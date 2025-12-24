الاحتلال يتوغل في درعا واشتباكات في ريف اللاذقية

- توغل جيش الاحتلال الإسرائيلي في قرية جملة بريف درعا الغربي أدى إلى اعتقال شابين، بينما شهدت القنيطرة اعتداءً على مدنيين باستخدام قنابل دخانية، مع استمرار التوغلات والاعتقالات المؤقتة. - اشتباكات عنيفة في قرية بعبدة بريف جبلة بين قوات الأمن الداخلي السورية ومطلوبين، استهدفت شخصًا فجّر نفسه، وأسفرت عن جرح عنصرين من الأمن، ضمن عمليات ضد مطلوبين وضباط سابقين. - "قسد" نفذت مداهمات في قريتي وضحة والحايط بريف حلب الشرقي، واعتقلت أربعة أشخاص بتهمة "موالاة الحكومة السورية"، ضمن جهود لتعزيز السيطرة الأمنية.

توغلت قوة من جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، إلى قرية جملة في حوض اليرموك بريف درعا الغربي، واعتقلت شابين من أبنائها، فيما اعتدت قوة أخرى على مجموعة من المدنيين كانوا يجمعون الفطر في ريف محافظة القنيطرة المجاورة. وذكر الناشط محمد المسالمة لـ"العربي الجديد" أن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين محمد خالد المحمد وبلال البريدي خلال توغلها في القرية بثلاث سيارات عسكرية، حيث وصلت إلى نقطة قوات الأمم المتحدة (أندوف) في المنطقة الفاصلة، شمال قرية جملة بريف درعا الغربي، قبل أن تنسحب من المنطقة.

وفي محافظة القنيطرة المجاورة، اعتدت قوة عسكرية تابعة للاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، على مجموعة من المدنيين كانوا يجمعون الفطر في ريف المحافظة الشمالي. وقال الناشط محمد أبو حشيش لـ"العربي الجديد" إن جنود الاحتلال أطلقوا قنابل دخانية باتجاه نساء وأطفال كانوا يجمعون الفطر البري في المنطقة الواقعة بين قريتي العدنانية ورويحينة بريف القنيطرة الشمالي.

وكان جيش الاحتلال قد اعتقل مساء أمس الثلاثاء شابين في منطقة السكن الشبابي الواقعة بين بلدتي كودنا وبريقة، هما طه اللكود من مدينة الحارة، ومحمود دكروت، وأفرج عنهما بعد ساعات. كما نفذ جيش الاحتلال أمس سلسلة توغلات في ريف القنيطرة تزامنت مع تحركات عسكرية في القطاع الشمالي من المحافظة. ووفق وكالة الأنباء السورية (سانا)، فإن قوة إسرائيلية مؤلفة من سبع آليات عسكرية توغلت في قرية صيدا الحانوت، سالكة طريق قرية المقرز وصولًا إلى سد المقرز، قبل أن تنسحب من المسار ذاته باتجاه تلة أبو غيثار.

أيضا، توغلت قوة أخرى مؤلفة من ثلاث عربات عسكرية من نوع همر، إضافة إلى سيارة مدنية، انطلقت من تل الأحمر باتجاه قرية كودنة، وصولًا إلى منطقة السكن الشبابي، وهي تجمع من الأبنية السكنية المهجورة يقع جنوب شرقي قرية بريقه، وفتشت الأبنية، قبل أن تتابع تحركها شرقًا نحو رسم سند، ثم إلى تلة أبو قبيس المحاذية لقرية عين زوان. وتوغلت قوة ثالثة مساء أمس نحو منطقة طرنجة في ريف القنيطرة الشمالي، وألقت قنابل مضيئة فوق قرى جباتا الخشب وطرنجة وأوفانيا، ونصبت عدة حواجز مؤقتة على جميع الطرق المؤدية إلى قرية جباتا الخشب.

وتواصل قوات الاحتلال التوغل في محافظتي القنيطرة ودرعا، جنوبي سورية، منذ سقوط نظام بشار الأسد قبل حوالي عام، يتخلل ذلك اختطاف بعض الأشخاص، يتم الإفراج عن معظمهم، غير أن هناك نحو 40 شخصا ما زالوا قيد الاختطاف حتى الآن، وفق مصادر محلية.

اشتباكات بين قوات الأمن ومسلحين في ريف اللاذقية

وفي شمال البلاد، اندلعت اشتباكات مسلحة اليوم بين قوات الأمن الداخلي التابعة لوزارة الداخلية السورية ومطلوبين في ريف اللاذقية، غربي سورية. وخلال مداهمة نفذتها قوات الأمن الداخلي في قرية بعبدة بريف جبلة بحثا عن مطلوبين، اندلعت اشتباكات وصفت بـ"العنيفة" وسُمعت أصوات إطلاق نار كثيف، ترافقت مع سماع أصوات رشاشات ثقيلة.

وقالت مصادر من القرية لـ"العربي الجديد" إن المستهدف من الحملة شخص يدعى مضر علي، وقد فجّر نفسه بعد محاصرته في أحراج القرية وسط تعزيزات عسكرية ضخمة وصلت لقوى الأمن السورية من بانياس وجبلة واستنفار أمني في المنطقة. وبحسب المصادر، جرح عنصران من قوى الأمن الداخلي خلال الاشتباكات مع المطلوبين وسط استمرار عمليات البحث عن مطلوبين وسماع أصوات إطلاق نار بشكل متقطع.

وسبق أن جرح ثلاثة عناصر من قوى الأمن الداخلي في نوفمبر/ تشرين الثاني الفائت في اشتباك مسلح مع مطلوبين في ريف مدينة جبلة. وتنفذ قوات الأمن السورية بين فترة وأخرى عمليات أمنية تستهدف مطلوبين وضباط وعناصر سابقين من جيش النظام المخلوع ممن يتهمون بارتكاب جرائم حرب.

"قسد" تنفذ مداهمات في حلب

في سياق منفصل، شنت "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، اليوم الأربعاء، حملة مداهمات واعتقالات في قريتي وضحة والحايط في منطقة مسكنة بريف حلب الشرقي. وقالت مصادر محلية في المنطقة لـ"العربي الجديد" إن رتلا مكونا من نحو 40 آلية دخل إلى المنطقة صباح اليوم وبدأ بحملات تفتيش وتدقيق، في حين ذكرت قناة الإخبارية السورية أن "قسد" اعتقلت أربعة من أبناء المنطقة خلال الحملة، بتهمة "موالاة الحكومة السورية".