحو عشرة جنود، مشيراً إلى أن الجنود عمدوا إلى تفتيش بعض المنازل والمارة، قبل أن يعتقلوا شاباً ينحدر من بلدة رويحينة، ثم انسحبوا باتجاه الجولان السوري المحتل.

وكان جيش الاحتلال قد توغل، الأربعاء الماضي، في بلدتي صيدا الحانوت والرازنية بريف القنيطرة الجنوبي جنوب غربي سورية، ضمن سلسلة من عمليات التوغل المتكررة. وقالت وكالة الأنباء السورية سانا إن القوة كانت مؤلفة من سيارتي "همر" وسيارة "هايلوكس"، وتحركت من مدخل تلة أبو غيثار نحو القريتين، قبل أن تنسحب من المنطقة دون إقامة حاجز أو تنفيذ عمليات تفتيش للمنازل.

وأفاد مصدر ميداني خاص لـ"العربي الجديد"، الثلاثاء الماضي، بأن محافظة القنيطرة شهدت سلسلة من عمليات التوغل، إذ دخلت قوة إسرائيلية إلى مدينة القنيطرة المهدمة، ودمرت مشفى الجولان القديم، كما سُجلت عمليات توغل في بلدات الرفيد وبئر عجم، وقريتي بريقة وكودنة، إضافة إلى صيدا الجولان، مؤكداً أن وتيرة التوغلات الإسرائيلية شهدت تصاعداً ملحوظاً خلال الفترة الأخيرة.

ومنذ سقوط نظام الأسد في ديسمبر/كانون الثاني 2024، تتكرر اقتحامات قوات الاحتلال للقرى الحدودية بريفي القنيطرة ودرعا جنوبي سورية، وتنفذ بين الحين والآخر عمليات اختطاف لأشخاص تطلق سراح معظمهم بعد ساعات أو في اليوم التالي، باستثناء نحو 40 شخصاً ما زالوا قيد الاعتقال.