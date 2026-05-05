الاحتلال يتوغل بريف القنيطرة مع تحليق للطيران في أجواء الجنوب السوري

- شهد الجنوب السوري تصعيداً جديداً مع توغلات متكررة لقوات الاحتلال الإسرائيلي في ريفي درعا والقنيطرة، حيث أقامت حواجز مؤقتة دون اعتقالات، مما يعكس توتراً أمنياً مستمراً. - تزامن التحليق المكثف للطيران الحربي الإسرائيلي وطائرات الاستطلاع مع هذه التوغلات، مما أثار قلق السكان المحليين وزاد من حالة عدم الاستقرار في المنطقة. - تتعرض مناطق الجنوب السوري لانتهاكات متكررة، بما في ذلك قصف متقطع، وسط غياب مؤشرات على تهدئة قريبة، مما يعمّق معاناة السكان المحليين.

شهدت مناطق الجنوب السوري، اليوم الثلاثاء، تصعيداً ميدانياً جديداً تمثل في توغلات متكررة لقوات الاحتلال الإسرائيلي داخل الأراضي السورية، ترافقت مع تحليق جوي مكثف في أجواء محافظتي درعا والقنيطرة، في مشهد يعكس استمرار حالة التوتر الأمني في المنطقة الحدودية.

وقالت مصادر محلية لـ"العربي الجديد" إن قوة للاحتلال الإسرائيلي توغلت ظهر اليوم داخل بلدة الرفيد في ريف القنيطرة، مؤلفة من أربع سيارات عسكرية ومركبة من نوع "فان"، حيث شوهدت وهي تتحرك داخل البلدة بشكل علني. ويأتي هذا التحرك بعد ساعات فقط من توغل دورية أخرى صباح اليوم في البلدة نفسها، إذ أقامت حاجزاً مؤقتاً وقامت بتفتيش رعاة الماشية في المنطقة، قبل أن تنسحب دون تسجيل أي حالات اعتقال.

وفي السياق ذاته، أوضحت المصادر أن الطيران الحربي الإسرائيلي حلق، ليل الاثنين، في سماء محافظتي درعا والقنيطرة، بالتزامن مع تحليق طائرة استطلاع إسرائيلية صباح اليوم في أجواء الجنوب السوري، ما أثار حالة من القلق بين السكان المحليين.

وكانت تحركات مشابهة قد سُجلت يوم أمس الاثنين، إذ توغلت ثلاث سيارات تابعة لقوات الاحتلال في منطقة وادي الرقاد بريف درعا الغربي، وأقامت حاجزاً مؤقتاً على جسر الوادي، قبل أن تنسحب لاحقاً من دون تنفيذ أي عمليات اعتقال.

وتشهد مناطق الجنوب السوري، ولا سيما في ريفي درعا والقنيطرة، توغلات شبه يومية لقوات الاحتلال الإسرائيلي، تتخللها أحياناً عمليات اعتقال تستهدف رعاة الماشية والمزارعين، غالباً بذريعة الاشتباه أو لأسباب غير واضحة. كما تتعرض بعض المناطق لقصف متقطع بقذائف الهاون والمدفعية، في ظل استمرار تحليق الطيران الحربي وطائرات الاستطلاع في سماء المنطقة.

ويعكس هذا التصعيد المستمر واقعاً أمنياً هشاً في الجنوب السوري، حيث تبقى هذه المناطق عرضة لانتهاكات متكررة، وسط غياب أي مؤشرات على تهدئة قريبة، ما يزيد من معاناة السكان المحليين ويعمّق حالة عدم الاستقرار في المنطقة.