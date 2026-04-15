الاحتلال يتهم شابة من مدينة الناصرة بتقديم معلومات لعميل إيراني

- قدمت النيابة العامة الإسرائيلية لائحة اتهام ضد شموع أبو عابد بتهمة التواصل مع عميل إيراني، وتنفيذ مهام تصوير ونقل معلومات حساسة من مكان عملها في الناصرة. - زعمت النيابة أن أبو عابد بدأت علاقتها مع العميل في أكتوبر 2025، ونفذت مهام تصوير لمواقع مختلفة، بما في ذلك مواقع عسكرية، وفتحت محفظة عملات رقمية لتلقي الدفعات. - أرسلت أبو عابد روابط لمواقع عسكرية وكتبت عن خطط هجوم، بينما وجهها العميل بعدم البحث عن معلومات حساسة على الإنترنت.

قدّمت النيابة العامة الإسرائيلية، إلى المحكمة المركزية في الناصرة اليوم الأربعاء، لائحة اتهام ضد شموع أبو عابد (32 عامًا) من سكان المدينة، وذلك بتهمة التواصل مع عميل أجنبي، في إشارة إلى عميل إيراني، وتنفيذ مهام تصوير لمصلحته في مواقع مختلفة داخل الناصرة، "ونقل معلومات حساسة من مكان عملها"، وفق ما جاء في بيان صادر عن النيابة العامة.

وزعم البيان أنه "في ختام تحقيق أجراه جهاز الأمن العام (الشاباك) ووحدة التحقيقات المركزية في لواء الشمال، ومع تقديم لائحة الاتهام من جانب المحامية إيتي زهافي من نيابة لواء الشمال (جنائي)، يتبيّن أنه ابتداءً من شهر أكتوبر/ تشرين الأول 2025، بنت المتهمة علاقة مستمرة مع جهة عرّفت عن نفسها باسم (Winema Ton)، والتي عملت عميلا أجنبيا بتكليف من جهات استخبارات إيرانية. في البداية، عُرضت عليها المهام على أنها أعمال تصوير بريئة، لكنها لاحقًا أدركت أنها تتعامل مع جهات معادية، ومع ذلك واصلت التعاون معها".

وادعت لائحة الاتهام، أنّ "أبو عابد نفّذت لمصلحة هذا العميل سلسلة من المهام، معظمها داخل مدينة الناصرة، شملت تصوير وتوثيق مراكز تجارية، ومبانٍ، ومواقع مختلفة في المدينة، بما في ذلك مواقع عسكرية، إلى جانب نقل مواقعها الجغرافية وتوثيق بصري لها". وتابع البيان: "وفي مرحلة لاحقة، قامت بناءً على طلبه بفتح محفظة عملات رقمية، تلقت من خلالها دفعات مقابل نشاطها. كما يتبيّن أن المتهمة عملت في وظيفة ضمن شركة تقدّم خدمات لوزارة المواصلات، وبحكم ذلك كانت لديها صلاحية الوصول إلى أنظمة محوسبة تحتوي على معلومات شخصية وحساسة لمواطنين. وقد زوّدت أبو عابد العميل الأجنبي بمعلومات حول مكان عملها، وطبيعة عمل الأنظمة، إضافة إلى توثيق مصوّر لها، كما نقلت معلومات شخصية عن شخص مرتبط بجهاز الأمن".

وتابع بيان النيابة العامة أنّه "بالإضافة إلى ذلك، أرسلت أبو عابد رابطًا لموقع (متجندون - قاعدة تدريب الجبهة الداخلية)، وكتبت: (برأيي، خطة سهلة وسريعة: الهجوم على الجيل الصاعد، تدميره هو تدمير المستقبل). وخلال المحادثة ذاتها، أرسلت روابط لصفحة فيسبوك الخاصة بلواء غولاني، وكذلك رابطًا لموقع لواء غولاني. وقد وجّه العميل الأجنبي أبو عابد بعدم البحث عن معلومات حول قواعد عسكرية حساسة على الإنترنت، نظرًا للوضع الحساس في الدولة والخشية من انكشاف نشاطهم".